EnTrust Global anuncia cierre de recaudación de fondos por u$s 2100 millones para Blue Ocean Funds

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–EnTrust Global (“EnTrust”), firma alternativa de gestión de activos, anunció hoy que ha finalizado su ronda de recaudación de fondos para su fondo EnTrust Global Blue Ocean Funds, que se invertirán en la industria marítima internacional. El fondo cerró con una recaudación de u$s 2100 millones tras haber recaudado u$s 925 millones desde abril de 2020.

El fondo Blue Ocean Funds forma parte de la división de deuda privada y de activos reales y participa en préstamos directos y oportunidades de financiación similares para propietarios y operadores de buques y demás negocios marítimos.

“ La demanda de soluciones de capital de deuda no para de crecer por parte de clientes de todo el mundo y seguimos distribuyendo el capital con eficiencia dentro de nuestra clientela selecta, sin comprometer la calidad de nuestra cartera actual en estos momentos tan delicados como consecuencia del Covid-19″, explicó Svein Engh, director ejecutivo y gerente de cartera de Blue Ocean Funds.

“ Haber recaudado u$s 2100 millones en una industria vertical tan específica como la marítima demuestra la pericia y el nivel de nuestro equipo, que no para de cosechar éxitos desde la creación del Blue Ocean Funds”, señaló Gregg S. Hymowitz, presidente y gerente general de EnTrust Global. “ Agradecemos a todos nuestros inversores por su enorme apoyo en medio de un mercado volátil, con una economía muy afectada por la pandemia estos últimos seis meses. Tal como lo demuestra el crecimiento de nuestra plataforma, y la incorporación de Julian Proctor a principios de este año para dirigir una nueva iniciativa de transporte de cargas ecológica, estamos más convencidos que nunca de que hay oportunidades atractivas en la industria marítima y en activos reales en general”.

Julian Proctor, quien en colaboración con Mr. Engh dirige la nueva iniciativa de EnTrust que apunta a invertir en buques ecológicos, agregó: “ Los propietarios de los buques y sus clientes y usuarios finales se interesan cada vez más en las consecuencias ambientales de la industria naviera y en particular, en las emisiones de carbono, pero no se dispone de financiación adecuada para que la industria pueda adoptar tecnología más limpia y más avanzada. Me entusiasma muchísimo poder dirigir la iniciativa de EnTrust para crear soluciones de financiación para estos propietarios que quieren desarrollar la industria naviera para asegurar un futuro sostenible”.

Acerca de EnTrust Global

EnTrust Global es una firma alternativa líder en gestión de activos, con más de u$s 18200 en activos al 30 de junio de 2020. Cofundada en 1997 por el presidente y gerente general, Gregg S. Hymowitz luego de una carrera en inversiones en Goldman Sachs Group, Inc., la firma administra activos para 500 inversores institucionales que representan a 47 países y tiene casi u$s 10 mil millones en sociedades estratégicas personalizadas. EnTrust Global ofrece una gama amplia de oportunidades de inversión alternativas en distintas estrategias, en particular, deuda privada y activos reales, además de fondos de cobertura e inversiones conjuntas. EnTrust Global tiene 11 sucursales en todo el mundo y su sede central se encuentra en Nueva York y en Londres.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

