EngageSmart presenta la declaración de registro para su propuesta de Oferta Pública Inicial

BRAINTREE, Mass.–(BUSINESS WIRE)–EngageSmart, LLC («EngageSmart»), proveedor líder de programas informáticos de compromiso con el cliente adaptados verticalmente y soluciones de pago integradas, anuncia que ha presentado públicamente una declaración de registro en el formulario S-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (la «SEC») en relación con la propuesta de Oferta Pública Inicial de sus acciones ordinarias. El número de acciones que se ofrecerán y el rango de precios de la oferta aún no se han determinado. EngageSmart pretende cotizar sus acciones ordinarias en la Bolsa de Nueva York con el símbolo «ESMT».

J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities y Citigroup ejercerán de gestores principales de la oferta propuesta. Deutsche Bank Securities, Raymond James, Truist Securities y William Blair serán los coordinadores de la oferta propuesta. KeyBanc Capital Markets, Needham & Company, Penserra Securities LLC, R. Seelaus & Co., LLC y Roberts and Ryan actuarán como codirectores de la oferta propuesta.

La oferta se realizará exclusivamente por medio de un folleto. Pueden obtenerse copias del folleto preliminar relacionado con la oferta, cuando estén disponibles, en: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, por teléfono en el (866) 803-9204, o por correo electrónico en prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, por teléfono: (866) 471-2526, o por correo electrónico: prospectus-ny@ny.email.gs.com; BofA Securities, Attention: Prospectus Department, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, por teléfono: (800) 299-1322 o por correo electrónico: dg.prospectus_requests@bofa.com; o Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, llamada gratuita: (800) 831-9146, o Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention: Prospectus Department, Eleven Madison Avenue, New York, NY 10010.

Se ha presentado ante la SEC una declaración de registro en el formulario S-1 relativa a la venta propuesta de estos valores, pero aún no ha entrado en vigor. No se podrán vender estos valores, ni se podrán aceptar ofertas de compra, antes de que la declaración de registro entre en vigor.

El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra, ni se realizará ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación en virtud de la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción.

Acerca de EngageSmart LLC

EngageSmart, LLC («EngageSmart») es un proveedor líder de programas informáticos de compromiso con el cliente adaptados verticalmente y soluciones de pago integradas. Nuestra misión en EngageSmart es simplificar la relación con los clientes para que puedan centrar su tiempo y energía en iniciativas que mejoren sus negocios y sirvan mejor a sus comunidades. Con sede en Braintree, Massachusetts, EngageSmart ofrece soluciones verticales de software como servicio («SaaS») de una sola instancia y multitenencia, entre las que se incluyen SimplePractice, InvoiceCloud, HealthPay24 y DonorDrive, que están diseñadas para simplificar la interacción de nuestros clientes con su clientela mediante el impulso de la adopción digital y el autoservicio. EngageSmart atiende a más de 68 000 clientes en el segmento de soluciones para PYMES y a más de 3000 clientes en el segmento de soluciones para empresas en cinco verticales principales: Salud y Bienestar, Gobierno, Servicios Públicos, Servicios Financieros y Donaciones.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contacto con los inversores:





David Calusdian



dcalusdian@investorrelations.com

617-542-5300

Contacto con la prensa:





Nicole Bestard



nicole@qh-pr.com

646-627-3644