enVista contrata al líder comercial del sistema de gestión de pedidos (OMS) de IBM Sterling Commerce y al principal líder de ventas de OMS para responder a la creciente demanda del Omnichannel de enVista y las soluciones de la cadena de suministro

En una importante reorganización de la industria, los líderes clave en la práctica de aplicaciones de IA de IBM, Kevin Reese y David Ricketts, se unen a enVista para tener la oportunidad de liderar la industria omnicanal desde la vanguardia y proporcionar a los clientes las soluciones de cadena de suministro, punto de venta (point of sale, POS) y sistema de gestión de pedidos (Order Management System, OMS) globales más innovadoras y modernas disponibles en el mercado hoy

INDIANÁPOLIS–(BUSINESS WIRE)–enVista, una empresa global de software, consultoría, servicios gestionados y de automatización que optimiza y transforma el comercio físico y digital, anuncia hoy que ha contratado a Kevin Reese como vicepresidente ejecutivo Comercial y a David Ricketts como vicepresidente de Ventas de soluciones omnicanal y de OMS de Enspire Commerce. Reese y Ricketts se unen a enVista desde IBM y aportan más de 40 años de experiencia combinada en OMS.





En un notable golpe a la industria, Reese y Ricketts están haciendo el movimiento estratégico para unirse a enVista en respuesta a la creciente demanda del mercado de las soluciones de cadena de suministro, omnicanal y de OMS de próxima generación de enVista. Reese y Ricketts tendrán la oportunidad de brindarles a los clientes soluciones omnicanal sólidas y maduras de próxima generación y nativas de la nube entregadas en un modelo de datos común para acelerar aún más el impulso del OMS de enVista que lideriza el mercado.

Durante los más de cinco años de Reese en IBM, se desempeñó en múltiples roles, más recientemente como líder del mercado de distribución de las aplicaciones de IA, donde lideró la integración comercial de las soluciones de IBM Sterling OMS y la Gestión de la cadena de suministro B2B para distribución. Ricketts es uno de los líderes de ventas de OMS más respetados y exitosos de la industria, lideró los resultados de ventas de OMS durante los últimos seis años en IBM y dominó el comercio y las ventas de OMS en el mercado durante los últimos 15 años.

El director ejecutivo de enVista, Jim Barnes, afirmó: “Estoy muy complacido de que Kevin Reese y David Ricketts se unan a nuestra organización. En el mundo de las soluciones omnicanal y de cadena de suministro globales, son increíblemente conocidos y respetados. Kevin y David aportan una profunda experiencia en el campo y una profunda comprensión de cómo ayudar a los clientes a aprovechar las estrategias y la tecnología adecuadas para superar rápidamente la complejidad omnicanal. Son personas talentosas por derecho propio, pero el hecho de que se unan como una fuente inagotable de talento para nuestra práctica comercial de Enspire es un testimonio de la solidez de las soluciones de enVista, nuestra visión y liderazgo en el mercado, y nuestra continuo impulso”.

Reese dijo: “Estoy emocionado de unirme a enVista y ayudar a más empresas a impulsar estratégicamente sus iniciativas comerciales. Al haber visto las soluciones omnicanal de enVista de primera mano, estoy muy impresionado con la flexibilidad, la extensibilidad, la escalabilidad y las capacidades integrales que brindan. Las soluciones de comercio unificado de enVista y los resultados que ofrecen son el secreto mejor guardado de la industria”.

Ricketts agregó: “La solución Enspire Commerce de enVista es una plataforma empresarial moderna que impulsa el comercio y brinda nuevos niveles de agilidad y rentabilidad para marcas como GNC, Spencer’s/Spirit Halloween, Serta, Titan Brands y más. Puedo dar fe de que en realidad es el “secreto mejor guardado” en la industria del comercio y está a punto de cambiar la cara del comercio. Espero poder ayudar a más empresas a acelerar y maximizar sus resultados omnicanal y de la cadena de suministro con enVista”.

Todas las soluciones omnicanal de enVista se han construido estratégicamente desde cero como arquitectura basada en microservicios, API-first, nativa de la nube y sin cabeza (microservices-based, API-first, cloud-native and headless, MACH) y se entregan en una plataforma de integración como servicio (integration platform as a service, iPaaS) para integrarse y escalar rápidamente. La plataforma de comercio unificado de enVista incluye la orquestación de pedidos, la disponibilidad de inventario empresarial, el cumplimiento de tiendas, la atención al cliente, el punto de venta/el punto de venta móvil (point of sale/mobile point of sale, POS/mPOS), el envío directo (dropshipping), los mercados, las suscripciones, la gestión de la información del producto (Product information management; PIM), el cumplimiento móvil, la gestión de la experiencia de envío y la inteligencia artificial/aprendizaje automatico (Artificial Intelligence/Machine Learning, AI/ML).

Nombrado uno de los “Siete proveedores que más importan” en The Forrester Wave™: En los Sistemas de gestión de pedidos, en el segundo trimestre de 2021, el OMS de enVista recibió las puntuaciones más altas en los criterios de orquestación de pedidos, informes y análisis, y el modelo de entrega (empatado).

Visite el sitio web de enVista o la página web del Sistema de gestión de pedidos para obtener más información.

Acerca de enVista:

enVista es una empresa global de software, consultoría, servicios gestionados y automatización, que optimiza y transforma el comercio físico y digital para los principales fabricantes, los distribuidores, la logística de terceros/proveedor de servicios logísticos (3PL/LSP) y los minoristas omnicanal a nivel mundial. enVista optimiza y transforma de manera única el comercio físico y digital, lo que optimiza la eficiencia de la cadena de suministro para impulsar el ahorro de costos y unifica el comercio a favor de impulsar la participación del cliente y los ingresos. Estas capacidades integrales, combinadas con la plataforma de comercio unificado líder en el mercado de enVista, Enspire Commerce y la capacidad de la empresa para consultar, implementar y operar a lo largo de la cadena de suministro, el transporte, la TI, las soluciones comerciales empresariales y el comercio omnicanal, permiten que el mercado medio y las empresas Fortune 100/5000 aprovechen a enVista como un asesor de confianza en todas sus empresas. La consultoría y la entrega de soluciones están en nuestro ADN. Let’s have a conversation™ (Tengamos una conversación). www.envistacorp.com

