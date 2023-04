Entra en erupción uno de los volcanes más grandes de Rusia

El volcán Shivéluch, uno de los volcanes más grandes de Rusia, entró en erupción dejando una enorme columna de cenizas que obligó a las autoridades a emitir alerta de aviación.

“Shivéluch entró en erupción este martes, expulsando una columna de más de 20 kilómetros de altura”, se informó sobre el fenómeno natural.

La erupción mantiene en alerta roja a la aviación de toda la zona oriental rusa.

El vulcanólogo ruso, Alexéi Ózerov, aseguró que la erupción de uno de los volcanes más grandes de Rusia dejó precipitaciones récord en más de 60 años.

Autoridades pidieron a la población tomar las medidas de precaución, permaneciendo en sus hogares ante el riesgo de derrumbes.

La jornada de clases ha sido suspendida y se coordina el abastecimiento de mascarillas médicas y otros medios de protección.

WATCH 🚨 Massive eruption of Shiveluch volcano in Russia’s far eastern Kamchatka Peninsula poses increased threat to air traffic pic.twitter.com/VXex53cSZq

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 11, 2023