Energy Vault proporcionará un sistema de almacenamiento de energía en baterías de 100 MW/200 MWh a una empresa de energías renovables perteneciente al Gobierno del Estado de Victoria

El sistema de almacenamiento de energía en baterías del Parque de Energía Renovable de la Comisión Estatal de Electricidad (SEC)-Horsham ofrecerá una solución de almacenamiento de energía de red eléctrica flexible que permite suministrar energía renovable económica y confiable a más de 50.000 hogares australianos, además de mejorar la estabilidad de la red

La colaboración ampliará aún más la presencia comercial en rápida expansión de Energy Vault en el mercado australiano, tras la ya anunciada adjudicación de proyectos que totalizan 1,9 GWh de almacenamiento de energía

WESTLAKE VILLAGE, California y MELBOURNE, Australia--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault (NYSE: NRGV) ("Energy Vault" o la “Empresa”), líder mundial en soluciones de almacenamiento de energías sostenibles, anunció hoy un acuerdo con la Comisión Estatal de Electricidad (SEC), una empresa de energías renovables, perteneciente al Gobierno del Estado de Victoria, para la entrega y la integración de un sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de 100 MW/200 MWh en el Parque de Energía Renovable SEC-Horsham, en Victoria. Este proyecto híbrido de BESS y energía solar representa un gran paso adelante en la transición de Victoria hacia una energía renovable, confiable y económica.





El Parque de Energía Renovable SEC-Horsham es uno de los primeros proyectos de energía renovable de nivel de empresas de servicios públicos 100 % propiedad estatal de Australia. El proyecto incluye más de 212.000 paneles solares fotovoltaicos que generan 119 MW de energía solar, con una capacidad de 242.000 MWh al año. La integración de una BESS que forma una red por parte de Energy Vault’ ofrece energía firme y gestionable para satisfacer períodos de demanda pico, con una duración de almacenamiento de dos horas.

La inversión de 370 millones de dólares por parte de la SEC ofrecerá suficiente energía renovable para abastecer aproximadamente 51.000 hogares y creará alrededor de 246 empleos durante la construcción, lo que se traducirá en beneficios económicos para la región de Horsham. Las tareas previas a la construcción en el Parque de Energía Renovable SEC-Horsham comienzan esta semana, y se espera que las instalaciones funcionen a plena capacidad operativa a fines de 2027.

El sistema BESS se construirá con la plataforma de integración X-VAULT™ patentada de Energy Vault, con el producto B-VAULT™ con certificación UL9540 patentado de la Empresa y el sistema de gestión de energía VaultOS™ para controlar, gestionar y optimizar las operaciones del BESS híbrido. La innovadora arquitectura del sistema de Energy Vault ofrece a los clientes opciones de suministro con baterías e invertidores, mientras que las exclusivas configuraciones con acoplamiento de CA y con acoplamiento de CC brindan la flexibilidad rápida que se requiere para cualquier proyecto.

“ Estamos muy contentos de seguir ampliando nuestro protagonismo en sistemas de almacenamiento de energía en el mercado australiano, muy dinámico y de rápido crecimiento, a través del trabajo junto con la SEC en esta innovadora arquitectura de proyecto híbrido”, indicó Robert Piconi, presidente y director ejecutivo de Energy Vault. “ Al tratarse de nuestra primera colaboración con un gobierno, este proyecto de propiedad estatal está perfectamente alineado con nuestra misión de acelerar la transición hacia energías limpias a través de soluciones de almacenamiento de energía sostenibles y eficientes. Estamos convencidos de que esto tendrá un papel central para garantizar la disponibilidad de energías renovables”.

“ No vemos la hora de empezar a trabajar junto a Energy Vault en la entrega y la integración del sistema de almacenamiento en baterías del Parque de Energía Renovable SEC-Horsham”, afirmó Chris Miller, director ejecutivo de la SEC. “ Este proyecto demuestra los continuos esfuerzos de la SEC por impulsar la transición de Victoria hacia energías renovables”.

El anuncio de hoy representa un avance clave para la creciente presencia comercial de Energy Vault en el mercado australiano, tras una serie de acuerdos recientes para implementaciones de BESS, entre ellos los suscritos con Enervest y ACEN Australia. A la fecha, la cartera B-VAULT de Energy Vault está compuesta por más de 2 GWh en proyectos totales ya implementados o en desarrollo.

Acerca de Energy Vault



Energy Vault® desarrolla e implementa soluciones de almacenamiento de energía de nivel de empresas de servicios públicos diseñadas para transformar el enfoque mundial hacia el almacenamiento de energías sostenibles. La oferta de productos integral de la Empresa incluye un almacenamiento basado en gravedad patentado, almacenamiento en baterías y tecnologías de almacenamiento de energía de hidrógeno verde. Cada solución de almacenamiento tiene el respaldo de la plataforma de integración y el software de sistema de administración de energía independiente de tecnología abierta. La innovadora cartera de tecnología de Energy Vault, única en la industria, ofrece soluciones de almacenamiento de energía personalizadas a corto y largo plazo para ayudar a que empresas de servicios públicos, productores de energía independientes y grandes usuarios de energía industriales reduzcan significativamente los costos nivelados de energía sin resignar estabilidad eléctrica. Gracias al uso de materiales ecológicos, que tienen la capacidad de integrar los desechos para su reutilización, la tecnología de almacenamiento de energía basada en gravedad de Energy Vault está facilitando el cambio a una economía circular y acelerando la transición hacia energías limpias en todo el mundo. Visite www.energyvault.com para obtener más información.

Acerca de la SEC



La SEC es una empresa de energías renovables perteneciente al gobierno que se dedica a lo siguiente:

Inversiones en proyectos de almacenamiento y energías renovables que aceleran la transición y ofrecen resultados sostenibles;

Asistencia a hogares en la transición a un esquema totalmente eléctrico para reducir los importes de sus facturas de electricidad y sus emisiones, y

Construcción de la fuerza de trabajo de energía renovable que nuestra transición energética requiere.

Más información en secvictoria.com.au.

