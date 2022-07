Enrique Iglesias, Farruko, Nicky Jam, Jhay Cortez, Becky G y otros artistas se presentarán en el evento iHeartRadio Fiesta Latina 2022, auspiciado por The JUVÉDERM® Collection y con la conducción de Enrique Santos

La superestrella global Enrique Iglesias recibirá el premio iHeartRadio Corazón Latino y se presentará en el evento, que regresa a FTX Arena en Miami el 15 de octubre

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–iHeartMedia anunció hoy que el evento iHeartRadio Fiesta Latina 2022, auspiciado por la colección JUVÉDERM® , vuelve a Miami (Florida) el próximo sábado 15 de octubre en FTX Arena. El concierto anual celebrará la influencia de la música latina en la cultura popular con la presentación de estrellas como Farruko, Nicky Jam, Jhay Cortez, Becky G, Myke Towers, Manuel Turizo y DJ Adoni, además del ganador del premio iHeartRadio Corazón, Enrique Iglesias. Enrique Santos, presidente y director creativo de iHeartLatino, además de uno de los principales talentos de iHeartRadio, volverá a ser el conductor de este noveno evento anual.

Además de presentarse en vivo, Enrique Iglesias recibirá el premio iHeartRadio Corazón Latino, que distingue a la persona que ejemplifica su gran corazón a través de su trabajo solidario para mejorar las vidas de la comunidad latina y el público en general. Enrique Iglesias, un ícono pop multiplatino, es una superestrella reconocida por su versatilidad musical en los géneros pop y urbano tanto en español como en inglés. Más allá de la música, Iglesias dedica su tiempo a causas que considera importantes, y ha apoyado fuertemente a la organización Save the Children desde 2015. Obtuvo la distinción ‘Changemaker for Children’ de la organización en 2019 tras colaborar con Save the Children en iniciativas de asistencia luego de los devastadores huracanes Harvey, María e Irma en 2017.

“Estamos muy contentos de regresar a Miami para celebrar lo mejor de la música latina este año”, señaló Santos. “Nos entusiasma brindarles una vez más a los fanáticos la oportunidad de reunirse para sentir la energía única que se genera al celebrar nuestra cultura. El ganador del premio iHeartRadio Corazón Latino de este año, Enrique Iglesias, personifica todo eso a la perfección con su inagotable colección de hits y su trabajo benéfico. Será una noche para el recuerdo”.

Las estaciones de radio de Hits contemporáneos en español, Tropical, Regional mexicano, Tejano y Clásicos en español de iHeartMedia transmitirán el evento en vivo en sus mercados locales y en iHeartRadio.com.

Los boletos saldrán a la venta para el público en general el viernes 22 de julio de a las 10 a.m. (hora del Este) a través de Ticketmaster.com.

Todos los años desde 2014, iHeartRadio Fiesta Latina ha reunido a los nombres más relevantes de la música latina para presentaciones en vivo en un único escenario y en una sola noche. Durante los últimos años, el evento ha contado con la participación de estrellas como Jennifer López, Daddy Yankee, Enrique Iglesias, Pitbull, Camila Cabello, Ricky Martin, Luis Fonsi, Gente De Zona, Prince Royce, Ozuna y otros artistas.

Además, el evento iHeartRadio Fiesta Latina de este año forma parte del programa Pepsi Stronger Together Scholarship 2022, cuyo objetivo es ayudar a jóvenes postergados a lo largo de los Estados Unidos invitándolos a postularse para obtener una de las cuatro becas de 25.000 dólares orientadas a educación en música y artes. Los cuatro ganadores además se harán acreedores a un viaje para asistir al evento iHeartRadio Fiesta Latina en Miami. Los estudiantes de último año de escuelas secundarios de los Estados Unidos pueden postularse a través de PepsiStrongerTogether.com/Scholarship hasta el 20 de septiembre de 2022.

Entre los orgullosos socios que apoyan el evento de este año se encuentran el socio patrocinante JUVÉDERM® Collection, Delta Dental, Goya Foods, Pepsi Stronger Together, y otros que se anunciarán próximamente.

Para más información, visite iHeartRadio.com/fiesta.

