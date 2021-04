Enfermero reacciona indignado luego que turistas bloquearan el paso de una ambulancia

Argentina.- La reacción de indignación de un enfermero luego que turistas bloquearan el paso de una ambulancia sea viralizado en las redes sociales.

El hecho ocurrió en la localidad de Arroyito, cuando el enfermero trasladaba a dos pacientes de urgencia en una ambulancia y la protesta de los viajeros se lo impidió.

‘Hace un año que me estoy rompiendo el c… por los pacientes… ¡Me rompe las pelotas¡’, gritó el profesional al referirse a su lucha contra el coronavirus y a la acción de los turistas que no les importó la propagación del contagio.

El video fue publicado en los medios locales, generando polémica y una fuerte repercusión en las redes sociales.

‘Hace un año que no veo a mi hijo por esta m… Cobro un carajo y me deslomo por los pacientes’, agregó a sus quejas con un tono de enojo y frustración.

Los turistas habían protagonizado la manifestación por el impedimento de permitirles ingresar a la cordillera.

No es el primer personal de salud que descarga su enojo ante la indiferencia de la población.

La grabación del enfermero provocó que cientos de médicos salieran este martes a las calles para exigir a la población conciencia ante la pandemia.

A nivel de América Latina cientos de turistas se congregaron en distintos puntos en conmemoración a la Semana Santa.

VIDEO