Esmark nombra a Jack Biegalski director ejecutivo de Esmark Steel Group y Roberto Álvarez liderará Esmark International

SEWICKLEY, Pensilvania--(BUSINESS WIRE)--Esmark Steel Group, una filial de propiedad exclusiva de Esmark, Inc., anunció hoy la designación de Jack Biegalski como director ejecutivo, con efecto a partir del 1 de octubre. Biegalski sucede a Roberto Álvarez, que ha sido nombrado director ejecutivo de Esmark International.









Biegalski reportará al fundador y presidente ejecutivo de Esmark Inc., James P. Bouchard, y se unirá al equipo ejecutivo. Los ejecutivos Álvarez, Dave Luptak, director ejecutivo de Ohio Coatings Company-Tin Operations, y Randy Stanton, presidente en funciones y director financiero de Esmark Inc., también reportarán a Bouchard.

Biegalski aporta casi cuatro décadas de experiencia en la industria siderúrgica a Esmark Steel Group. Recientemente, ocupó el cargo de presidente y director de operaciones de American Heavy Plates. También fue director de ventas de ArcelorMittal USA y fue presidente del Consejo de Placas y Perfiles de Metals Service Center Institute. Biegalski también ha formado parte del Consejo Ejecutivo de Boy Scouts of America durante 21 años. Es licenciado graduado de la Universidad de Washington en St. Louis y tiene un máster en Administración de Empresas de la Universidad de Notre Dame.

“Es un placer darle la bienvenida a Jack a la familia Esmark para dirigir nuestro grupo siderúrgico”, afirmó Bouchard. “Aporta al equipo una gran experiencia en la industria siderúrgica y de producción, y sé que tendrá un impacto inmediato en nuestra organización, nuestros clientes y nuestros socios”.

“Estoy muy agradecido a Roberto por haber dirigido con éxito Esmark Steel Group durante muchos años. Ahora el siguiente paso es focalizar su tiempo en nuestro negocio internacional y en el crecimiento en nuevos mercados”, continuó Bouchard.

Como director ejecutivo de Esmark International, Álvarez se focalizará en los mercados internacionales, incluida la subsidiaria de Esmark en México y los joint ventures en América Latina, Eslovaquia, Japón y Corea del Sur.

Esmark Steel Group es un centro de servicios, procesador y distribuidor líder de productos de acero laminado plano de valor agregado, que ofrece productos, servicios e innovaciones para ayudar a los clientes a cumplir exigentes estándares y mantener una ventaja competitiva en sus sectores. Desde su fundación en 2003, Esmark Steel Group ha forjado una envidiable reputación por su excelencia en el cumplimiento de los requisitos de procesamiento y distribución de metales de una amplia gama de fabricantes de equipos originales (OEM) y empresas dedicadas a la fabricación, la construcción de edificios, los productos de consumo, los electrodomésticos, los contenedores y las industrias de almacenamiento y estanterías. Como uno de los mayores procesadores y distribuidores de acero laminado plano del país, Esmark Steel Group mantiene un inventario “justo a tiempo” en una gama completa de productos. Todas las instalaciones cuentan con la certificación ISO 9001:2008.

###

Acerca de Esmark Steel Group

Esmark Steel Group, una filial de propiedad exclusiva de Esmark, Inc., es uno de los principales procesadores y distribuidores de acero laminado plano de valor agregado de Estados Unidos, además es el tercer productor estadounidense de acero de hojalata. Ofrecemos productos, servicios e innovaciones para ayudar a nuestros clientes a conseguir y mantener una ventaja competitiva en sus sectores. www.esmarksteelgroup.com

Acerca de Esmark, Inc.

Esmark, Inc. es una empresa familiar diversificada de capital privado que cuenta con una cartera de empresas industriales fuertemente arraigadas en el sector siderúrgico. A lo largo de los años, Esmark ha diversificado sus intereses y operaciones en una serie de empresas dedicadas a los negocios industriales y de materias primas. Esmark (antigua empresa cotizada en NASDAQ: ESMK) se ha centrado en varios sectores clave, como los servicios siderúrgicos, la prospección de petróleo y gas, la aviación, el sector inmobiliario, los servicios profesionales, la tecnología y el desarrollo del deporte juvenil. También es un miembro activo de las comunidades a las que ofrece sus servicios, con más de 10 millones de dólares en ayudas filantrópicas a una amplia gama de programas humanitarios, educativos, de bienestar familiar y de deportes juveniles en Pensilvania, Illinois y a nivel internacional. www.esmark.com

