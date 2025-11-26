Enviado de EEUU llega a Rusia para reunirse con Putin 

La próxima semana, Steve Witkoff, un enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitará Moscú, según confirmó este martes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

La noticia de que el enviado de Trump visitará Moscú genera expectativa sobre un posible cambio en el diálogo entre Rusia y Estados Unidos, especialmente considerando el tenso clima político actual.

El portavoz Peskov evitó entrar en detalles sobre el objetivo de la visita o la identidad exacta del enviado.

Sin embargo, subrayó que se trata de un viaje autorizado por el propio Trump y que será de “importancia internacional”.

La visita de Steve Witkoff se produce en medio de crecientes tensiones y sanciones entre ambas potencias, así como la guerra en Ucrania y acercamientos diplomáticos previos fallidos.

La importancia de la visita en el contexto global

Expertos internacionales consideran que el viaje del enviado puede abrir la puerta a nuevas conversaciones extraoficiales, lo que podría influir en futuras políticas exteriores, en particular si Trump vuelve al poder.

En la prensa estadounidense ya se especula sobre la posibilidad de que temas como el conflicto en Ucrania o la seguridad energética formen parte de la agenda secreta.

No es la primera vez que figuras cercanas a Trump intentan acercamientos con Rusia.

Sin embargo, que el Kremlin lo reconozca oficialmente suma relevancia y aumenta el interés internacional.