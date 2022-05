Energy Vault y DG Fuels duplican con creces su tamaño y amplían el alcance del proyecto inicial de almacenamiento de energía para promover la producción de hidrógeno verde como combustible para una aviación sostenible

La primera planta del proyecto en Luisiana amplió su escala hasta alcanzar un potencial de 1168 MWh, lo cual refleja un aumento de la capacidad en relación con el alcance anterior de 500 MWh para la producción de hidrógeno verde detrás del contador

Suma hasta 217 millones de dólares de ingresos potenciales del proyecto a la oportunidad de ingresos previamente anunciada de 520 millones de dólares en los tres proyectos para un total de hasta 737 millones de dólares

LUGANO, Suiza & WESTLAKE VILLAGE, California & WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV, NRGV WS) (“Energy Vault”), líder en soluciones de almacenamiento de energía sostenible para redes de distribución, ha anunciado hoy un aumento del alcance de su proyecto inicial de almacenamiento de energía con DG Fuels LLC (“DG Fuels”) en Luisiana. Tal como se anunciara en octubre de 2021, Energy Vault y DG Fuels, líder emergente en hidrógeno renovable y combustible sintético y sostenible para el sector de la aviación y combustible diésel, han suscrito un acuerdo de sistema de almacenamiento de energía para sustentar la producción de hidrógeno verde para suministrar un combustible sostenible para aviación mediante tres proyectos, que tienen una oportunidad esperada de hasta 520 millones de dólares en ingresos.

Según los términos del acuerdo original, Energy Vault se comprometió a suministrar 1600 megavatios hora (MWh) de almacenamiento de energía para asistir a DG Fuels en tres proyectos de combustible sostenible para aviación, de los cuales el primer proyecto tiene previsto entregar 500 MWh en Luisiana. En octubre de 2021, Energy Vault invirtió junto con Black & Veatch e HydrogenPro AS en una ronda de financiación para DG Fuels de modo que les permita sustentar su desarrollo continuo del primer proyecto de combustible sostenible para aviación en Luisiana. Según los términos de la expansión del proyecto, se está desarrollará para una capacidad de hasta 73 megavatios (MW) durante 16 horas, lo que refleja un total de 1168 MWh en capacidad de almacenamiento. Tras el proyecto de Luisiana, las empresas tienen previsto continuar con otros proyectos en Columbia Británica y Ohio, con una oportunidad de capacidad total de almacenamiento de 2234 MWh en total y hasta 737 millones de dólares en ingresos potenciales con el transcurso del tiempo.

El aumento del alcance del proyecto de Luisiana pudo lograrse gracias a la optimización conjunta de la ingeniería de carga frontal (FEL2) entre Energy Vault, DG Fuels y sus socios de ingeniería. Esta optimización dio lugar a un aumento de la eficiencia del sistema de aproximadamente el 14% de rendimiento de combustible a 11.650 barriles por día, y el aumento de las necesidades de energía eléctrica detrás del medidor por un adicional de 50 MW (800 MWh). Las necesidades adicionales de energía eléctrica se cubrirán con hasta 200 MWh de almacenamiento utilizando la tecnología de almacenamiento de energía por gravedad EVx™ de Energy Vault, alimentada por energía solar detrás del contador.

“ Este proyecto, el primero de su clase, supone un cambio de juego para la producción de combustibles sostenibles para la aviación y nuestra tecnología y plataforma de software de gestión de la energía, EVx™, que desempeñará un papel fundamental para llevar a cabo el proyecto con un almacenamiento de energía sostenible y económico de larga duración”, aseguró Robert Piconi Presidente, Cofundador y Director General de Energy Vault. “ La asociación y colaboración con DG Fuels ha sido extraordinaria. El sector del transporte es uno de los que más aporta a las emisiones de gases de efecto invernadero y un segmento crucial al que nos dirigimos globalmente para cumplir la misión de nuestra empresa de descarbonización. Estamos encantados de desempeñar un papel importante en este sentido, apoyando a DG Fuels y a sus socios para permitir la producción de hidrógeno verde que apoye el suministro de combustible limpio y sostenible al sector de la aviación”.

Michael C. Darcy, director general de DG Fuels, señaló: “ En DG Fuels hemos desarrollado y mejorado recientemente nuestro proceso de producción de combustible de conversión de carbono, que tiene por objetivo una eficiencia de conversión de carbono del 97% y una mineralización de carbono del 2,5%, lo que reduce la cantidad de materia prima necesaria para producir nuestro combustible sostenible y disminuye nuestro costo de producción. Todo ello se logrará sin perjudicar la producción de alimentos. Estimamos que el proyecto estará anclado en nuestra actual y creciente lista de clientes de compra a largo plazo”.

Acerca de Energy Vault

Energy Vault desarrolla e implementa soluciones de almacenamiento de energía sostenible llave en mano, diseñadas para transformar el enfoque mundial del almacenamiento de energía a escala de servicios públicos en la realización de la descarbonización, manteniendo la resistencia de la red. El sistema de gestión de la energía y el paquete de software de optimización, propiedad de la empresa, es agnóstico en cuanto a su capacidad de coordinar diversos recursos de generación y almacenamiento de energía para ayudar a las empresas de servicios públicos, a los productores independientes de energía y a los grandes usuarios industriales de energía a reducir significativamente su coste nivelado de energía, manteniendo al mismo tiempo la calidad de la energía y la fiabilidad de la red. El sistema de almacenamiento de energía por gravedad EVx™ de Energy Vault utiliza materiales ecológicos con la capacidad de integrar materiales de desecho para una reutilización provechosa. Energy Vault facilita la transformación a una economía circular, además de agilizar la transición a la energía limpia para sus clientes. Para más información, visite: www.energyvault.com

Sobre DG Fuels

DG Fuels está construyendo un sistema de combustible sintético sin emisiones de CO2 a lo largo de su vida útil, gracias a una tecnología de conversión de alto contenido en carbono que alcanza una eficiencia del 97%. La tecnología de DG Fuels no exige el desarrollo de nuevos motores ni una infraestructura ampliada de transporte y almacenamiento de hidrógeno. La innovadora tecnología de DG Fuels produce un hidrógeno mediante electrólisis de agua biogénica y un combustible de sustitución de carbono derivado de la biomasa para aviones y también puede llegar a emplearse en locomotoras, barcos y camiones.

DG Fuels ofrece una importante propuesta de valor a los clientes finales, con importantes beneficios ambientales y la capacidad de responder sustancialmente a los objetivos de sostenibilidad. Si tiene éxito, la solución de DG Fuel para reducir las emisiones de carbono unirá todos los elementos cruciales para alimentar, abastecer de combustible general y combustible sostenible para la aviación a sus clientes. Para consultar más información, visite www.dgfuels.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas que implican riesgos, incertidumbres y supuestos, en particular, las declaraciones relativas a nuestra expansión futura, despliegue y capacidades. Hay un número significativo de factores que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de las declaraciones presentadas en este comunicado de prensa, en particular, los riesgos relacionados con la implementación de los sistemas EVx en el proyecto ampliado anunciado en este comunicado de prensa, riesgos relacionados con la capacidad de Energy Vault para obtener y mantener una fianza de cumplimiento, los riesgos relacionados con los retrasos en los plazos que afecten al precio de venta debido a Energy Vault en virtud de su acuerdo anunciado con DG Fuels, la capacidad de negociar acuerdos contractuales definitivos con clientes potenciales, en particular, un acuerdo de compra y venta con DG Fuels que se contempla en el acuerdo anunciado, la incertidumbre de la información financiera proyectada, los retrasos imprevistos en el proyecto, si el proyecto se construirá a tiempo o si funcionará según lo previsto o si alguna vez logrará la escala comercial prevista, la evolución y los cambios en el mercado general, las consecuencias permanentes del COVID-19 y las condiciones políticas, económicas y empresariales, nuestra trayectoria limitada como sociedad cotizante y nuestra capacidad para retener al personal calificado. Los riesgos e incertidumbres adicionales que podrían afectar a nuestros resultados financieros se detallan en los epígrafes “Factores de riesgo” y “ Debate y análisis de la dirección sobre la situación financiera y los resultados de las operaciones” de nuestro formulario 8-K presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (la “SEC”), el 14 de febrero de 2022, modificado el 31 de marzo de 2022, el cual se puede consultar en nuestro sitio web, investors.energyvault.com y en el sitio web de la SEC www.sec.gov. Asimismo, se expondrá más información en otros documentos que presentemos periódicamente ante la SEC. Todas las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se basan en la información de que disponemos en la fecha del presente documento y no asumimos obligación alguna de actualizar las declaraciones prospectivas proporcionadas para reflejar los acontecimientos que se produzcan o las circunstancias que ocurran después de la fecha en la que fueron emitida, salvo que lo exija la legislación aplicable.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

