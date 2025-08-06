Entrega de ayuda  se convierte en una cita con la muerte en Gaza: Varios muertos por volcamiento de camiones con comida 

La crisis humanitaria en Gaza se profundiza cada día, y el caos y hambruna en Gaza ha alcanzado un nuevo pico con el reciente saqueo de un convoy humanitario.

Según reportes, al menos cuatro camiones cargados de alimentos fueron volcados y saqueados cuando una multitud desesperada intentó arrebatar los suministros, dejando como saldo varios muertos y heridos.

El incidente ocurrió en medio de una situación donde la escasez de alimentos es severa y los corredores de ayuda, constantemente bloqueados, apenas logran aliviar la necesidad de la población civil.

Testigos y autoridades humanitarias indican que la multitud, impulsada por el hambre y la desesperación, se lanzó sobre el convoy apenas ingresó a la región, desbordando a la seguridad y llevando el caos a otra jornada trágica.

Contexto humanitario: Gaza al borde de la tragedia

Organizaciones internacionales advierten sobre el riesgo de hambruna en Gaza debido a los continuos bloqueos y los bombardeos que han destruido infraestructuras vitales.

La población depende casi exclusivamente de la ayuda externa. Unicef ha alertado sobre la crisis alimentaria en la región.

Los recientes saqueos reflejan el nivel de necesidad: pobladores temen no poder alimentar a sus familias, lo que desemboca en situaciones de violencia y pérdida de vidas humanas.

Según autoridades locales, al menos una decena de personas resultaron heridas en el tumulto, y el ingreso de futuros camiones con comida podría detenerse ante el riesgo de nuevos incidentes.

La comunidad internacional y grupos humanitarios hacen un llamado urgente a reforzar los canales de ayuda y proteger a los civiles en este enclave asediado.