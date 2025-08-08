Energy Vault obtiene la aprobación final de FIRB y completa la adquisición del sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) Stoney Creek de 125 MW/1.000 MWh en Australia

Stoney Creek representa la primera adquisición en Australia como parte de la cartera global de propiedad y operación de Energy Vault, además de reforzar el compromiso a largo plazo de Australia con la transición energética

El sistema de almacenamiento de energía en baterías Stoney Creek de 125 MW/1000 MWh sustentará la confiabilidad y la flexibilidad de la red, además de impulsar la transición energética en Nueva Gales del Sur, en el marco de un acuerdo de compra garantizada de 14 años

Stoney Creek es el tercer activo de almacenamiento de energía más grande en la cartera de Energy Vault, y llega tras la finalización exitosa del sistema de almacenamiento de energía en baterías Cross Trails en Texas y de Calistoga Resiliency Center en California, con la expectativa de que genere aproximadamente 30 millones de dólares en EBITDA anual recurrente durante los próximos 15 años y más

WESTLAKE VILLAGE, California--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault"), líder global en soluciones de almacenamiento de energía a escala de red, anunció hoy que obtuvo la aprobación por parte de Foreign Investment Review Board (FIRB) y completó la adquisición total del proyecto del sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) Stoney Creek en el norte de Nueva Gales del Sur. El proyecto de 125 MW/1000 MWh ahora ingresa formalmente en la cartera global de propiedad y operación de Energy Vault, en el marco de la estrategia de administración de activos a largo plazo de la empresa en el mercado australiano.





Energy Vault ha formalizado su posición de inversión en el BESS Stoney Creek tras obtener la aprobación de Foreign Investment Review Board (FIRB), lo que habilitó la adquisición y el control total del desarrollo y las operaciones de proyecto, cuya compra a Enervest Group fue anunciada inicialmente en marzo de 2025.

Esta adquisición estratégica pone de manifiesto el compromiso de Energy Vault para acelerar la transición de Australia a una red de energía más resiliente y baja en carbono. El BESS Stoney Creek representa una implementación insignia dentro de la cartera Asset Vault de la empresa, al aprovechar el enfoque verticalmente integrado de Energy Vault respecto del desarrollo de almacenamiento de energía. Con un control total sobre el ciclo de vida del proyecto, Energy Vault está en una posición ideal para optimizar tanto el rendimiento como la rentabilidad, además de ofrecer servicios de red esenciales.

El hecho de que el proyecto haya recibido un contrato de servicio de energía a largo plazo de 14 años ofrece bases sólidas de ingresos contratados, lo que permite crear valor a largo plazo para las partes interesadas y reforzar la confianza de los inversores. Junto con la plataforma VaultOS™ patentada de Energy Vault y la tecnología de almacenamiento avanzada B-VAULT™, el BESS de Stoney Creek ofrecerá una capacidad gestionable crítica para admitir momentos de demanda pico, potenciar la estabilidad de la red y permitir una integración más profunda de las fuentes de energías renovables en todo Nueva Gales del Sur.

Al BESS de 125 MW/1000 MWh BESS se le otorgó un contrato de servicio de energía a largo plazo (LTESA) dentro de la ronda 5 de la hoja de ruta de licitaciones de almacenamiento de larga duración, administrado por AEMO Services como beneficiario del consumidor en el marco de la Hoja de Ruta de Infraestructura Eléctrica de Nueva Gales del Sur. El LTESA ofrece un máximo de 14 años de ingresos contratados y previsibles, lo que ayuda a reducir el riesgo del proyecto y a acelerar la inversión en infraestructura de almacenamiento crítica.

El BESS Stoney Creek BESS fue diseñado para ofrecer ocho horas de energía gestionable y, una vez operativo, potenciará la confiabilidad y la flexibilidad de la red en un lugar estratégico dentro del panorama de transición de energía de Nueva Gales del Sur. Energy Vault está desarrollando e integrando el proyecto a través de su plataforma de gestión de energía VaultOS™ y del sistema B-VAULT™ para optimizar el rendimiento, la participación en el mercado y la administración de activos a largo plazo.

“La adquisición formal de Stoney Creek representa un hito pionero y muy importante en la estrategia de inversiones a largo plazo de Energy Vault para Australia”, afirmó Robert Piconi, presidente y director ejecutivo de Energy Vault. “Al ser el primer proyecto fuera de territorio estadounidense desarrollado en el marco de nuestra estrategia de activos de propiedad y operación global, Stoney Creek pone de manifiesto nuestro interés en mercados atractivos y de alto crecimiento para introducir soluciones de almacenamiento de energía apoyadas por políticas regulatorias favorables, como es el caso de Australia. Tenemos numerosos proyectos de almacenamiento en distintas etapas de construcción en el este de Australia, y ahora esperamos que el BESS Stoney Creek esté rápidamente listo para su construcción y eventual puesta en marcha, con el objetivo de maximizar los beneficios de las comunidades locales y de perseguir los objetivos de descarbonización regionales de Nueva Gales del Sur”.

Stoney Creek representa uno de los numerosos activos de propiedad y operación a gran escala que Energy Vault está impulsando en Australia, para sustentar la creciente cantidad de proyectos de almacenamiento de energía, diseñados para hacer posibles flujos de ingresos comerciales y contratados a través de las plataformas Energy VaultOS™ y Vault-Bidder™ de la empresa.

Acerca de Energy Vault

Energy Vault® desarrolla e implementa soluciones de almacenamiento de energía a escala de red de servicio público diseñadas para transformar el enfoque de mundo respecto del almacenamiento de energía sostenible. La oferta de productos integral de la empresa incluye tecnologías patentadas de almacenamiento por gravedad, almacenamiento en baterías y almacenamiento de energía de hidrógeno. Cada solución de almacenamiento tiene el apoyo de la plataforma de integración y el software de sistema de gestión de energía con tecnología de hardware neutro de la Empresa. La cartera de innovadoras tecnologías de Energy Vault, exclusivas en el sector, ofrece soluciones de almacenamiento de energía personalizadas a corto y largo plazo para ayudar a que empresas de servicios públicos, productores de energía independientes y grandes usuarios de energía industriales reduzcan los costos nivelados de energía y, al mismo tiempo, conserven la confiabilidad de la energía. Al usar materiales ecológicos, junto con la capacidad de integrar materiales de desecho para su reutilización beneficiosa, la tecnología de almacenamiento de energía por gravedad de Energy Vault facilita el cambio a una economía circular y acelera la transición hacia una energía limpia global para sus clientes. Visite www.energyvault.com para obtener más información.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas que reflejan las opiniones actuales de la Empresa respecto de, entre otras cosas, las operaciones y el rendimiento financiero de la Empresa.

