ESAB Corporation se asocia con GRI para promover la sostenibilidad

NORTH BETHESDA, Maryland–(BUSINESS WIRE)–ESAB Corporation (NYSE: ESAB), líder mundial en tecnología de fabricación conectada y soluciones de control de gases, y GRI Renewable Industries, uno de los principales fabricantes mundiales de componentes para turbinas eólicas, han formalizado una nueva asociación para colaborar en proyectos ecológicos con el fin de respaldar su compromiso mutuo de llevar a cabo negocios sostenibles. La asociación aprovechará la experiencia de cada empresa en los sectores de la fabricación y la energía eólica para impulsar iniciativas como la transición a la energía verde y la reducción de la huella medioambiental de cada empresa.









«En ESAB estamos encantados de aprovechar nuestra relación con GRI, uno de nuestros clientes más antiguos, para desarrollar e implementar soluciones innovadoras que disminuyan nuestro impacto medioambiental», comentó Shyam P. Kambeyanda, presidente y director ejecutivo de ESAB Corporation. «Ambas empresas comparten el compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y crear productos ecológicos que hagan de nuestro mundo un lugar mejor para vivir, lo que concuerda con el propósito de ESAB de Shaping the world we imagine (Dar forma al mundo que imaginamos)».

Antonio Barbosa, director ejecutivo de GRI Renewable Energy Industries, declaró: «El sector de las energías renovables es un pilar fundamental para la descarbonización de la economía, y GRI Renewable Industries, como uno de los actores comprometidos, considera la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de la cadena de valor en el sector de la energía eólica como un elemento clave en la estrategia y el propósito de la compañía: Doing well by doing Green (Hacerlo bien actuando de forma ecológica). Este acuerdo de colaboración con ESAB nos permitirá desarrollar conjuntamente procesos y productos».

Acerca de ESAB Corporation

Fundada en 1904, ESAB Corporation (NYSE: ESAB) es líder mundial en tecnología aplicada a la fabricación y soluciones de control de gases. Sus amplios antecedentes de productos innovadores, soluciones de flujo de trabajo y sistema empresarial (EBX) permiten a la empresa hacer realidad su propósito, que queda reflejado en su lema: Dar forma al mundo que imaginamos. ESAB Corporation tiene su sede en North Bethesda, Maryland, emplea a unas 9000 personas y atiende a clientes en 150 países. Para más información, visite www.ESABcorporation.com.

Acerca de GRI

Desde 2008, GRI Renewable Industries (www.gri.com.es) desarrolla su actividad principal de fabricación de torres eólicas y bridas en el sector de la energía eólica. A día de hoy, cuenta con 18 plantas de fabricación en España, Estados Unidos, Brasil, Argentina, China, Turquía, India y Sudáfrica que suministran torres eólicas y bridas de alta calidad al sector de la energía eólica en todo el mundo. En 2022, la empresa registró unas ventas en torno a los 1200 millones de euros y contaba con más de 5500 empleados.

