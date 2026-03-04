Escuelas reemplazan relojes analógicos por dificultad de alumnos para leer la hora

Algunas escuelas del Reino Unido han comenzado a retirar los relojes analógicos de las salas de examen y sustituirlos por versiones digitales. Esto ocurre luego de que estudiantes de GCSE y A-level manifestaran dificultades para interpretar la hora en relojes tradicionales.

Directivos educativos señalaron que el cambio busca reducir el estrés durante las pruebas. Varios alumnos afirmaron sentirse más nerviosos al no poder calcular correctamente el tiempo restante. Aunque aprender a leer relojes analógicos forma parte del currículo nacional en los primeros años de primaria, docentes reconocen que muchos jóvenes pierden esa habilidad con el paso del tiempo.

Desde la Association of School and College Leaders (ASCL), su secretario general, Geoff Barton, explicó que las nuevas generaciones han crecido en un entorno digital donde la hora se muestra principalmente en pantallas. Además, su adjunto, Malcolm Trobe, añadió que los estudiantes están más familiarizados con representaciones digitales del tiempo en teléfonos y computadoras.

El debate se intensificó tras una publicación viral en redes sociales que afirmaba que los adolescentes ya no saben leer relojes con manecillas. La discusión reavivó críticas sobre la enseñanza de habilidades básicas.

Un estudio de YouGov realizado en 2019, con más de 2.000 participantes, reveló que cerca de la mitad de los jóvenes adultos tiene dificultades para leer la hora en un reloj analógico. La encuesta fue encargada por la firma británica Marloe Watch Company. Sus representantes advirtieron que la dependencia de dispositivos digitales podría estar desplazando el uso de relojes tradicionales.