Entravision anuncia el nombramiento de Juan Saldívar como director digital, de estrategia y de responsabilidad

SANTA MÓNICA, California–(BUSINESS WIRE)–Entravision Communications Corporation (NYSE: EVC), una empresa líder mundial en tecnología de medios y marketing, anunció hoy el nombramiento de Juan Saldívar como su nuevo director digital, de estrategia y de responsabilidad. En su nuevo cargo, Saldívar será responsable de supervisar las unidades de negocios digitales de Entravision, la estrategia corporativa y el desarrollo comercial y la presentación de informes y la responsabilidad general de las unidades de negocios.





Como consultor actual de Entravision y miembro de la Junta Directiva desde mayo de 2014, Saldívar ha sido una parte integral de los esfuerzos de la compañía para expandir su cartera de activos digitales excepcionales con capacidades creativas y programáticas que satisfacen las necesidades de sus clientes globales. Cabe destacar que Saldívar jugó un papel destacado en la reciente inversión mayoritaria de la empresa en Cisneros Interactive, una transacción que ha posicionado a Entravision para convertirse en una de las principales empresas de publicidad digital que atiende a los mercados hispano y latinoamericano de EE. UU. en más de 21 países.

“Estamos muy emocionados de darle la bienvenida a Juan a nuestro equipo ejecutivo y de tener acceso a su experiencia a tiempo completo”, señaló Walter F. Ulloa, presidente y director ejecutivo de Entravision. “A medida que continuamos mejorando y desarrollando nuestro negocio digital, nuestra estrategia de transformación y nuestra identidad digital, el nombramiento de Juan será fundamental. Como Juan ha sido consultor de Entravision durante varios años, espero una transición sin problemas a su nuevo cargo”.

“Después de varios años participando en la Junta Directiva de Entravision, me siento honrado de tener ahora la oportunidad de unirme al equipo de gestión ejecutiva”, manifestó Juan Saldívar. “Espero aprovechar mis habilidades y las de mis compañeros colegas de Entravision para continuar la expansión del negocio, la cultura y el crecimiento de Entravision dentro de un mundo conectado digitalmente”.

Saldívar es el fundador y director ejecutivo de SWS Consulting, una firma consultora líder que asesora a clientes en las industrias de marketing, medios, entretenimiento, talento y tecnología. Tiene más de 25 años de experiencia en las industrias de medios, marketing, tecnología, capital de riesgo y comercio electrónico en México, EE. UU. y Alemania, y ha fundado o participado en el desarrollo de varias empresas líderes, como Submarino.com e Ingredienta.com. en México y Rise Capital, un fondo de riesgo líder en mercados emergentes con sede en San Francisco, CA.

Antes de SWS Consulting, Saldívar trabajó en dos de las empresas de medios, información y entretenimiento más exitosas del mundo. Se desempeñó como gerente general de Televisa Interactive Media, parte de Grupo Televisa, la compañía de medios hispanos más grande del mundo, donde fue responsable de la estrategia, las operaciones y la presencia digital general de entretenimiento, información y deportes de la compañía. También trabajó en el desarrollo de negocios en el Grupo Bertelsmann, uno de los mayores conglomerados mediáticos del mundo con sede en Alemania, donde más tarde se convirtió en director ejecutivo de la editorial mexicana de la empresa. Saldívar es licenciado en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y tiene una maestría en administración de empresas (Master in Business Administration, MBA) de la IESE Business School en España. En esta nueva función, continuará ocupando su puesto en la Junta Directiva de Entravision.

Acerca de Entravision Communications Corporation

Entravision es una empresa global diversificada de marketing, tecnología y medios que presta servicios a clientes en todo Estados Unidos y en más de 20 países de América Latina, Europa y Asia. Nuestra dinámica cartera de servicios incluye tecnologías y plataformas de marketing patentadas y de vanguardia, junto con los principales medios y activos de marketing centrados en la audiencia en los EE. UU., incluidas 54 estaciones de televisión y 48 estaciones de radio en español que cuentan con talentos galardonados y reconocidos a nivel nacional. Entravision es el grupo afiliado más grande de las cadenas de televisión Univision y UniMás. Además de la transmisión, ofrecemos soluciones programáticas móviles y plataformas orientadas a la demanda, que permiten a los anunciantes ejecutar campañas de rendimiento mediante el uso de algoritmos de licitación con aprendizaje automático para identificar la combinación ideal de activos creativos, orientación a la audiencia y precios. Las acciones ordinarias de Clase A de Entravision cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo de cotización: EVC. Obtenga más información sobre todas nuestras ofertas de marketing, medios y tecnología en entravision.com o conéctese con nosotros en LinkedIn y Facebook.

