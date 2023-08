Entregan a un ciclista paralímpico sin manos un reloj y las redes “explotan” de indignación

La entrega de una pulsera o reloj a un ciclista paralímpico sin manos ha generado indignación en las redes sociales y piden que los organizadores sean sancionados.

El hecho se registró en Reino Unido, cuando Ricardo Ten Argilés de 47 años, logró ganar la competencia y el premio no fue del agrado de sus seguidores.

Aunque el ciclista paralímpico tomó la situación con humor, cientos de personas han cuestionado a los representantes de Super Mundial de Ciclismo 2023.

El ciclista español consiguió el tercer lugar de la competencia, haciéndose acreedor del premio que para muchos ha sido calificado como una burla.

La grabación del momento que el deportista con capacidades especiales recibió el premio se viralizó rápidamente y traspasó las fronteras del país.

Ante la ola de críticas, el deportista español grabó un video jocoso con el reloj en su muñón de su brazo izquierdo.

“Gracias Tissot por creer en este súper mundo de inclusión”, escribió el deportista.

El ciclista paralímpico sufrió un accidente cuando tenía 8 años al tocar unos cables de alto voltaje, accidente que dejó como consecuencia que el 75% de su cuerpo quedara con quemaduras de tercer grado.

Los médicos tuvieron que amputar sus manos, algo que no lo venció y logró destacar como ciclista olímpico.

Thank you @TISSOT for believing in this super world of inclusion #Glasgowscotland2023 #Paracycling pic.twitter.com/7uHfdncJcf

— Ricardo Ten (@RicardoTen_) August 11, 2023