Escándalo en Seguridad Nacional: despiden y reincorporan a piloto por una manta de Kristi Noem

Una nueva polémica sacude al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Según un reportaje publicado por el The Wall Street Journal, Corey Lewandowski habría despedido a un piloto de la Guardia Costera por no trasladar una manta perteneciente a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, durante un cambio de aeronave en un viaje oficial.

De acuerdo con la información, Noem tuvo que cambiar de avión por un problema de mantenimiento, pero su manta no fue llevada a la nueva aeronave. Lewandowski —quien funge como empleado especial del gobierno sin salario y actúa de manera informal como jefe de despacho de la secretaria— ordenó el despido del piloto y le indicó que regresara por vuelo comercial. Sin embargo, la decisión tuvo que revertirse al constatar que no había otro piloto disponible para transportar a la comitiva de regreso.

El informe no precisa la fecha ni el lugar del incidente, pero señala que la situación generó tensiones internas en la agencia. Posteriormente, el denominado “zar de la frontera”, Tom Homan, fue enviado a Minnesota para atender conflictos administrativos. Días después, Homan anunció el fin del refuerzo de operativos migratorios en las Ciudades Gemelas, argumentando una mejor cooperación con autoridades locales.

Lewandowski, quien trabajó previamente en la campaña de Donald Trump, tiene un límite legal de 130 días de servicio al año como empleado especial del gobierno. No obstante, el reportaje señala que ha extendido su permanencia evitando registros formales de ingreso a la sede del departamento. En agosto de 2025 afirmó haber trabajado 69 días bajo la dirección de Noem, con margen para completar el resto antes de finalizar el año.

La publicación también menciona fricciones con otros altos funcionarios, incluido el entonces comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Rodney Scott, quien habría cuestionado la autoridad de Lewandowski una vez vencido su límite anual de días laborales.

Fuentes citadas en el reportaje sostienen que el presidente Trump estaría al tanto de la relación personal entre Noem y Lewandowski. Mientras tanto, analistas consideran que la secretaria podría mantenerse en el cargo al menos hasta las próximas elecciones de medio término, en medio de un contexto político marcado por rivalidades internas y disputas de liderazgo.