España: Terrassa suspende temporalmente la adopción de gatos negros para prevenir maltrato en Halloween

El Ayuntamiento de Terrassa, a unos 30 kilómetros de Barcelona, implementó una medida poco común: suspender la adopción de gatos negros durante todo el mes de octubre. La iniciativa busca evitar que estos animales sean utilizados en rituales o decoraciones relacionadas con Halloween, protegiéndolos de posibles casos de maltrato asociados a supersticiones.

Noel Duque, teniente de alcalde, informó a través de redes sociales que la decisión responde a alertas de entidades de protección animal y ciudadanos preocupados. En Terrassa, la adopción de un gato negro solo será posible después de la festividad, y previo a ello se verificará el compromiso de quienes los adopten para cuidarlos adecuadamente.

Las organizaciones de protección animal han confirmado que cada año aumenta la demanda de gatos negros durante octubre, algunos solicitados para fiestas y otros, de manera más alarmante, para rituales de brujería. Esta medida se suma a acciones similares de otras localidades que limitan temporalmente la adopción de gatos negros, y en menor medida blancos, antes del 31 de octubre.

Históricamente, los gatos negros han estado vinculados a la mala suerte y fuerzas oscuras, mientras que los blancos simbolizan pureza. No obstante, ambos colores siguen siendo víctimas de supersticiones que persisten desde la Edad Media, disfrazadas hoy de tradiciones festivas.

Las protectoras insisten en recordar que los gatos son seres vivos y no deben ser tratados como amuletos ni elementos decorativos. Gracias a esta medida, Terrassa asegura que este año los gatos negros no formarán parte de ningún ritual de Halloween.