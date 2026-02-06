Nuevas investigaciones revelan que Jeffrey Epstein pagó pruebas genéticas de regeneración secretas, incrementando las interrogantes sobre la amplitud de sus actividades tras las acusaciones en su contra.

Según reportes publicados este 6 de febrero de 2026, el controvertido multimillonario estadounidense financió diversos estudios biológicos mientras enfrentaba cargos graves.

Estos hallazgos emergen en medio de un proceso judicial y un creciente escrutinio mediático hacia las redes de Epstein.

De acuerdo con documentos obtenidos por fuentes periodísticas, Epstein proporcionó fondos a laboratorios para investigaciones genéticas bajo estricta confidencialidad, lo que ha generado inquietud sobre las motivaciones y la finalidad de dichos estudios.

Detalles sobre las pruebas genéticas y sus implicaciones

Las investigaciones señalan que algunos pagos datan de los años posteriores a sus primeras acusaciones públicas. Especialistas consultados destacan que la información sobre el alcance exacto de las pruebas genéticas aún es limitada, pero existen posibilidades de que hubiese intentos por manipular o encubrir pruebas biológicas vinculadas a la identidad o filiación genética de ciertas personas, un hecho que ha causado alarma entre los defensores de la justicia genética.

Autoridades y organizaciones de transparencia solicitaron la apertura de nuevas líneas de investigación sobre posibles delitos cometidos. El interés global por el caso se aviva dado el historial de Epstein y sus presuntas conexiones con figuras influyentes.