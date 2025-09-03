Engageware Nombra a Dan O’Malley, Veterano de la Industria Tecnológica, como CEO para Liderar la Expansión de su Plataforma de Atención al Cliente Impulsada por IA

La sólida trayectoria de O’Malley en servicios financieros fortalece la posición de liderazgo de Engageware con clientes empresariales









BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Engageware, proveedor líder de soluciones de atención al cliente con tecnología de inteligencia artificial para empresas, anunció hoy el nombramiento de Dan O’Malley como Director General (CEO), con efecto inmediato. La plataforma de Engageware se basa en tres soluciones empresariales integradas: agentes con IA, gestión de citas y gestión del conocimiento. Con la confianza de más de 600 clientes, la plataforma permite a las empresas ofrecer experiencias más inteligentes, ágiles y sin fricciones. O’Malley es un líder consolidado en el sector tecnológico con más de 20 años de experiencia impulsando la transformación digital, la innovación aplicada y el crecimiento en los sectores financiero y tecnológico. Rick Lowrey continuará en la Junta Directiva como Presidente Ejecutivo, mientras Engageware acelera su próxima fase de crecimiento.

O’Malley se desempeñó recientemente como Cofundador y Director General de Numerated, una plataforma SaaS con IA utilizada por bancos y cooperativas de crédito para originar y gestionar más de 70 mil millones de dólares en préstamos comerciales. Su tecnología impulsó la mayor implementación global de préstamos comerciales con IA en una institución financiera de importancia sistémica mundial (G-SIFI). En tan solo siete años, Numerated prestaba servicios a instituciones con activos combinados de casi 4 billones de dólares. En 2024, fue adquirida por Moody’s (NYSE: MCO) y actualmente forma parte de la suite de soluciones de crédito de Moody’s. Antes de Numerated, O’Malley fue Chief Digital Officer de Eastern Bank (NASDAQ: EBC), donde lideró la estrategia de productos digitales, el centro de contacto con clientes y Eastern Labs, el brazo de innovación del banco.

Como CEO de Engageware, O’Malley dará continuidad al desarrollo de la plataforma de la compañía, utilizada por muchos de los 30 principales bancos de EE. UU. y decenas de instituciones financieras de alto prestigio. Será responsable de impulsar la innovación continua en IA, mejorar la atención al cliente y servicios, y ampliar las oportunidades de generar valor para los clientes y los mercados que representan. Se incorpora en un momento de crecimiento, en el que cada vez más empresas recurren a proveedores de confianza como Engageware, que ofrecen IA responsable para transformar la manera en que se relacionan con sus clientes. El liderazgo de O’Malley lineará la plataforma impulsada por IA de Engageware, que se acerca a mil millones de interacciones impulsadas por IA, con las nuevas necesidades del mercado, reforzando la posición de la compañía como socio estratégico orientado a resultados medibles.

“Me entusiasma unirme a Engageware en un momento tan decisivo para la industria”, afirmó Dan O’Malley, CEO de Engageware. “Las empresas están utilizando datos reales de interacción y resultados para redefinir cómo aprovechan la IA y así ofrecer experiencias más personalizadas, flexibles y efectivas. La plataforma de Engageware impulsa interacciones ágiles y efectivas entre nuestros clientes y sus usuarios, respondiendo de forma única a los requerimientos de grandes empresas sofisticadas y reguladas. Espero colaborar con nuestra base internacional de clientes, ofrecer soluciones confiables, y seguir construyendo sobre la cultura de crecimiento y colaboración de la compañía para lograr un impacto aún mayor en el mercado.”

“Es un placer dar la bienvenida a Dan como CEO de Engageware,” comentó Michelle Noon, Fundadora y Socia Directora de Clearhaven Partners. “Dan aporta una trayectoria sólida liderando empresas tecnológicas exitosas, experiencia profunda en servicios financieros y un historial probado de crecimiento acelerado con enfoque en el cliente. Espero trabajar de cerca con Dan para expandir la plataforma de Engageware impulsada por IA y seguir generando valor excepcional para nuestros clientes.”

“Es un honor apoyar a Dan en su nuevo rol como CEO de Engageware y continuar sirviendo como Presidente Ejecutivo,” señaló Rick Lowrey, Presidente Ejecutivo de Engageware. “Dan es un líder probado, con visión estratégica, capacidad operativa y experiencia impulsando el crecimiento. La Junta Directiva y yo confiamos plenamente en su liderazgo para esta nueva etapa de la compañía.”

Al inicio de su carrera, O’Malley fue cofundador de PerkStreet Financial, uno de los primeros neobancos en Estados Unidos, y ocupó cargos directivos en Capital One (NYSE: COF) y en la firma de consultoría Oliver Wyman, donde asesoró a altos ejecutivos en estrategias basadas en datos. O’Malley tiene una licenciatura en Ingeniería Financiera e Investigación de Operaciones por la Universidad de Princeton.

Sobre Engageware

Engageware es proveedor líder de soluciones de atención al cliente impulsadas por inteligencia artificial. Ayuda a las organizaciones a resolver necesidades desde el primer contacto y a construir relaciones duraderas en momentos clave. Con tres soluciones empresariales integradas, gestión de citas, gestión del conocimiento y agentes con IA, la plataforma de Engageware combina inteligencia conversacional y generativa para automatizar consultas rutinarias, ofrecer respuestas instantáneas, agilizar la programación de citas y conectar a los clientes con el recurso humano adecuado cuando lo necesiten. En 2023, Engageware adquirió Aivo, pionero en IA conversacional, fortaleciendo así sus capacidades digitales y ampliando su presencia internacional. Con la confianza de más de 600 clientes en sectores como banca, servicios financieros, telecomunicaciones, retail, salud y educación, Engageware diseña recorridos inteligentes para el cliente que reducen fricción, mejoran la eficiencia operativa y aumentan la satisfacción del cliente. Con sede en Tewksbury, Massachusetts, y operaciones en América Latina, Engageware atiende clientes en todo el mundo. Es una empresa del portafolio de Clearhaven Partners, firma de capital privado con sede en Boston especializada en inversiones en software y tecnología. Visita https://engageware.com para más información.

Sobre Clearhaven Partners LP

Clearhaven Partners es una firma de capital privado con sede en Boston, enfocada exclusivamente en inversiones en empresas de software y tecnología. Fundada en 2019 por un equipo de inversionistas y operadores, Clearhaven busca asociarse con compañías tecnológicas diferenciadas en crecimiento rentable. La firma aporta más de 50 años de experiencia combinada en inversión y operación de software, trabajando estrechamente con sus empresas del portafolio para impulsar su crecimiento sostenible. Al 30 de junio de 2025, Clearhaven administra más de mil millones de dólares en activos bajo gestión. Visita www.clearhavenpartners.com.

