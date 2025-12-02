Enviado de EEUU se reúne con Putin para discutir paz en Ucrania

La reunión de EEUU y Putin por paz en Ucrania marca un nuevo capítulo en el intento de acabar con el conflicto que sacude a Europa desde 2022.

El enviado especial de la Casa Blanca llegó a Moscú este 2 de diciembre con la misión de presentar y discutir la propuesta de Donald Trump destinada a una posible salida pacífica al prolongado enfrentamiento entre Rusia y Ucrania.

El encuentro se desarrolla en un contexto de abiertas tensiones internacionales. Según agencias, la iniciativa implica un intercambio directo de ideas entre los gobiernos de Estados Unidos y Rusia.

El propio presidente Vladimir Putin asistió personalmente a la reunión, reconociendo la importancia diplomática de este paso.

Detalles del encuentro en Moscú y reacciones internacionales

Entre los temas abordados destacan el alto al fuego inmediato y el futuro político de las regiones ocupadas.

Ambos líderes evaluaron los puntos propuestos desde Washington, que incluyen garantías de seguridad y potenciales marcos de desmilitarización en ciertas zonas en disputa.

No obstante, los analistas subrayan que ni Ucrania ni sus aliados europeos han sido invitados directamente a la mesa de negociación, lo cual genera suspicacias sobre el alcance y legitimidad del acuerdo.

Hasta el momento, las autoridades rusas se han limitado a confirmar que “todas las opciones están abiertas al debate”, mientras que la administración estadounidense reiteró su compromiso de buscar “un final negociado y duradero”.