España quiere que Europa sancione a Israel por la "masacre" en Gaza 

En una acción diplomática trascendente, el gobierno de España exige a la Europa sancionar a Israel tras la masacre y las denuncias de exterminio en Gaza.

En medio de las crecientes críticas y llamados internacionales a la protección de los derechos humanos en la región, España ha instado a la Unión Europea a tomar medidas firmes que incluyan sanciones inmediatas contra el gobierno israelí.

La crisis en la Franja de Gaza ha alcanzado nuevos niveles de gravedad, luego de los recientes bombardeos y operaciones militares que han dejado miles de civiles muertos, según denuncias de organismos internacionales y testimonios recogidos.

El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, sostuvo que la responsabilidad de la comunidad internacional, en particular de la UE, es “tomar acciones adecuadas y ejemplares frente a violaciones masivas de derechos humano.

"Queremos algún tipo de sanción a Israel por esta masacre y este exterminio", agregó el funcionario español-

Reacciones internacionales tras la petición española

La petición del gobierno de Pedro Sánchez ha despertado reacciones dispares en el seno europeo y en otros países. Algunas naciones han respaldado la iniciativa, señalando que la escalada del conflicto exige respuestas concretas y sanciones eficaces.

Otros países, en cambio, piden cautela y recuerdan la complejidad del contexto regional.

Diversos colectivos sociales y de derechos humanos han celebrado el paso dado por España, mientras organismos como la ONU reiteran la necesidad urgente de proteger a la población civil e investigar posibles crímenes de guerra.