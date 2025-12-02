Top News

Enviado de EEUU se reúne con Putin para discutir paz en Ucrania

El encuentro se desarrolla en un contexto de abiertas tensiones internacionales. Según agencias, la iniciativa implica un intercambio directo de ideas entre los gobiernos de Estados Unidos y Rusia.

  • Jacqueline Alvarenga | 02-12-2025.11:26 am.

La reunión de EEUU y Putin por paz en Ucrania marca un nuevo capítulo en el intento de acabar con el conflicto que sacude a Europa desde 2022.

El enviado especial de la Casa Blanca llegó a Moscú este 2 de diciembre con la misión de presentar y discutir la propuesta de Donald Trump destinada a una posible salida pacífica al prolongado enfrentamiento entre Rusia y Ucrania.

El propio presidente Vladimir Putin asistió personalmente a la reunión, reconociendo la importancia diplomática de este paso.

Detalles del encuentro en Moscú y reacciones internacionales

Entre los temas abordados destacan el alto al fuego inmediato y el futuro político de las regiones ocupadas.

Ambos líderes evaluaron los puntos propuestos desde Washington, que incluyen garantías de seguridad y potenciales marcos de desmilitarización en ciertas zonas en disputa.

No obstante, los analistas subrayan que ni Ucrania ni sus aliados europeos han sido invitados directamente a la mesa de negociación, lo cual genera suspicacias sobre el alcance y legitimidad del acuerdo.

Hasta el momento, las autoridades rusas se han limitado a confirmar que “todas las opciones están abiertas al debate”, mientras que la administración estadounidense reiteró su compromiso de buscar “un final negociado y duradero”.

