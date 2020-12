Entravision recauda más de 2,2 millones de USD para Children’s Miracle Network Hospitals

SANTA MÓNICA, California–(BUSINESS WIRE)–Entravision Communications Corporation (NYSE: EVC), una empresa líder mundial en tecnología de marketing y medios de comunicación, y Children’s Miracle Network® anunciaron hoy que juntos han logrado recaudar más de 2,2 millones en el 13.º radiotón anual, que se llevó a cabo del 19 al 21 de noviembre. La respuesta de la audiencia fue muy positiva y excedió el objetivo de 1 millón de USD en donaciones. El radiotón, con el tema “Un millón para los niños”, fue promocionado en las 34 estaciones emisoras que Entravision posee y opera.

“Estamos muy satisfechos con los resultados de nuestro 13.º radiotón anual, especialmente teniendo en cuenta que ha sido un año tan difícil para nuestra economía y para la comunidad hispana”, dijo Jeffery Liberman, presidente y director de Operaciones de Entravision. “Encontrar maneras de retribuir a las comunidades a las que Entravision presta servicios es muy importante para nosotros. No existe un socio mejor para lograr esta misión solidaria que Children’s Miracle Network Hospitals. Esperamos continuar con esta fantástica colaboración en el futuro a medida que trabajamos juntos para brindar la atención y el apoyo que los niños y sus familias tanto necesitan”.

“Children’s Miracle Network está extremadamente agradecido con Entravision y su talentoso personal al aire por el apoyo tan maravilloso durante el radiotón 2020 «Un millón para los niños»”, dijo Danny Garcia, director nacional de socios de medios hispanos de comunicación, Children’s Miracle Network®. “Durante este evento de tres días, hemos recaudado juntos más de 2,2 millones de USD para nuestra red de hospitales de niños locales. En nombre de todos los hospitales de niños y las familias a las que atienden, queremos dar las gracias a todo el equipo y la audiencia de Entravision por hacer realidad los milagros para todos los niños de todo el país. Nos sentimos honrados por este logro extraordinario, y gracias, un millón de gracias”.

La cobertura del radiotón 2020 de Children’s Miracle Network® de 72 horas de duración se hizo en 14 programas de radio diferentes. Además, Entravision promocionó el radiotón con una campaña multimediática, que incluyó promociones en radio y televisión, banners en pantalla, un sitio web personalizado y un número gratuito para hacer donaciones. Los 24 canales de televisión de Univision afiliados de Entravision transmitieron noticias y reportajes los tres días de la campaña. Las donaciones recaudadas serán utilizadas por los hospitales de niños locales para ayudar a financiar tratamientos críticos, servicios sanitarios, equipamiento médico pediátrico y atención solidaria, además de proporcionar tratamiento a pacientes de bajos recursos. En los últimos 13 años, los televidentes y oyentes de Entravision han recaudado más de 26 millones de USD para los hospitales de Children’s Miracle Network®.

Acerca de Children’s Miracle Network Hospitals

Children’s Miracle Network Hospitals® concientiza y recauda fondos para 170 hospitales miembros que proporcionan 32 millones de tratamientos cada año a niños en todo EE. UU. y Canadá. Las donaciones se asignan localmente para financiar tratamientos críticos y servicios sanitarios, equipamiento médico pediátrico y atención solidaria. Desde 1983, Children’s Miracle Network Hospitals ha recaudado más de 5000 millones de USD, la mayor parte de ellos 1 millón de USD por vez, a través del ícono Miracle Balloon de la organización benéfica. Sus diversos socios y programas para recaudar fondos apoyan la misión de la organización sin fines de lucro de salvar y mejorar las vidas de la mayor cantidad de niños posible. Averigüe por qué los hospitales de niños necesitan el apoyo de la comunidad, identifique cuál es su hospital miembro y sepa cómo puede aportar dinero al milagro (Put Your Money Where the Miracles Are) https://childrensmiraclenetworkhospitals.org/donate/ o visítenos en Facebook.

Acerca de Entravision Communications Corporation

Entravision es una empresa global diversificada de marketing, tecnología y medios que presta servicios a clientes en todo Estados Unidos y en más de 20 países de América Latina, Europa y Asia. Nuestra dinámica cartera de servicios incluye tecnologías y plataformas de marketing patentadas y de vanguardia, junto con los principales medios y activos de marketing centrados en la audiencia en los EE. UU., incluidas 54 estaciones de televisión y 48 estaciones de radio en español que cuentan con talentos galardonados y reconocidos a nivel nacional. Entravision es el grupo afiliado más grande de las cadenas de televisión Univision y UniMás. Además de la transmisión, ofrecemos soluciones programáticas móviles y plataformas orientadas a la demanda, que permiten a los anunciantes ejecutar campañas de rendimiento mediante el uso de algoritmos de licitación con aprendizaje automático para identificar la combinación ideal de activos creativos, orientación a la audiencia y precios. Las acciones ordinarias de Clase A de Entravision cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo de cotización: EVC. Obtenga más información sobre todas nuestras ofertas de marketing, medios y tecnología en entravision.com o conéctese con nosotros en LinkedIn y Facebook.

