Escocia, primer país en garantizar productos menstruales gratuitos por ley

Escocia se ha convertido en el primer país del mundo en proteger legalmente el derecho de todas las personas a acceder a productos de higiene menstrual gratuitos cuando los necesiten. La Ley de Productos Menstruales (Suministro Gratuito) de Escocia 2021 obliga a autoridades locales y centros educativos a ofrecer estos productos de manera gratuita. Además, exige que se respete la dignidad de quienes los utilizan y que se garantice una variedad de opciones.

La legislación, que entró en vigor el 15 de agosto de 2022, amplía y formaliza las iniciativas voluntarias que ya existían desde 2018. Desde ese año, el Gobierno escocés ha financiado la distribución de productos menstruales en escuelas, universidades y espacios comunitarios. El objetivo es asegurar que todas las personas puedan acceder a ellos de forma sencilla y accesible.

Entre las acciones realizadas destacan proyectos piloto para evaluar la necesidad de productos menstruales, apoyo a familias de bajos ingresos mediante organizaciones de la sociedad civil, y financiamiento anual a autoridades locales, colegios y universidades. Además, Escocia ha apoyado iniciativas internacionales en Malawi y Ruanda, donando productos reutilizables a estudiantes. También ha promovido campañas de concientización para reducir el estigma asociado a la menstruación.

El Gobierno también ha desarrollado plataformas digitales como PickupMyPeriod y myperiod.org.uk, que permiten localizar puntos de distribución gratuita en todo el país. Asimismo, se han publicado guías estatutarias para ayudar a autoridades y centros educativos a cumplir con la ley. Esto asegura que el acceso a productos menstruales gratuitos sea efectivo y respetuoso.

La medida histórica recibió aprobación unánime del Parlamento escocés y el Sello Real en enero de 2021, consolidando a Escocia como líder mundial en políticas de equidad de género y salud menstrual.