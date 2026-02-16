Escasez de preservativos en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina

La rápida escasez de preservativos en las villas de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina ha generado inquietud entre los atletas y organizadores, luego de que los 10.000 preservativos distribuidos inicialmente se agotaran en apenas 72 horas.

De acuerdo con reportes de medios italianos, la cantidad entregada este año es significativamente menor en comparación con ediciones anteriores. Por ejemplo, durante los Juegos Olímpicos de París 2024 se distribuyeron alrededor de 300.000 preservativos, una cifra equivalente a aproximadamente dos unidades diarias por atleta.

Un deportista que pidió mantener su identidad en reserva aseguró que los suministros desaparecieron rápidamente y que, aunque se prometió un nuevo lote, aún no hay confirmación sobre cuándo estará disponible. La distribución de preservativos forma parte de una política de salud pública implementada desde los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, con el objetivo de prevenir enfermedades de transmisión sexual y promover el bienestar de los participantes.

Las autoridades regionales, incluyendo representantes de Lombardía, destacaron que la medida busca fomentar la prevención y el cuidado de la salud entre atletas y delegaciones. Incluso, los paquetes entregados incluían símbolos institucionales para reforzar el mensaje de responsabilidad sanitaria.

Además del impacto dentro de las villas, el evento también ha generado efectos en las ciudades anfitrionas como Milán y Cortina d’Ampezzo, donde se ha reportado un aumento en la actividad económica vinculada a la llegada de patrocinadores, delegaciones y medios de comunicación.

Especialistas señalan que el incremento en la interacción social durante estos eventos masivos es un fenómeno conocido desde hace décadas, lo que ha llevado a los organizadores a mantener la entrega de preservativos como una medida preventiva clave. La escasez registrada este año ha abierto el debate sobre la planificación logística y la importancia de garantizar recursos suficientes para la salud pública en eventos de esta magnitud.