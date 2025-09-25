La compañía Starbucks anuncia despidos y cierre de tiendas en Estados Unidos para finales de 2025, una decisión que afectará a cientos de empleados.

El gigante cafetero argumenta que estos recortes forman parte de un proceso de reestructuración ante la disminución del tráfico de clientes y la necesidad de adaptarse a nuevas tendencias de consumo.

A través de un comunicado interno, Starbucks informó que los despidos abarcarán diversas áreas y niveles, incluidos cargos corporativos y empleados de tienda.

De acuerdo con lo reportado por diversos medios, la compañía enfrenta un entorno cada vez más competitivo, con un aumento en las opciones de bebidas y café disponibles, sumado a las tendencias de consumo en línea y una desaceleración de las ventas en tiendas físicas.

"Esta es una acción más significativa que entendemos que afectará a socios y clientes. Nuestras cafeterías son centros de la comunidad, y cerrar cualquier local es difícil", cita un comunicado.

Impacto en los empleados y el mercado laboral

Los despidos masivos y el cierre de tiendas que Starbucks está planeando generan preocupación entre los trabajadores, ya que muchos dependen de estos empleos para sustentar a sus familias.

Syndey Dunham, portavoz de la cadena, aseguró que se intentará reubicar a la mayor cantidad posible de empleados en otras sucursales, aunque reconoció que no todos podrán conservar su puesto.

Estos cambios reflejan una tendencia más amplia en el sector de servicios y restauración en Estados Unidos, donde otras cadenas también han anunciado recortes debido a la inflación, cambios en el consumo y la adopción de nuevas tecnologías.