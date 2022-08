Entravision suscribe una asociación estratégica con LATV Networks

La colaboración ampliará las oportunidades de ventas y marketing dirigidas a la comunidad latina

SANTA MÓNICA, California–(BUSINESS WIRE)–Entravision (NYSE: EVC), una compañía global líder en soluciones de publicidad, medios y tecnología, anunció hoy una asociación estratégica con LATV Networks, una compañía de medios de propiedad y operación de minorías que sirve a la comunidad latina como centro de contenido, incubadora de talentos y promotora cultural.

“Entravision se complace enormemente de asociarse con LATV Networks”, señaló Juan Saldivar, director digital y de estrategia de Entravision. “Nuestra empresa tiene una amplia experiencia en marketing digital cuando se trata de llegar a audiencias latinas en crecimiento. Esta nueva asociación proporcionará a LATV Networks vías para expandir la distribución de su contenido bilingüe sesgado hacia los jóvenes a escala al aprovechar nuestra infraestructura de tecnología avanzada. Al mismo tiempo, fortalece aún más la cartera de marketing de Entravision de plataformas digitales y de contenido”.

A través de recursos compartidos, colaboraciones de contenido y ejecuciones personalizadas, Entravision y LATV Networks brindarán soluciones creativas e impulsadas por el compromiso que permitirán el acceso al creciente poder influyente de los latinos. LATV Networks podrá avanzar aún más en su propuesta de valor única para llevar al mercado una oferta más completa potenciada por Entravision. Entravision ayudará a acelerar el crecimiento digital de LATV Networks al proporcionar tecnología de datos avanzada y distribución multicanal para el contenido original de LATV Networks. La asociación traerá al mercado una oferta única de televisión conectada (connected television, CTV) con más de 5000 horas de contenido y contenido de video digital premium innovador diseñado para expandir el mercado de video a través de los pilares de contenido central de LATV Networks: cultura latina, latinas, LGBTQ+ y afrolatinos.

“Al acelerar el crecimiento de nuestra CTV y plataformas digitales que enfatizan de manera única la cultura latina más allá del idioma, esta asociación aborda muchos de los desafíos del marketing para nuestra cultura diversa y matizada. Juntos, Entravision y LATV Networks brindarán un valor sin precedentes a los anunciantes que buscan formas innovadoras y flexibles de llegar a los consumidores hispanos de todas las edades, opciones de idioma y preferencias de consumo de medios”, manifestó Andres Palencia, director ejecutivo de LATV Networks.

Complementando la declaración del Sr. Palencia, Bruno Seros-Ulloa, presidente de LATV Networks, declaró: “Esta colaboración aborda la creciente demanda de nuestro contenido latino innovador y auténtico que ahora puede amplificarse aún más con el apoyo de Entravision. Desde arte y entretenimiento hasta comida, moda, música y estilo de vida, LATV Networks realmente se sumerge en todo lo latino”.

“La unión de Entravision, un líder comprobado en el mercado de medios hispanos, y LATV Networks, un centro de contenido único para la comunidad latina, ofrece a las marcas aún más oportunidades para compartir campañas sólidas y creativas con sus audiencias objetivo”, afirmó Chris Munoz, vicepresidente ejecutivo de Ventas Nacionales de Entravision. “Los especialistas en Marketing ahora son más agresivos que nunca cuando se trata de interactuar con los consumidores. Como resultado, reconocen la importancia de transmitir su mensaje precisamente en el entorno adecuado. Nuestra amplia cartera de activos combinados proporcionará a nuestros nuevos clientes mutuos una variedad de soluciones innovadoras que satisfagan sus necesidades de marketing en evolución”.

A través de las capacidades de producción de alto volumen de LATV Networks, esta asociación aborda la creciente demanda de contenido latino auténtico. Entravision asistirá y apoyará a LATV Networks con la expansión de su contenido en plataformas de transmisión como Pluto TV, STIR, VIX y Peacock, entre otras. Además, Entravision y LATV Networks se acercarán a nuevas iniciativas de ventas con incentivos personalizados para ofrecer ofertas omnicanal pioneras en el mercado, así como oportunidades abiertas de ventas y distribución de promociones cruzadas para los anunciantes. Para obtener más información sobre la programación y cómo ver LATV Networks, visite latv.com/schedule.

Acerca de Entravision

Entravision es una empresa líder global en soluciones publicitarias, medios y tecnología que conecta marcas con consumidores. Nuestra cartera dinámica incluye ofertas digitales, de televisión y de audio. Digital, nuestro mayor segmento de ingresos, se compone de cuatro unidades de negocios: nuestro negocio de representación de ventas digitales; Smadex, nuestra plataforma de compra de publicidad programática; nuestro negocio de soluciones de marca y rendimiento móvil; y nuestro negocio de audio digital. A través de nuestro negocio de representación de ventas digitales, conectamos empresas de medios globales como Meta, Twitter, TikTok y Spotify con anunciantes en mercados primordialmente emergentes y en crecimiento en todo el mundo. Smadex es nuestra primera plataforma de demanda móvil, que permite a los anunciantes ejecutar campañas de rendimiento utilizando el aprendizaje automático. También ofrecemos un negocio de soluciones de marca y rendimiento móvil, que brinda servicios administrados a anunciantes que buscan conectarse con consumidores globales, principalmente en dispositivos móviles, y nuestro negocio de audio digital brinda soluciones de publicidad de audio digital para anunciantes en las Américas. Además de digital, Entravision cuenta con 49 estaciones de televisión y es el grupo afiliado más grande de las cadenas de televisión Univision y UniMás. Entravision también administra 46 estaciones de radio principalmente en español que cuentan con talentos ganadores de premios Emmy reconocidos a nivel nacional. Las acciones ordinarias de Clase A de Entravision cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo de cotización: EVC. Obtenga más información sobre todas nuestras ofertas de medios, marketing y tecnología en entravision.com o conéctese con nosotros en LinkedIn y Facebook.

Acerca de LATV Networks

Latino Alternative TV (LATV) es una empresa pionera de medios bilingües que eleva las voces latinas y redefine la cultura. LATV es una empresa certificada propiedad de minorías que amplifica el contenido bilingüe auténtico a través de la televisión por cable, la publicación digital, las redes sociales y la transmisión. El contenido de LATV enfatiza la cultura latina y el empoderamiento de las latinas, así como el orgullo LGBTQ+ y afrolatino. Para obtener más información, visite latv.com.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene algunas declaraciones a futuro. Estas declaraciones a futuro, que se incluyen de acuerdo con las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995, pueden involucrar riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados reales y el desempeño de la empresa en períodos futuros sean materialmente diferentes de cualquier resultado o desempeño futuro sugerido por las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa. Aunque cree que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones a futuro se basan en suposiciones razonables, la Compañía no puede garantizar que los resultados reales no difieran materialmente de estas expectativas, y la Compañía renuncia a cualquier obligación de actualizar cualquier declaración a futuro realizada por la Compañía. Ocasionalmente, estos riesgos, incertidumbres y otros factores se analizan en las presentaciones de la compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC).

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Inversores

Christopher T. Young



director financiero



310-447-3870

Kimberly Esterkin



Relaciones con inversores de Addo



evc@addo.com

310-829-5400

Ventas

Entravision

Chris Munoz, vicepresidente ejecutivo de Ventas Nacionales



chris.munoz@entravision.com

LATV Networks

Gisella Fu-Ripp, vicepresidenta sénior de Ventas



gfu-ripp@latv.com