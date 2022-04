Entravision y Anzu Anuncian una Asociación Exclusiva de Publicidad en Juegos Multiplataforma para América Latina

La asociación amplía la profundidad y amplitud de la presencia líder de Entravision en el mercado latinoamericano conectado digitalmente y en rápido crecimiento

SANTA MÓNICA, California–(BUSINESS WIRE)–Entravision (NYSE: EVC), empresa líder mundial en soluciones de publicidad, medios y tecnología, anunció hoy que se ha convertido en el socio exclusivo en América Latina de Anzu.io, una de las plataformas de publicidad en juegos más avanzadas del mundo. Entravision, a través de su unidad comercial Entravision-Cisneros Interactive, representará exclusivamente a Anzu en 18 mercados latinoamericanos, educará a los anunciantes sobre el poder de la publicidad en el juego y permitirá a las empresas aprovechar la galardonada solución de Anzu para anunciantes, desarrolladores y jugadores.

Desde el 2017, Anzu ha puesto a los jugadores primero, trabajando con algunos de los anunciantes más grandes del mundo, incluidos American Eagle, Samsung, Vodafone y PepsiCo, para brindar educación sobre la gran oportunidad que presenta el mercado de los juegos y permitir que estos anunciantes ejecuten campañas únicas a través de ubicaciones de anuncios no intrusivos en el juego que mejoran el juego y aportan una sensación de realismo a la experiencia del jugador. La plataforma de Anzu cuenta con un inventario de los partners más importantes de la industria: Ubisoft, Saber Interactive, Lion Castle Entertainment, Amanotes, Voodoo, entre muchos otros.

“Los juegos generan el doble de ingresos que las industrias del cine y la música combinadas, lo que los convierte en la forma de entretenimiento de más rápido crecimiento con 3400 millones de jugadores en todo el mundo. Anzu cambia las reglas del juego para los anunciantes, creando un ecosistema donde la publicidad puede prosperar”, indicó Gonzalo Borras, director general de Audio y Móvil para la unidad Cisneros Interactive de Entravision. “Estamos encantados de embarcarnos en esta asociación para llevar la publicidad en juegos en América Latina a otro nivel. La propuesta de Anzu no solo es revolucionaria, sino que también es el futuro de nuestra industria, y queremos que nuestros clientes estén a la vanguardia de la innovación en lo que respecta a la publicidad”.

“América Latina es una de las regiones de más rápido crecimiento del mundo en la industria del juego, con el mayor crecimiento de jugadores de 2015 a 2024. Nuestra asociación con Entravision significa que los anunciantes en la región ahora pueden llegar a esta creciente audiencia a través de publicidad en el juego sin interrupciones. Nuestra tecnología adaptativa patentada, la primera medición de visibilidad de anuncios en el juego con Oracle Moat y el conjunto completo de integraciones de terceros con proveedores de AdTech también significan que también podrán medir de manera efectiva el impacto de sus campañas publicitarias en el juego y compararlos con otros canales digitales”, señaló Stephanie Lublinski, directora de Asociaciones para Mercados Emergentes de Anzu.

Entravision ha sido un jugador a largo plazo en el mercado de los juegos y se mantiene a la vanguardia de los avances de los juegos móviles. Esta asociación con Anzu enriquecerá y fortalecerá las capacidades de Entravision en el área de juegos. Para obtener más información sobre las soluciones de publicidad de juegos móviles de Entravision, visite entravision.com.

ACERCA DE ENTRAVISION

Entravision es una empresa líder mundial en soluciones de publicidad, medios y tecnología publicitaria que conecta marcas con consumidores al representar a las principales plataformas y editores. Su cartera dinámica incluye ofertas digitales, de televisión y de audio. Digital, el segmento de ingresos más grande de la compañía, se compone de cuatro unidades de negocios: un negocio de representación de ventas digital; Smadex, una plataforma de compra de publicidad programática; un negocio de soluciones de marca y desempeño móvil; y un negocio de audio digital. A través del negocio de representación de ventas digitales, la compañía conecta a empresas de medios globales como Meta, Twitter, TikTok y Spotify con anunciantes en mercados primordialmente emergentes y en crecimiento en todo el mundo. Smadex es la primera plataforma de demanda móvil de la compañía, que permite a los anunciantes ejecutar campañas de rendimiento utilizando el aprendizaje automático. Entravision también ofrece un negocio de soluciones de marca y rendimiento móvil, que brinda servicios administrados a anunciantes que buscan conectarse con consumidores globales, principalmente en dispositivos móviles, y su negocio de audio digital brinda soluciones de publicidad de audio digital para anunciantes en las Américas. Además de digital, Entravision cuenta con 49 estaciones de televisión y es el grupo afiliado más grande de las cadenas de televisión Univision y UniMás. Entravision también administra 46 estaciones de radio principalmente en español que cuentan con talentos ganadores de premios Emmy reconocidos a nivel nacional. Las acciones ordinarias de Clase A de Entravision cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo bursátil: EVC. Obtenga más información sobre las ofertas de la empresa en entravision.com o conéctese con la empresa en LinkedIn.

ACERCA DE ENTRAVISION-CISNEROS INTERACTIVE

Entravision-Cisneros Interactive, una unidad de negocios de Entravision, es la empresa de publicidad digital líder en América Latina. La compañía tiene presencia activa en 17 países, aprovechando las alianzas comerciales únicas con Meta, Spotify, LinkedIn, Anzu y otras plataformas tecnológicas y de medios líderes. Además, la empresa ofrece Audio.Ad, la red publicitaria de audio digital líder en América Latina, con más de 350 editores a través de una oferta de pila de tecnología de solución completa, y Justmob, la empresa de marketing móvil líder con alcance global.

ACERCA DE ANZU

Anzu es la solución de anuncios en juegos más avanzada para dispositivos móviles, PC, consolas y Roblox. Los anuncios en el juego de Anzu ponen a los jugadores en primer lugar y ayudan a los anunciantes a llegar a las audiencias programáticamente de una manera no disruptiva y muy atractiva. Un motor de seguimiento de anuncios 3D patentado, el primero en llevar la medición de la visibilidad en el juego con Oracle Moat, y las asociaciones con proveedores confiables de AdTech hacen de Anzu el socio de publicidad en el juego preferido de los anunciantes en todo el mundo.

Anzu ayuda a los desarrolladores de juegos a monetizar sus títulos con ubicaciones de anuncios que complementan el juego, lo que genera flujos de ingresos confiables. Anzu, el único proveedor de publicidad en el juego con licencia oficial para Xbox, la primera plataforma de publicidad en ser verificada por Unity y con un panel de control de autoservicio que proporciona un control total sobre las ubicaciones de anuncios, es el socio de monetización de publicidad en el juego preferido por los desarrolladores de todo el mundo.

Con el respaldo de WPP, Sony Innovation Fund, NBCUniversal, HTC, Bitkraft y otros inversores destacados, Anzu ha recaudado 37 millones de USD para mejorar la publicidad en los juegos. Mejor para las marcas, mejor para los desarrolladores de juegos y mejor para los jugadores. Obtenga más información en https://www.anzu.io/.

