Entravision se asocia con Roku para servir como socio publicitario de medios en México

SANTA MÓNICA, California–(BUSINESS WIRE)–Entravision (NYSE: EVC), una empresa líder mundial en soluciones de publicidad, medios y tecnología publicitaria que conecta las marcas con los consumidores al representar a las principales plataformas y editores, anunció hoy que la empresa se asoció con Roku, la plataforma de transmisión de TV número 1 en los EE. UU., México y Canadá*, para servir como socio publicitario de medios de Roku en México. Entravision ayudará a las marcas a llegar a los consumidores de manera efectiva mediante la publicidad en la plataforma de transmisión de Roku.

A medida que más consumidores se pasan a la transmisión de TV, los anunciantes pueden llegar a ellos moviendo los presupuestos a la transmisión de TV. A través de las soluciones publicitarias de Roku, las marcas y los especialistas en marketing pueden llegar a audiencias a gran escala en la plataforma Roku. Entravision, como socio de confianza de Roku, servirá como socio publicitario en México para trabajar con marcas interesadas en anunciarse a través de la plataforma Roku.

“Entravision está muy emocionado de asociarse con Roku, el pionero en la transmisión de televisión, a medida que comienzan a anunciarse en México”, dijo Juan Saldívar, director de Digital, Estrategia y Responsabilidad de Entravision. “A través de nuestra asociación, Entravision podrá conectar marcas y comercializadores en México con la solución de publicidad de Roku, para llegar a los transmisores de TV en la plataforma de transmisión de Roku”.

El Sr. Saldívar continuó: “Entravision tiene una amplia experiencia en marketing digital para empresas que buscan aprovechar las crecientes audiencias latinas, incluso en México. Esperamos aprovechar nuestra experiencia y conexiones en el mercado local para respaldar el crecimiento publicitario global de Roku”.

Las marcas y los proveedores de contenido podrán llegar a los consumidores a través de contenido con publicidad como parte de la publicidad de Roku, que incluye beneficios como:

Llegar a los consumidores a escala: Roku tiene una relación directa con sus consumidores, lo que permite una mejor orientación y medición de anuncios.

Roku tiene una relación directa con sus consumidores, lo que permite una mejor orientación y medición de anuncios. Acceso al inventario premium: Las marcas pueden anunciarse con canales premium confiables seleccionados editorialmente, incluidas redes locales, películas y TV, deportes y estilo de vida.

Las marcas pueden anunciarse con canales premium confiables seleccionados editorialmente, incluidas redes locales, películas y TV, deportes y estilo de vida. Narración de historias únicas para marcas: Crea experiencias para los anunciantes que vayan más allá del anuncio de 30 segundos y aproveche al máximo el entorno de transmisión de TV.

Crea experiencias para los anunciantes que vayan más allá del anuncio de 30 segundos y aproveche al máximo el entorno de transmisión de TV. Basado en el rendimiento: Roku combina el poder de marca de TV con datos digitales para impulsar el rendimiento y los resultados.

Para obtener más información sobre esta asociación con Roku, comuníquese con el equipo de ventas digitales de Entravision.

* por horas transmitidas (Hypothesis Group, octubre de 2021)

Acerca de Entravision

Entravision es una empresa líder mundial en soluciones de publicidad, medios y tecnología publicitaria que conecta marcas con consumidores al representar a las principales plataformas y editores. Nuestra dinámica cartera de servicios incluye ofertas digitales, de televisión y radio. Digital, nuestro segmento de ingresos más grande, se compone de cinco negocios principales: Entravision Digital, Smadex, Cisneros Interactive, MediaDonuts y 365 Digital. Entravision Digital proporciona soluciones digitales de marca y rendimiento a clientes y pequeñas y medianas empresas de todo el mundo. Smadex proporciona soluciones programáticas móviles de vanguardia y plataformas del lado de la demanda que permiten a los anunciantes ejecutar campañas de rendimiento de manera eficaz mediante el uso de algoritmos de licitación con aprendizaje automático. Cisneros Interactive ofrece soluciones de marketing digital únicas que representan a los principales editores globales y plataformas de tecnología publicitaria en América Latina, al mismo tiempo que administra la red de audio digital líder y el reproductor de soluciones Audio.Ad. MediaDonuts proporciona desempeño de comercialización digital y servicios de marca en la región del sudeste asiático y mantiene asociaciones comerciales únicas con algunos de los principales editores digitales y plataformas de redes sociales del mundo. 365 Digital es un proveedor de soluciones de publicidad digital que ofrece representaciones de ventas exclusivas con las principales plataformas globales en Sudáfrica. Más allá del espacio digital, Entravision cuenta con 53 estaciones de televisión y es el grupo afiliado más grande de las cadenas de televisión Univision y UniMás. Entravision también administra 46 estaciones de radio principalmente en español que cuentan con talentos ganadores de premios Emmy reconocidos a nivel nacional. Las acciones ordinarias de Clase A de Entravision cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo bursátil: EVC. Obtenga más información sobre todas nuestras ofertas de marketing, medios y tecnología en entravision.com o conéctese con nosotros en LinkedIn y Facebook.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene algunas declaraciones a futuro. Estas declaraciones a futuro, que se incluyen de acuerdo con las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995, pueden involucrar riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados reales y el desempeño de la empresa en períodos futuros sean materialmente diferentes de cualquier resultado o desempeño futuro sugerido por las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa. Aunque cree que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones a futuro se basan en suposiciones razonables, la Compañía no puede garantizar que los resultados reales no difieran materialmente de estas expectativas, y la Compañía renuncia a cualquier obligación de actualizar cualquier declaración a futuro realizada por la Compañía. Ocasionalmente, estos riesgos, incertidumbres y otros factores se analizan en las presentaciones de la compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC).

