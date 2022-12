Energy Vault responde al informe inexacto y engañoso de un especulador

LUGANO, Suiza y WESTLAKE VILLAGE, CA.–(BUSINESS WIRE)–Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) (“Energy Vault” o la “Empresa”), líder en soluciones sustentables de almacenamiento energético en red a escala, respondió hoy al informe reciente de un especulador publicado por Bleecker Street Research, que reveló incentivos económicos para para influir negativamente en el precio de las acciones de la empresa. El informe, publicado el 2 de diciembre de 2022, contiene hechos falsos, caracterizaciones erróneas y desinformación. Las principales declaraciones presentadas en el breve informe se explican a continuación:

Declaración n.º 1:

“El acuerdo de 440 megavatios hora (MWh) con una gran empresa pública occidental: Creemos que se canceló”

El proyecto de 440 megavatios hora (MWh) con una gran empresa pública occidental que anunció Energy Vault no fue cancelado y, de hecho, Energy Vault tiene previsto anunciar públicamente los detalles del proyecto y el nombre de la empresa en los próximos días. El error del especulador proviene de su confusión entre megavatios (MW) con megavatios hora (MWh), confundiendo unidades de demanda y capacidad con unidades de almacenamiento. Lo que demuestra la falta de familiaridad del especulador con el sector del almacenamiento de energía. La confusión entre las unidades llevó al especulador a hacer suposiciones incorrectas sobre los proyectos adjudicados de Energy Vault, confundiendo proyectos anunciados por terceros que reflejan capacidad en megavatios (MW), incluido el proyecto que se menciona en el breve informe con los anuncios de Energy Vault de proyectos adjudicados para el almacenamiento de energía en megavatios hora (MWh).

Declaración n.º 2:

“Más señales de alerta: Sistemas de 820 megavatios (MW) en Polonia”

El proyecto en Polonia que menciona el especulador no es el proyecto que anunció antes Energy Vault. El especulador se equivoca tanto en la caracterización técnica como en la ubicación del proyecto (al igual que con el proyecto mencionado arriba) y Energy Vault se adjudicó un proyecto de almacenamiento en baterías de corta duración de 820 megavatios hora (MWh) en un país europeo totalmente diferente. Energy Vault tiene la intención de anunciar públicamente los detalles de este proyecto con nuestro cliente en el momento oportuno. Esto pone en evidencia que el especulador comprende muy poco sobre el mercado de almacenamiento de energía al confundir nuevamente megavatios (MW) con megavatios hora (MWh).

Declaración n.º 3:

“El proyecto de 2.2 gigavatios hora (GWh) con DG Fuels: la mitad de la cartera de pedidos de Energy Vault depende de la planta de combustible de aviación sostenible (SAF) de Luisiana”

El especulador supone de forma incorrecta que DG Fuels constituye “la mitad de la cartera de pedidos de Energy Vault”. Según nuestro último informe 10-Q presentado en noviembre de 2022, la cartera de pedidos se define como la cantidad de ingresos que esperamos tener en el futuro en contratos de construcción no completados, incluidos los nuevos contratos en los cuales el trabajo aún no ha empezado. DG Fuels se clasifica como una adjudicación y, como ya se dijo públicamente, la previsión de ingresos de Energy Vault para 2023 no asume ningún ingreso por proyectos de DG Fuels. Además, el especulador afirma incorrectamente que se trata de un “proyecto de almacenamiento de baterías” cuando, en realidad, es un proyecto de almacenamiento de energía por gravedad. También, afirma que DG Fuels “no es una empresa seria”. Sin embargo, tanto Delta Airlines como Air France-KLM anunciaron públicamente acuerdos de compra de combustible de aviación sostenible (SAF) con DG Fuels. Por su lado, DG Fuels también anunció recientemente la firma de un contrato de alquiler en Maine para una de sus instalaciones de SAF. La tecnología de almacenamiento de energía por gravedad EVx de Energy Vault respaldará la producción de hidrógeno ecológico de DG Fuels para el combustible de aviación sostenible (SAF).

Declaración n.º 4:

“Energy Vault anuncia una adjudicación para un parque solar australiano que todavía no existe”

El argumento del especulador sobre el proyecto Meadow Creek intenta crear una controversia donde no la hay. Se da a entender que el anuncio de octubre de 2022 no revela que el proyecto está en fase de desarrollo. Sin embargo, el anuncio dice claramente: “El parque solar de Meadow Creek llevó a cabo un extenso trabajo sobre la viabilidad del proyecto, incluida la capacidad de la red y actualmente está progresando a través de evaluaciones ambientales y técnicas detalladas para apoyar el proceso de solicitud de desarrollo. Se espera que el sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS), al estar ubicado junto con la energía solar fotovoltaica, proporcione la resistencia y flexibilidad de carga y descarga esenciales para apuntalar el suministro de energía renovable en toda la red a medida que Australia adopta el Plan de Sistema Integrado del Operador del Mercado de Energía Australiano”.

Statement #5:

“Energy Vault brilla por su ausencia en todos los grandes proyectos renovables del Departamento de Energía”

La información que proporciona la lista del Departamento de Energía citada en el informe solo se basa en datos disponibles de forma pública y, por razones de competencia, muchos proyectos en discusión o en desarrollo con nuestros clientes quedan excluidos de la lista. Es importante mencionar que el especulador debería haber entendido claramente, con un mínimo de investigación y la diligencia debida, que la lista del Departamento de Energía en general solo nombra al propietario del proyecto y, por lo tanto, no enumera a ninguno de los socios o proveedores del proyecto que puedan ser contratados por el propietario. Además, puede haber desfasajes entre el momento en que se inicia el desarrollo y la construcción y el momento en que el proyecto aparece reflejado en la base de datos. Por lo tanto, es posible que Energy Vault y todas las demás empresas asociadas a los proyectos enumerados no figuren en el informe.

Otros comentarios sobre el informe del especulador

Además de las declaraciones que se mencionan arriba e inexactitudes en los hechos, muchas de las afirmaciones y comentarios del especulador se centran en la anterior tecnología de grúa giratoria de Energy Vault de 2020, en comparación a la actual tecnología EVx modular, que es la única plataforma de Sistema de almacenamiento de energía por gravedad (GESS) que se está usando a nivel mundial en este momento. Esto demuestra que el especulador no utiliza la información más actualizada en su proceso de “investigación”. El informe también confunde los proyectos GESS con los usos BESS, exponiendo todavía más una mayor falta comprensión de la combinación de negocios de Energy Vault y del almacenamiento de energía en general.

Además, el breve informe cuestiona la orientación de ingresos agregados de dos años de la Compañía como una “afirmación inflada”. En su informe sobre utilidades del tercer trimestre de 2022, Energy Vault repitió sus proyecciones de ingresos agregados para 2022 y 2023 de aproximadamente 680 millones, al igual que lo había hecho en el informe de utilidades en agosto, es decir, el segundo trimestre de 2022. La empresa tiene claro los objetivos de orientación que se basan en nuestra cartera de pedidos contratados y procesos comerciales.

Energy Vault se mantiene firme en sus adjudicaciones de proyectos y nos entusiasma seguir colaborando con nuestros clientes de nivel mundial para descarbonizar el mundo. La empresa sigue enfocada en la ejecución de su plan de crecimiento y espera seguir informando al mercado de sus continuos avances.

Acerca de Energy Vault

Energy Vault® desarrolla e implementa soluciones de almacenamiento de energía a escala comercial diseñadas para transformar el enfoque mundial del almacenamiento de energía sustentable. La oferta integral de la empresa incluye tecnologías propias de almacenamiento basado en la gravedad, en baterías y de almacenamiento de energía de hidrógeno ecológicas. Cada solución de almacenamiento está respaldada por la plataforma de integración y software del sistema de gestión de la energía de la empresa, independiente de la tecnología de hardware. Única en el sector, la innovadora cartera tecnológica de Energy Vault ofrece soluciones personalizadas de almacenamiento de energía de corta y larga duración para ayudar a las empresas de servicios públicos, a los productores independientes de energía y a los grandes usuarios industriales de energía a reducir significativamente los costos normalizado de energía y, al mismo tiempo, mantener la fiabilidad energética. Gracias a la utilización de materiales ecológicos y a la posibilidad de integrar materiales de desecho para una reutilización beneficiosa. EVx de Energy Vault™ es la tecnología de almacenamiento de energía basada en la gravedad lo que hace posible el cambio a una economía circular, al tiempo que acelera la transición mundial hacia una energía limpia para sus clientes. Visite www.energyvault.com para obtener más información.

Proyecciones futuras

El presente comunicado de prensa contiene proyecciones futuras que reflejan la visión actual de la empresa con respecto, entre otras cosas, a sus operaciones y resultados financieros. Las declaraciones de carácter prospectivo incluyen información relativa a posibles o supuestos resultados futuros de las operaciones, incluidas descripciones de nuestro plan de negocios y estrategias. Se suelen incluir palabras, como “anticipar”, “esperar”, “sugerir”, “planificar”, “creer”, “pretender”, “proyectar”, “prever”, “estimar”, “objetivos”, “proyecciones”, “debería”, “podría hacer”, “haría”, “puede”, “podría”, “hará” y otras expresiones similares. Basamos las proyecciones futuras en nuestras expectativas, planes y suposiciones actuales, que hacemos según nuestra experiencia en el sector, así como de nuestra percepción de las tendencias históricas, las condiciones actuales, la evolución futura prevista y otros factores que consideramos apropiados según las circunstancias del momento. Además, se basan en nuestras creencias, suposiciones y expectativas de resultados futuros, teniendo en cuenta la información de que disponemos actualmente. Estas proyecciones son solo predicciones basadas en nuestras expectativas y proyecciones actuales sobre eventos futuros. Las proyecciones, también, implican riesgos e incertidumbres significativos que podrían hacer que nuestros resultados reales, nivel de actividad, rendimiento o logros difieran materialmente de los resultados, nivel de actividad, rendimiento o logros expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas, incluidos los cambios en nuestra estrategia, planes de expansión, oportunidades de clientes, operaciones futuras, situación financiera futura, ingresos y pérdidas estimados, costos previstos, perspectivas y planes; la implantación, aceptación en el mercado y éxito de nuestro modelo de negocio y estrategia de crecimiento, así como también en nuestra capacidad para desarrollar y mantener nuestra marca y reputación; los desarrollos y proyecciones relacionados con nuestro negocio, nuestros competidores y la industria; el impacto de las epidemias sanitarias, incluida la pandemia de COVID-19, en nuestro negocio y las acciones que podamos tomar en respuesta a las mismas; nuestras expectativas con respecto a nuestra capacidad para obtener y mantener la protección de la propiedad intelectual y no infringir los derechos de terceros; las expectativas con respecto al tiempo durante el cual seremos una empresa de crecimiento emergente en virtud de la Ley Jobs; nuestras futuras necesidades de capital y fuentes y usos de efectivo; nuestra capacidad para obtener financiación para nuestras operaciones y crecimiento futuro; nuestro negocio, planes de expansión y oportunidades y otros factores importantes discutidos bajo el título “Factores de riesgo” en el informe trimestral 10-Q correspondiente al trimestre que finalizó el 30 de junio de 2022 y como tal, dichos factores pueden ser actualizados de tanto en tanto en sus otros documentos presentados a la SEC, disponibles en el sitio web de la SEC en: www.sec.gov. De vez en cuando surgen nuevos riesgos y no es posible para nuestra dirección predecir todos los riesgos, ni podemos evaluar el impacto de todos los factores en nuestro negocio o la medida en que cualquier factor, o combinación de factores, puede causar que los resultados reales difieran materialmente de los contenidos en cualquier proyección futura que podamos hacer o ya realizada por nosotros en este comunicado de prensa se refiere únicamente a la fecha de este comunicado de prensa y está expresamente matizada en su totalidad por las declaraciones que con cautela están incluidas en este comunicado de prensa. No asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna proyección futura, ya sea por causa de nueva información, desarrollos futuros o de otro modo, excepto en la medida en que lo exija la legislación aplicable. No tenga confianza indebida en nuestras proyecciones futuras.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

