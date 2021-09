Entravision continúa su expansión digital e internacional con la adquisición total del interés restante en Cisneros Interactive

Entravision ahora posee el 100 % de participación en Cisneros Interactive, líder en el sector de la publicidad digital de rápido crecimiento en América Latina.

Cisneros Interactive continuará gestionando el negocio operativo y el alcance al cliente, con Victor Kong como director ejecutivo

Entravision y Cisneros mantendrán su sólida asociación y continuarán colaborando en posibles nuevas iniciativas digitales en todo el mundo

La plataforma digital de Entravision continúa fortaleciéndose con un alcance global que abarca más de 30 países en los EE. UU., América Latina, Europa y Asia.

SANTA MÓNICA, California–(BUSINESS WIRE)–Entravision Communications Corporation (NYSE: EVC) (“Entravision” o “la Compañía”), una empresa líder mundial en tecnología de medios y marketing, anunció hoy que la Compañía ha adquirido el 49 % restante de Cisneros Interactive. Entravision ahora posee el 100 % de Cisneros Interactive, habiendo adquirido por primera vez una participación mayoritaria en la empresa en octubre de 2020. Con esta adquisición completa, Entravision posicionará aún más las plataformas combinadas y la cartera de servicios para ser una de las principales empresas de soluciones de publicidad digital global más grandes.

Durante la última década, a través del crecimiento orgánico y las adquisiciones, las ofertas de marketing digital de Entravision se han expandido significativamente. El negocio digital de Entravision ahora se centra en varias áreas clave, que incluyen: Representaciones de medios y audiencia global de primer nivel; tecnología programática; publicidad y branding de soluciones de audio digital; y soluciones de rendimiento móvil. Cisneros Interactive mantiene asociaciones de ventas únicas en 17 países de América Latina, incluidas las asociaciones con Facebook, Spotify y LinkedIn. La compañía también ofrece soluciones y servicios de audio digital a través de la representación de una vasta audiencia alcanzada a través de 350 editores.

“Estamos muy contentos de continuar invirtiendo en el negocio Cisneros Interactive – Entravision para mejorar nuestro liderazgo en el mercado digital”, manifestó Walter Ulloa, presidente y director ejecutivo de Entravision. “Esta empresa conjunta ha sido una gran incorporación a Entravision, con un desempeño, liderazgo y cultura impresionantemente sólidos. Los ingresos digitales han aumentado en los últimos tres trimestres desde nuestra inversión mayoritaria en Cisneros Interactive, y planeamos continuar invirtiendo para expandir nuestra huella global, herramientas de gestión y servicios digitales”.

Con la propiedad total de Cisneros Interactive, junto con la adquisición más reciente de MediaDonuts por parte de Entravision, que agregó capacidades digitales en 7 países de Asia, lo digital ahora representa el 73 % de los ingresos consolidados en el último trimestre informado que finalizó el 30 de junio de 2021. Los ingresos del segmento digital mejoraron más de un 1000 % con respecto al año anterior, hasta alcanzar un total de 130,2 millones para el segundo trimestre de 2021.

“Estamos entusiasmados con esta transacción y nuestra asociación continua con Entravision”, manifestó Adriana Cisneros, directora ejecutiva de Cisneros. “Trabajar con Entravision durante los últimos nueve meses ha sido una oportunidad increíble para hacer crecer el negocio de Cisneros Interactive con los recursos de Entravision y las amplias capacidades de red que han mejorado aún más las sólidas relaciones de cliente y la asociación que hemos construido con algunas de las empresas digitales líderes en el mundo. Cisneros planea mantener esta asociación activa con Entravision haciendo que el equipo de administración de Cisneros Interactive continúe administrando el negocio y explorando nuevas empresas digitales a escala global”.

“El anuncio de hoy es un hito importante para el equipo de Cisneros Interactive y Entravision, y me gustaría agradecerles a ellos y a nuestros socios por hacer posible este logro”, señaló Victor Kong, director ejecutivo de Cisneros Interactive. “Con el apoyo de Entravision, el negocio de Cisneros Interactive ha alcanzado nuevas alturas. Ahora, con Entravision que adquiere la propiedad total de nuestra empresa, podemos llevar nuestra posición de liderazgo aún más lejos con sinergias adicionales y expandir aún más nuestro alcance global”.

Para obtener más información sobre la transacción, consulte las presentaciones más recientes ante la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos en el Formulario 8-K.

Acerca de Entravision

Entravision es una empresa global diversificada de medios, marketing y tecnología que presta servicios a clientes en todo Estados Unidos y en centros de población de rápido crecimiento en más de 30 países de América Latina, Europa y Asia. Nuestra dinámica cartera de servicios incluye ofertas digitales, de televisión y radio. Digital, nuestro segmento de ingresos más grande, se compone de cuatro negocios principales: Entravision Digital, Smadex, Cisneros Interactive y MediaDonuts. Entravision Digital proporciona soluciones digitales de marca y rendimiento a clientes y pequeñas y medianas empresas de todo el mundo, incluidos los EE. UU., América Latina y Europa. Smadex proporciona soluciones programáticas móviles de vanguardia y plataformas del lado de la demanda que permiten a los anunciantes ejecutar campañas de rendimiento de manera eficaz mediante el uso de algoritmos de licitación con aprendizaje automático. Cisneros Interactive ofrece soluciones de marketing digital únicas que representan a los principales editores globales y plataformas de tecnología publicitaria en América Latina, al mismo tiempo que administra la red de audio digital líder y el reproductor de soluciones Audio.Ad. MediaDonuts proporciona desempeño de marketing digital y servicios de marca en la región del sudeste asiático y mantiene asociaciones comerciales únicas con algunos de los principales editores digitales y plataformas de redes sociales del mundo. Más allá del espacio digital, Entravision cuenta con 54 estaciones de televisión y es el grupo afiliado más grande de las cadenas de televisión Univision y UniMás. Entravision también administra 47 estaciones de radio principalmente en español que cuentan con talentos ganadores de premios Emmy reconocidos a nivel nacional. Las acciones ordinarias de Clase A de Entravision cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo bursátil: EVC. Obtenga más información sobre todas nuestras ofertas de medios innovadores, marketing y tecnología en entravision.com o conéctese con nosotros en las redes sociales en LinkedIn y Facebook.

Acerca de Cisneros Interactive

Cisneros Interactive es la empresa de publicidad digital líder en la región de América Latina. La compañía tiene una presencia activa en 17 países, al aprovechar las alianzas comerciales únicas con Facebook, Spotify, LinkedIn y otras plataformas tecnológicas y de medios líderes. Además, la compañía tiene la red publicitaria de audio digital líder con más de 350 editores a través de una oferta de tecnología de pila de tecnología de solución completa bajo la marca Audio.Ad. Cisneros Interactive es una unidad de negocio de Entravision Communications Corporation (NYSE: EVC).

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene determinadas declaraciones a futuro, incluidas, entre otras, las expectativas e intenciones actuales de la Compañía con respecto a la presentación de su Formulario 10-K. Estas declaraciones a futuro, que se incluyen de acuerdo con las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995, pueden involucrar riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados reales y el desempeño de la Compañía en períodos futuros sean materialmente diferentes de cualquier resultado o desempeño futuro sugerido por las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa. Aunque cree que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones a futuro se basan en suposiciones razonables, la Compañía no puede garantizar que los resultados reales no difieran materialmente de estas expectativas, y la Compañía renuncia a cualquier obligación de actualizar cualquier declaración a futuro realizada por la Compañía. Ocasionalmente, estos riesgos, incertidumbres y otros factores se analizan en las presentaciones de la compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC).

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

