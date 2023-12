Enjambre de terremotos en Islandia provoca la primera erupción de un volcán

El enjambre de terremotos que se ha vivido en la península de Reykjanes, en Islandia, ha provocado la primera erupción de un volcán.

Las imágenes son impresionantes, mostrando los espectaculares estallidos de lava y humo que mantienen en alerta a las autoridades.

“Después de una semana de actividad sísmica, el cielo se iluminó de rojo con la primera erupción”, informaron desde la Guardia Civil.

Afortunadamente, la erupción se registró luego que todas las personas fueron evacuadas, y trasladadas a un lugar seguro.

La Oficina Meteorológica de Islandia emitió un comunicado de prensa, en el cual se informó que la erupción se registró en la ciudad de Hagafell, a unos tres kilómetros de Grindavík.

Sobre los daños de la primera erupción tras el enjambre de sismos, se indicó que la fisura abierta tiene casi 4 kilómetros de largo. “Es la cuarta erupción en la zona desde 2021 y la más grande hasta ahora”.

En ese sentido, se aseguró que erupción no supone una amenaza para la vida, ya que la zona está evacuada desde hace un mes.

“La zona está cerrada al tráfico, se advierte encarecidamente a la gente de que no se acerque a la zona“, agregaron las autoridades.

Desde hace varias semanas, la Oficina Meteorológica del país anunció que existe una probabilidad significativa de que el magma brote a la superficie en los próximos días, colocando en riesgo la vida de más de 3,600 residentes en esta localidad.

An eruption has started on the Reykjanes peninsula.

The eruption is located about 3 km north of Grindavik. The eruption began at 22.17 following the earthquake swarm that started around 21:00. https://t.co/9vYBBjNcX9 pic.twitter.com/sYLwWhUtlA

— Veðurstofa Íslands / Icelandic Met Office (@Vedurstofan) December 18, 2023