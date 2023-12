Enfermedad de Céline Dion la hace perder el control de sus funciones musculares

La salud de Céline Dion está deteriorándose. Un año después de revelar su diagnóstico con el síndrome de la persona rígida, su hermana, Claudette Dion, informa que la cantante de “My Heart Will Go On” ya no puede controlar ciertos movimientos de su cuerpo.

En una entrevista con el medio francés 7 Jours, la hermana de la artista compartió: “Ella no tiene dominio sobre sus músculos”. Claudette expresó su dolor al mencionar que Céline siempre ha sido una persona disciplinada y trabajadora, aunque ahora enfrenta esta situación desafiante. Además, mencionó que aunque Céline aspira a regresar a los escenarios, el futuro parece incierto en este aspecto.

En mayo, Céline canceló su gira Courage World Tour debido a los efectos de un raro trastorno neurológico que provoca espasmos musculares dolorosos y rigidez. La cantante de 55 años expresó su pesar por decepcionar a sus seguidores y explicó su dificultad para viajar, incluso estando en plena forma. Claudette reveló que otra hermana, Linda Dion, está apoyando a Céline en Las Vegas, donde recibe tratamiento médico especializado para el síndrome de la persona rígida.

En el presente, Céline Dion se centra en descansar y pasó tiempo con su hijo de 22 años, disfrutando de un partido de hockey el 30 de octubre, observando el encuentro entre los Montreal Canadiens y los Vegas Golden Knights.