Epstein: Nuevos archivos revelan carta que menciona a Trump

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha divulgado nuevos archivos sobre el caso Jeffrey Epstein, arrojando luz sobre detalles que habían permanecido ocultos hasta ahora.

Estos documentos incluyen correspondencia supuestamente enviada por Epstein al ex médico Larry Nassar, así como menciones al expresidente Donald Trump.

Los denominados “archivos de Epstein revelados” han sido tema central en los debates mediáticos recientes por los datos inéditos que presentan sobre su vida en prisión y sus contactos.

¿Qué contienen los archivos desclasificados sobre Epstein?

Según la información dada a conocer, uno de los documentos muestra una carta escrita por Jeffrey Epstein a Larry Nassar, condenado por múltiples casos de abuso sexual en EEUU.

La carta sugiere que Epstein buscaba comunicarse con otras figuras polémicas tras su encarcelamiento.

Además, los archivos incluyen referencias donde Epstein menciona a Trump, aunque no están claros los motivos o el contexto de esas menciones.

Estas revelaciones emergen tras meses de presión pública para transparentar lo sucedido durante el tiempo que Epstein pasó detenido, en particular sobre las circunstancias de su muerte y sus conexiones.

Organizaciones de derechos civiles y periodistas han solicitado el acceso libre a estos registros, considerando que pueden arrojar información relevante para el esclarecimiento de una trama que sigue generando preguntas en la opinión pública internacional.