Entrenador de los New England Patriots rechaza medalla de la libertad ofrecida por Trump

El entrenador del equipo de la NFL, New England Patriots, Bill Belichick ha rechazado la Medalla Presidencial de la Libertad que iba a ser entregada a él por el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump.

El mandatario tenía planeado entregar la medalla al entrenador el jueves, según informó una fuente cercana de la Casa Blanca al medio estadounidense, ABC News.

A través de un comunicado, que fue emitido minutos después de que Donald Trump anunciara su intención, el entrenador precisó que no recibirá el premio ni viajará a Washington.

“Recientemente, se me ofreció la oportunidad de recibir la Medalla Presidencial de la Libertad, por lo que me sentí halagado por respeto a lo que representa el honor y admiración por los destinatarios anteriores. Posteriormente, ocurrieron los trágicos hechos de la semana pasada y la decisión ha sido hecho para no seguir adelante con el premio”.

“Sobre todo, soy un ciudadano estadounidense con gran reverencia por los valores, la libertad y la democracia de nuestra nación. Sé que también represento a mi familia y al equipo de New England Patriots. Una de las cosas más gratificantes de mi carrera tuvo lugar en 2020 cuando, a través del gran liderazgo dentro de nuestro equipo, las conversaciones sobre justicia social, igualdad y derechos humanos pasaron a primer plano y se convirtieron en acciones”.

“Continuar con esos esfuerzos sin dejar de ser fiel a las personas, al equipo y al país que amo, supera los beneficios de cualquier premio individual”, lee el comunicado.

La Medalla Presidencial de la Libertad fue creada por el presidente John F Kennedy, el presidente 35º de los Estados Unidos, esta es otorgada por el mandatario estadounidense a personajes que han hecho contribuciones excepcionales en favor de los intereses de seguridad de EEUU, la paz mundial o culturales.