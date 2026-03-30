El Gobierno de España reafirmó su rechazo al conflicto en Medio Oriente con el mensaje “No a la guerra”. Dejó claro que no permitirá su implicación en acciones militares relacionadas con Irán.

Las autoridades españolas informaron que no autorizarán el uso de las bases de Base Naval de Rota y Base Aérea de Morón por parte de Estados Unidos para operaciones vinculadas al conflicto.

Además, el Gobierno decidió cerrar su espacio aéreo a aeronaves estadounidenses que participen en acciones militares relacionadas con esta guerra. Lo hizo como medida para evitar cualquier tipo de involucramiento.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, explicó que la decisión fue comunicada desde el inicio a las fuerzas estadounidenses. Subrayó que no se permitirá el uso de territorio ni del espacio aéreo español para este fin.

No obstante, se precisó que Estados Unidos podrá continuar utilizando ambas bases para operaciones ajenas al conflicto. Mientras tanto, España mantiene su postura de considerar la guerra como ilegal e injusta.

España sufre apagón histórico: trenes detenidos, vuelos afectados y caos en las calles