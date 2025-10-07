Entre la depresión y la paranoia: cartas de “El Chapo” revelan su temor de morir en cárcel de máxima seguridad

En las últimas semanas, las cartas de El Chapo han generado gran atención mediática. Joaquín Guzmán Loera, el conocido líder del cartel de Sinaloa, escribió desde la prisión en Estados Unidos manifestando su temor a ser asesinado y denunciando un deterioro en su salud mental. Su testimonio cobra relevancia en un contexto de alta seguridad y constante supervisión.

En estos escritos, Guzmán Loera asegura que sufre depresiones y episodios de locura como resultado del aislamiento extremo al que está sometido. Además, sostiene que las autoridades estadounidenses buscan acabar con su vida, alimentando la controversia sobre las condiciones que enfrenta en la cárcel de máxima seguridad. La preocupación por su salud mental de El Chapo se ha hecho eco en varias organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes han criticado el trato recibido por el narcotraficante.

El contenido de estas cartas refuerza el debate sobre las condiciones carcelarias para reclusos de alta peligrosidad en Estados Unidos. Algunos expertos en prisiones consideran que el régimen al que está sometido podría poner en riesgo la integridad de cualquier persona privada de libertad, independientemente de su historial criminal.