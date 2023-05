Energy Vault presenta su primer Informe de sostenibilidad

El informe inaugural se elabora conforme a las normas de la Global Reporting Initiative y constituye un marco para la consecución de objetivos, incluida la adecuación estratégica a las normas vigentes.

Energy Vault expone en detalle su estrategia de sostenibilidad, que incorpora la concientización y la alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

LUGANO (Suiza) y WESTLAKE VILLAGE (California)–(BUSINESS WIRE)–Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) («Energy Vault» o la «Empresa»), líder en soluciones sostenibles de almacenamiento de energía a escala de red, anuncia hoy la publicación de su primer Informe de sostenibilidad.

En este documento se detalla la amplia cartera de tecnologías y soluciones de almacenamiento de energía sostenible de corta, larga y ultralarga duración de Energy Vault, la estrategia de sostenibilidad corporativa de la Empresa y su enfoque en materia de supervisión, responsabilidad, aplicación y elaboración de informes ambientales, sociales y de gobierno (ASG).

La estrategia de sostenibilidad de Energy Vault incorpora una toma de conciencia y una alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, mundialmente reconocidos, en la búsqueda por parte de la Empresa de una energía limpia y asequible para todos. El Informe de sostenibilidad sigue las normas de la Global Reporting Initiative y ha sentado las bases para su consecución, incluida la adecuación estratégica a las normas vigentes.

«Estamos orgullosos de publicar nuestro Informe de sostenibilidad inaugural al concluir nuestro primer año como empresa pública, que tiene como base una exitosa gestión destacada por los múltiples logros de clientes clave y nuestros primeros despliegues en todas nuestras soluciones de almacenamiento de energía por gravedad, baterías e hidrógeno verde», declaró Robert Piconi, presidente y director ejecutivo de Energy Vault. «Fundamos Energy Vault con la misión de descarbonizar el planeta para acelerar la transición a un mundo energéticamente sostenible. Mis cofundadores y yo nos propusimos crear una empresa de almacenamiento de energía impulsada por un propósito, con la sostenibilidad integrada en el núcleo de las soluciones empresariales, el diseño de productos y la cadena de suministro. Nuestra filosofía de sostenibilidad consiste en hacer posible un mundo renovable mediante la aplicación de prácticas empresariales sostenibles orientadas a lograr un impacto neto positivo en el medioambiente en todo lo que hacemos. Con el enfoque de diseño de negocio sostenible, nuestras estrategias centradas en el cliente para el almacenamiento de energía, y el apoyo de nuestros accionistas, estamos seguros de que podemos seguir superando los límites de lo posible en la industria de almacenamiento de energía y ayudar a construir un futuro más sostenible para las generaciones venideras».

En 2022, Energy Vault obtuvo la certificación de la Organización Internacional de Normalización para sus sistemas de gestión de la calidad (9001) y sus sistemas de gestión ambiental (14001). En 2023, la Empresa aspira a alinearse con el Grupo de trabajo sobre Divulgación de Información Financiera Relacionada con el Clima (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD). En 2024, Energy Vault tiene previsto alinearse con la iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia (Science-Based Targets initiative, SBTi).

Energy Vault invita a todos los interesados de todo el mundo a leer su Informe de sostenibilidad inaugural en el siguiente enlace: Informe de sostenibilidad 2022

Puede ver un video sobre el compromiso de Energy Vault con la sostenibilidad en el siguiente enlace: https://vimeo.com/824413511

Acerca de Energy Vault

Energy Vault® desarrolla y despliega soluciones de almacenamiento de energía a escala comercial diseñadas para transformar el enfoque mundial del almacenamiento de energía sostenible. Su oferta integral incluye tecnologías propias de almacenamiento basado en la gravedad, en baterías y en hidrógeno verde. Cada solución de almacenamiento recibe el respaldo de la plataforma de integración y software del sistema de gestión de la energía de la Empresa, independiente de la tecnología de hardware. Única en el sector, la innovadora cartera tecnológica de Energy Vault ofrece soluciones personalizadas de almacenamiento de energía de corta y larga duración para que las empresas de servicios públicos, los productores independientes de energía y los grandes usuarios industriales de energía reduzcan significativamente los costos de energía nivelados, manteniendo al mismo tiempo la confiabilidad de la energía. La tecnología de almacenamiento de energía por gravedad EVx™ de Energy Vault, que utiliza materiales ecológicos y permite integrar materiales de desecho para su reutilización beneficiosa, facilita la transición a una economía circular y acelera el proceso mundial de conversión a energías limpias para sus clientes. Visite www.energyvault.com para obtener más información.

Proyecciones futuras

