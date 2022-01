Energy Vault y Korea Zinc anuncian una asociación estratégica en materia de almacenamiento de energía que incluye una inversión de 50 millones de dólares

La nueva suscripción de inversión aumenta el PIPE antes anunciado de 100 millones de dólares a 150 millones de dólares junto con el acuerdo de Energy Vault de convertirse en una empresa que cotiza en bolsa a través de la fusión con Novus Capital Corporation II

La sociedad estratégica formada con Sun Metals, una subsidiaria de propiedad absoluta de Korea Zinc, enfocada en el despliegue a futuro a partir de mediados de 2022 del almacenamiento de energía y tecnología de software de gestión energética propiedad de Energy Vault para apoyar la descarbonización de las operaciones de refinería de Zinc de Sun Metals

En conjunto con el acuerdo PIPE de $ 50 millones de Korea Zinc, se satisfacen aproximadamente el 90 % de la condición de efectivo mínimo

LUGANO, Suiza & WESTLAKE VILLAGE, Calif & SEÚL, Corea del Sur & STUART, Australia–(BUSINESS WIRE)–Energy Vault, Inc. (Energy Vault), la empresa que desarrolla soluciones de almacenamiento de energía sostenible a escala de red, ha anunciado hoy una asociación estratégica para el almacenamiento de energía renovable con Korea Zinc Co. (“Korea Zinc”, KRX 010130), líder mundial en la producción de fundición de metales no ferrosos, con posiciones de liderazgo en zinc, plomo, plata y metales raros como el indio. La sociedad apoya la estrategia de Korea Zinc para descarbonizar sus operaciones de refinado y fundición enfocada inicialmente bajo la subsidiaria de propiedad absoluta de Sun Metals Corporation Pty. Ltd. (“Sun Metals”). Las empresas esperan que se comience a implementar el proyecto a mediados de 2022.

Energy Vault inicia una sociedad estratégica con Sun Metals

Sun Metals, una refinería de zinc con base en Australia y subsidiaria de propiedad absoluta de Korea Zinc, apunta de implementar el almacenamiento y la tecnología de software de gestión energética de Energy Vault para apoyar el suministro de energía renovable y optimizar el apoyo a su infraestructura de refinado. El alcance de la sociedad también incluye la posible reutilización sostenible y beneficiosa de los residuos y otros materiales de desecho del refinado dentro de los bloques compuestos ecológicos de Energy Vault.

Sun Metals tiene como objetivo convertirse en una de las primeras refinerías de zinc que produzca zinc “verde” en apoyo de su estrategia más amplia de pasar a una energía 100 % renovable para 2040, con un objetivo intermedio del 80 % de renovables para 2030. La misión de Sun Metals es ser la refinería de zinc más segura, más responsable con el medio ambiente y más competitiva del mundo. En noviembre de 2020, la líder del refinado de zinc se unió a la iniciativa RE100 Climate Group como parte de su compromiso con la energía 100 % renovable para 2040. Korea Zinc anunció recientemente que Ark Energy Corporation Pty. Ltd. (“Ark Energy”), otra filial australiana de propiedad absoluta de Korea Zinc, adquirirá una participación del 100% en un promotor líder de energía eólica y solar a escala de servicios públicos (Epuron) en Australia, que aporta más de 9 GW de proyectos eólicos y solares que desempeñarán un papel importante en el cumplimiento o la superación de los objetivos de energía renovable de Sun Metals y en el apoyo a los planes de Ark Energy para convertirse en el productor más competitivo de hidrógeno verde en el mundo. Sun Metals es actualmente el segundo mayor consumidor de electricidad en Queensland, Australia, con más de 1 teravatio hora de consumo anual.

“La innovadora tecnología de almacenamiento y la plataforma de software de gestión de la energía de Energy Vault pueden desempeñar un papel fundamental al permitir y acelerar nuestra estrategia de descarbonización, ya que mejoramos nuestra capacidad de alimentar nuestras operaciones con energía renovable”, dijo Yun B. Choi, vicepresidente de Korea Zinc.

“Estamos orgullosos de asociarnos con Korea Zinc y Sun Metals para apoyar ampliamente su transición hacia la energía limpia dentro de sus operaciones de refinado”, dijo Robert Piconi, director general y cofundador de Energy Vault. “Korea Zinc ha demostrado un tremendo liderazgo global como empresa al establecer objetivos agresivos de descarbonización y luego invertir un capital significativo para hacer que la energía sostenible y descarbonizada sea una realidad para sus operaciones, y ese es ciertamente el caso aquí con su inversión en Energy Vault”.

“Estamos deseando colaborar con Energy Vault en la consecución de nuestro objetivo de convertirnos en la primera refinería del mundo que produzca zinc ecológico fabricado íntegramente a partir de energías renovables”, dijo Kiwon Park, director general de Sun Metals. “Como segundo mayor consumidor de electricidad en Queensland, Sun Metals tiene un fuerte enfoque en ser tanto responsable con el medio ambiente como la refinería de zinc más competitiva del mundo”.

La nueva inversión de Korea Zinc aumenta el PIPE de Novus Capital Corporation II a 150 millones de dólares

En conjunto con la combinación comercial previamente anunciada con Novus Capital Corporation II (NYSE:NXU), Energy Vault ha anunciado una inversión privada de 100 millones de dólares en capital público (“PIPE”). Además de la asociación estratégica anunciada hoy, Korea Zinc ha firmado un acuerdo de suscripción por el que se compromete a invertir 50 millones de dólares en el PIPE de Novus.

El nuevo compromiso anunciado hoy eleva los ingresos de la transacción PIPE a 150 millones de dólares. Estos ingresos, combinados con los 288 millones de dólares de la cuenta fiduciaria de Novus, se utilizarán para financiar las operaciones de Energy Vault y apoyar las iniciativas de crecimiento nuevas y existentes. Además, como resultado de este aumento de la inversión PIPE, se ha cumplido aproximadamente el 90 % de la condición de efectivo mínimo.

El Sr. Choi continuó: “Nuestra inversión en Energy Vault subraya nuestro compromiso de avanzar en la producción de metales esenciales para la vida humana de forma sostenible”.

El Sr. Piconi añadió: “Esta inversión de uno de los mayores productores de metales del mundo y nuestro acuerdo de asociación con Sun Metals acelerarán aún más la ampliación global de nuestra innovadora infraestructura de almacenamiento de energía y nuestra plataforma de software en uno de los mercados globales más importantes de Australia. Es importante destacar que, al cumplirse la mayor parte de la condición de efectivo mínimo, también mejora significativamente la certidumbre de la operación, lo que permite al equipo de Energy Vault seguir muy concentrado en la ejecución del despliegue en todo el mundo”.

Korea Zinc se une a otros importantes inversores que se han comprometido a participar en la combinación de negocios invirtiendo en el PIPE. El PIPE está anclado en inversores estratégicos e institucionales, incluyendo fondos y cuentas gestionadas por Adage Capital Partners LP, Pickering Energy Partners, Sailingstone Capital Energy Transition Strategy Fund, SoftBank Investment Advisers, CEMEX Ventures (NYSE:CX), Palantir Technologies Inc, (NYSE:PLTR) y otros inversores. Los afiliados y asociados de Novus Capital también participaron en la inversión PIPE. Esto sigue a la reciente ronda de financiación de la serie C anunciada previamente el 28 de agosto de 2021, que se cerró con 107,5 millones de dólares e incluyó inversiones estratégicas de Saudi Aramco Energy Ventures, BHP Ventures, +Volta Energy Technologies y Softbank Vision Fund, entre otros.

La finalización de la combinación de negocios de Energy Vault con Novus II Capital Corporation está prevista para el primer trimestre de 2022 y está sujeta a la aprobación de los accionistas de Novus, a que la declaración de registro sea declarada efectiva por la SEC y a otras condiciones de cierre habituales.

Acerca de Energy Vault

Energy Vault desarrolla soluciones de almacenamiento de energía sostenible diseñadas para transformar el enfoque mundial del almacenamiento de energía a escala de servicios públicos para la resistencia de la red. Nuestra tecnología patentada de almacenamiento de energía por gravedad y la plataforma de gestión e integración del almacenamiento de energía están pensadas para ayudar a las empresas de servicios públicos, a los productores independientes de energía y a los grandes usuarios industriales de energía a reducir significativamente su coste nivelado de energía manteniendo la fiabilidad de la misma. Utilizando materiales ecológicos con la capacidad de integrar materiales de desecho para una reutilización beneficiosa, Energy Vault está facilitando el cambio a una economía circular mientras acelera la transición a la energía limpia para sus clientes.

Energy Vault anunció previamente un acuerdo para una combinación de negocios con Novus Capital Corporation II (NYSE:NXU), que se espera que resulte en que Energy Vault se convierta en una empresa pública que cotice en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo los símbolos “NRGV” y “NRGV WS” en el primer trimestre de 2022, sujeto a las condiciones de cierre habituales.

Acerca de Korea Zinc

Korea Zinc Co., Ltd. es una empresa coreana de fundición de metales no férreos en general que se dedica principalmente a la fabricación y comercialización de productos metálicos no ferrosos. Korea Zinc posee y explota fundiciones de zinc en Corea y Australia y una fundición de plomo en Corea, y sus productos metálicos consisten en productos de zinc, incluidos lingotes de planchas de zinc, bloques gigantes de aleación de zinc, lingotes de ánodos de zinc y lingotes de fundición a presión de zinc y productos de metales preciosos, incluidos productos de oro y plata. Korea Zinc lidera el mercado mundial de recursos como número uno en términos de producción y cuota de mercado de zinc.

En septiembre de 2021, Korea Zinc fue la primera gran refinería del mundo en unirse a RE100 y comprometerse a alimentar sus operaciones globales con energía 100 % limpia para 2050.

Sun Metals Corporation Pty Ltd

Sun Metals es una filial australiana de Korea Zinc Company Limited. Su refinería de zinc está situada a 15 km al sur de la ciudad de Townsville, en el norte de Queensland (Australia). El grupo Korea Zinc es el mayor productor de metales básicos y preciosos del mundo, y se considera que cuenta con las tecnologías más avanzadas de refinado de metales.

Como la mayor refinería de zinc de Queensland, Sun Metals produce un zinc especial de alto grado. En 2018, Sun Metals completó la mayor planta solar integrada (125MW) de uso industrial en Australia. Este parque solar genera el 24 % de la electricidad utilizada por Sun Metals.

Sun Metals está comprometida con la comunidad y contribuye en gran medida a la economía local. Emplea a más de 350 trabajadores y contratistas, principalmente de la comunidad local.

Ark Energy Corporation Pty Ltd

Ark Energy se creó en 2021 como una nueva filial australiana de Korea Zinc para descarbonizar el suministro de energía del grupo Korea Zinc, empezando por Sun Metals, acelerando la transición energética del grupo, ya que su objetivo es producir zinc “verde”. Ark Energy adquirió recientemente una participación del 100 % en Epuron Holdings Pty Ltd, un promotor de energía eólica y solar a escala de servicios públicos líder en Australia, con una cartera de proyectos de desarrollo de más de 9 GW.

Ark Energy está aprovechando y ampliando las inversiones existentes del grupo en toda la cadena de suministro de hidrógeno para convertirse en un usuario extremo, creador de demanda y gran exportador de hidrógeno verde. El centro de hidrógeno SunHQ de Ark Energy es el primer proyecto de hidrógeno en Australia que cuenta con el apoyo conjunto de la Agencia Australiana de Energías Renovables, la Clean Energy Finance Corporation y el Gobierno de Queensland. El Gobierno de Queensland ha aprobado el desarrollo de SunHQ y está previsto que entre en funcionamiento en diciembre de 2022.

Acerca de Novus Capital Corporation II

Novus recaudó aproximadamente 287,5 millones de dólares en su oferta pública inicial de febrero de 2021 y sus valores cotizan en la Bolsa de Nueva York bajo los símbolos “NYSE: NXU, NXU.U, NXU WS”. Novus es una empresa de adquisiciones con fines especiales organizada con el propósito de realizar una fusión, intercambio de acciones, adquisición de activos, compra de acciones, recapitalización, reorganización u otra combinación de negocios similar con una o más empresas o entidades. Novus Capital está dirigida por Robert J. Laikin, Jeff Foster, Hersch Klaff, Larry Paulson, Heather Goodman, Ron Sznaider y Vince Donargo, que cuentan con una gran experiencia práctica ayudando a las empresas de alta tecnología a optimizar sus iniciativas de crecimiento existentes y nuevas mediante la explotación de los ricos activos de datos y la propiedad intelectual que ya existen en la mayoría de las empresas de alta tecnología.

Declaraciones prospectivas

Algunas de las declaraciones incluidas en este comunicado de prensa que no son hechos históricos son declaraciones prospectivas a efectos de las disposiciones de salvaguardia de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 de los Estados Unidos. Las declaraciones prospectivas suelen ir acompañadas de palabras como “cree”, “puede”, “hará”, “estima”, “continúa”, “anticipa”, “pretende”, “espera”, “debería”, “haría”, “planea”, “predice”, “potencial”, “parece”, “busca”, “futuro”, “perspectiva”, “diseñado” y expresiones similares que predicen o indican eventos o tendencias futuras o que no son declaraciones de asuntos históricos. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, las relativas a las estimaciones y previsiones de las métricas financieras y de rendimiento, las proyecciones de oportunidades de mercado, las expectativas y los plazos relacionados con el despliegue del negocio de Energy Vault y el calendario de implantaciones, incluso con respecto al EVS y sus beneficios y capacidades previstos, las características y diseños propuestos de las plataformas EVx y Energy Vault Resiliency Center (EVRC), la disponibilidad de materiales de bajo coste y de origen local para producir “masas móviles”, el crecimiento de clientes y otros hitos empresariales, los beneficios potenciales de la combinación de negocios propuesta y la inversión PIPE (las “Transacciones propuestas”), y las expectativas relacionadas con el calendario de las Transacciones propuestas.

Estas declaraciones se basan en diversas suposiciones, identificadas o no en este comunicado de prensa, y en las expectativas actuales de la dirección de Energy Vault y Novus, y no son predicciones de los resultados reales. Estas declaraciones prospectivas se ofrecen únicamente con fines ilustrativos y no pretenden servir de garantía, seguridad, predicción o declaración definitiva de hechos o probabilidades, ni deben ser consideradas por el inversor como tales. Los hechos y circunstancias reales son difíciles o imposibles de predecir y diferirán de las hipótesis. Muchos acontecimientos y circunstancias reales están fuera del control de Energy Vault y Novus.

Estas declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, incluidos los cambios en las condiciones comerciales, financieras, políticas y jurídicas nacionales y extranjeras; la incapacidad de las partes para consumar con éxito o en el momento oportuno las Transacciones Propuestas, incluido el riesgo de que no se obtenga ninguna aprobación reglamentaria, se retrase o esté sujeta a condiciones imprevistas que puedan afectar negativamente a la empresa combinada o a los beneficios previstos de las Transacciones Propuestas o que no se obtenga la aprobación de los accionistas de Novus o Energy Vault; la imposibilidad de obtener los beneficios previstos de las Transacciones Propuestas; los riesgos relacionados con la incertidumbre de la información financiera proyectada con respecto a Energy Vault; los riesgos relacionados con el despliegue del negocio de Energy Vault y el calendario de los hitos comerciales previstos; los riesgos relacionados con la incapacidad o la falta de voluntad de los clientes de Energy Vault para cumplir los acuerdos de venta; los riesgos relacionados con el rendimiento y la disponibilidad del SVE de Energy Vault; la demanda de energía renovable; la capacidad de comercializar y vender su solución; la capacidad de negociar acuerdos contractuales definitivos con clientes potenciales; el impacto de las tecnologías de la competencia; la capacidad de obtener un suministro suficiente de materiales; el impacto de Covid-19; las condiciones económicas mundiales; la capacidad de cumplir los calendarios de instalación; los retrasos en la construcción y en la obtención de permisos y los correspondientes aumentos de costes los efectos de la competencia en el futuro negocio de Energy Vault; la cantidad de solicitudes de reembolso realizadas por los accionistas públicos de Novus; y los factores comentados en la Declaración de Registro y en la Declaración de Registro de Novus en el Formulario S-4 relativa a la combinación de negocios bajo el epígrafe “Factores de riesgo”, y su Informe Anual en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2020 bajo el epígrafe “Factores de riesgo”, y otros documentos de Novus presentados, o que se presentarán, ante la SEC.

Información importante sobre la combinación de empresas propuesta y dónde encontrarla

Esta comunicación se realiza en relación con la operación de fusión propuesta entre Novus y Energy Vault. Novus ha presentado una declaración de registro en el formulario S-4 ante la SEC, que incluye una declaración de representación/prospecto preliminar de Novus, y ciertos documentos relacionados, que se utilizarán en la junta de accionistas para aprobar la combinación de negocios propuesta y los asuntos relacionados. Se insta a los inversores y a los tenedores de valores de Novus a que lean detenidamente y en su totalidad la declaración de representación/el folleto, así como cualquier modificación de los mismos y otros documentos pertinentes que se presentarán ante la SEC, ya que contienen información importante sobre Energy Vault, Novus y la combinación de negocios. La declaración de representación definitiva se enviará por correo a los accionistas de Novus a partir de una fecha de registro que se establecerá para la votación de la combinación empresarial propuesta. Los inversores y tenedores de valores también podrán obtener copias de la declaración de registro y otros documentos que contengan información importante sobre cada una de las empresas una vez que dichos documentos se presenten ante la SEC, sin cargo alguno, en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. La información contenida en los sitios web a los que se hace referencia en este comunicado de prensa, o a la que se puede acceder a través de ellos, no se incorpora por referencia a este comunicado de prensa ni forma parte de él.

Participantes en la convocatoria

Novus y sus directores y ejecutivos pueden ser considerados participantes en la solicitud de poderes de los accionistas de Novus en relación con la combinación de negocios propuesta. Energy Vault y sus directivos y consejeros también pueden ser considerados participantes en dicha solicitud. Los tenedores de valores pueden obtener información más detallada sobre los nombres, afiliaciones e intereses de algunos de los ejecutivos y directores de Novus en la solicitud leyendo el Informe Anual de Novus en el Formulario 10-K para el año fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2020, el Informe Trimestral en el Formulario 10-Q para los seis meses que finalizaron el 30 de junio de 2021 y la declaración de apoderamiento/prospecto y otros documentos relevantes y otros materiales presentados ante la SEC en relación con la combinación de negocios cuando estén disponibles. La información relativa a los intereses de los participantes de Novus en la solicitud, que pueden, en algunos casos, ser diferentes a los de sus accionistas en general, se expondrá en la declaración de representación/el folleto relativo a la combinación de negocios cuando esté disponible.

No hay oferta ni solicitud

Este comunicado no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores, ni una solicitud de voto o aprobación, ni se venderá ningún valor en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación según las leyes de valores de dicha jurisdicción.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

