Energy Vault Holdings, Inc. comienza a operar en la Bolsa de Valores de Nueva York

A partir del día de la fecha, 14 de febrero de 2022, la empresa comienza a operar bajo los símbolos NRGV y NRGV WS

El comienzo de las operaciones se hace posible tras concretar en forma exitosa la combinación del negocio con Novus Capital Corporation II

La transacción recauda aproximadamente $235 millones en ingresos brutos en forma adicional al derecho de licencia anunciado recientemente serie C de $107 millones y $50 millones por parte de Atlas Renewable para financiar la ejecución de su estrategia de desarrollo

LUGANO, Suiza, y WESTLAKE VILLAGE, California–(BUSINESS WIRE)–Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV, NRGV WS) (en adelante, “Energy Vault”), empresa dedicada al desarrollo de soluciones para el almacenamiento de energía sostenible a escala de la red, comenzará a operar en el día de hoy, 14 de febrero de 2022, tras concretar la combinación del negocio con Novus Capital Corporation II.





Robert Piconi, director ejecutivo de Energy Vault, señaló: “Es un gran placer comenzar este emocionante nuevo desafío en la historia de Energy Vault a medida que hacemos una transición a una empresa pública. Los ingresos habilitados por esta transacción, junto a otras asociaciones estratégicas que hemos firmado con algunos de los principales líderes en el sector industrial y energético de todo el mundo, ofrecen una pasarela importante para impulsar el valor de los accionistas y ejecutar nuestra estrategia de desarrollo. Quiero agradecer a todos nuestros empleados, socios e inversores por su apoyo para hace avanzar nuestra misión de descarbonización para hacer posible un mundo renovable”.

Descripción general de la empresa



Energy Vault desarrolla soluciones de almacenamiento de energía sostenible a escala de la red diseñadas para avanzar la transición a una red de energía resiliente sin emisiones de carbono. La misión de Energy Vault es acelerar la descarbonización de nuestra economía a través del desarrollo de tecnologías de almacenamiento de energía sostenibles y económicas. Para lograrlo, Energy Vault está desarrollando sus propias tecnologías de almacenamiento de energía y soluciones de software para la gestión de energía basadas en inteligencia artificial (IA), además de algoritmos avanzados de optimización diseñados para controlar y optimizar tecnologías tanto de generación como de almacenamiento, así como una plataforma de integración del almacenamiento de energía flexible apta para cualquier tecnología de almacenamiento subyacente. La cartera de soluciones de Energy Vault tiene como meta ayudar a los servicios públicos, los productores independientes de energía eléctrica y a los grandes usuarios industriales de energía a reducir en forma significativa el costo nivelado de la energía y mantener, a su vez, la confiabilidad eléctrica.

Las soluciones basadas en energía por gravedad de Energy Vault se fundan sobre los principios básicos y bien comprendidos de la física y la ingeniería mecánica del almacenamiento de energía hidroeléctrica bombeada, pero reemplazan el agua con bloques de compuesto a medida, o “masas móviles”, que pueden fabricarse a partir de materiales de origen local y de bajo costo, incluyendo tierra local, relaves de minas, residuos de la combustión de carbón (ceniza de carbón) y palas de turbinas eólicas retiradas fuera de servicio.

Asimismo, los sistemas EVx™ de Energy Vault están pensados para minimiza los riesgos ambientales y de la cadena de suministro, además de aumentar los puestos de trabajo en las comunidades en los que se construyen los sistemas, proporcionando del 50 % al 75 % de la inversión en almacenamiento a las economías locales en forma de contratos de construcción para la construcción de estructuras EVx y para fabricar los ladrillos de compuesto en el lugar, además de contratos continuos de mantenimiento durante el funcionamiento de los sistemas a través del tiempo. Los sistemas están automatizados con software avanzado de control por computadora y vista electrónica para orquestar los ciclos de carga y descarga a la vez que se cumple con un amplio conjunto de duraciones de almacenamiento que van desde las 2 horas hasta las 12 horas o más.

Tras los anuncios de colaboración de inversión y almacenamiento de energía en 2021 de los líderes de la industria Saudi Aramco Energy Ventures y Enel Green Power, incluido el desarrollo conjunto para la remediación y la reutilización beneficiosa de los residuos de fibra de vidrio de las palas eólicas con Enel, Energy Vault continuó su progreso comercial global y su estrategia de mercado con:

La asociación estratégica con Atlas Renewable, un acuerdo de licencia y regalías para el almacenamiento de energía renovable con Atlas Renewable LLC (“Atlas Renewable”) y su inversor mayoritario China Tianying Inc. (CNTY) (CN: 000035), una corporación internacional de gestión ambiental y remediación de desechos dedicada a servicios ambientales urbanos inteligentes, reciclaje y recuperación de recursos, y tecnologías de energía limpia sin emisiones de carbono. Atlas Renewable realizó una inversión de $50 millones, que aumentó la inversión de colocación privada (“PIPE”) de $150 millones a $ 200 millones, y acordó pagar $50 millones adicionales como tarifa de licencia pagadera en 2022 para el uso y despliegue de la tecnología de almacenamiento de energía basada en gravedad de Energy Vault en China continental, Hong Kong y Macao.

la asociación estratégica para el almacenamiento de energía renovable con Korea Zinc Co., Ltd., líder mundial en la producción de fundición de metales no ferrosos, incluidas posiciones de liderazgo en zinc, plomo, plata e indio de metales raros. La asociación respalda la estrategia de Korea Zinc para descarbonizar sus operaciones de refinación y fundición enfocadas inicialmente bajo la subsidiaria de propiedad total Sun Metals Corporation Pty. Ltd. Las compañías esperan comenzar la implementación del proyecto a mediados de 2022. Además de la asociación estratégica, Korea Zinc realizó una inversión de $50 millones en PIPE, que aumentó el PIPE de $100 millones que se anunció en relación con la firma del acuerdo de combinación de negocios.

Colaboración conjunta con BHP, empresa líder en recursos naturales, que se centrará en el despliegue e implementación de las soluciones de almacenamiento de energía de Energy Vault en las operaciones clave de BHP y otras aplicaciones potenciales para la tecnología. Las partes firmaron un Memorando de Entendimiento enfocado en estudiar la aplicación de la tecnología de Energy Vault para respaldar el suministro de energía y el almacenamiento de energía en ciertas operaciones de BHP mientras exploran oportunidades para nuevas aplicaciones relevantes para el negocio de BHP.

Acuerdo para un sistema de almacenamiento de energía con DG Fuels LLC, líder emergente en hidrógeno renovable y biogénico, combustible de aviación sostenible sintético y combustible diésel. Según los términos del acuerdo, Energy Vault acordó proporcionar 1,6 gigavatios hora (GWh) de almacenamiento de energía para respaldar a DG Fuels en múltiples proyectos, con el primer proyecto programado para 500 megavatios hora (MWh) en Luisiana. Energy Vault espera que este acuerdo brinde la oportunidad de obtener hasta $520 millones en ingresos en los tres proyectos, el primero de los cuales se espera que comience a mediados de 2022.

Acerca de Energy Vault



Energy Vault desarrolla soluciones de almacenamiento de energía sostenible diseñadas para transformar el enfoque mundial del almacenamiento de energía a escala de servicios públicos para la resistencia de la red. Nuestra tecnología patentada de almacenamiento de energía por gravedad y la plataforma de gestión e integración del almacenamiento de energía están pensadas para ayudar a las empresas de servicios públicos, a los productores independientes de energía y a los grandes usuarios industriales de energía a reducir significativamente su coste nivelado de energía manteniendo la fiabilidad de la misma. Utilizando materiales ecológicos con la capacidad de integrar materiales de desecho para una reutilización beneficiosa, Energy Vault está facilitando el cambio a una economía circular mientras acelera la transición a la energía limpia para sus clientes.

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones incluidas en este comunicado de prensa que no son hechos históricos constituyen declaraciones prospectivas para los propósitos de las disposiciones de puerto seguro bajo la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de los Estados Unidos de 1995. Las declaraciones prospectivas generalmente van acompañadas de palabras como “creer, ” “puede”, “será”, “estimar”, “continuar”, “anticipar”, “pretender”, “esperar”, “debería”, “haría”, “planificar”, “predecir”, “potencial”, “ parecer”, “buscar”, “futuro”, “perspectiva”, “diseñado” y expresiones similares que predicen o indican eventos o tendencias futuras o que no son declaraciones de asuntos históricos. Estas declaraciones prospectivas incluyen, pero no se limitan a, declaraciones sobre los beneficios de la combinación de negocios, el entorno competitivo y el rendimiento futuro esperado (incluidos los ingresos futuros, el valor empresarial pro forma y el saldo de efectivo) y las oportunidades de mercado de Energy Vault.

Estas declaraciones se basan en varias suposiciones, ya sea que se identifiquen o no en este comunicado de prensa, y en las expectativas actuales de la administración de Energy Vault y no son predicciones del desempeño real. Estas declaraciones prospectivas se proporcionan únicamente con fines ilustrativos y no pretenden servir como, y un inversor no debe confiar en ellas como, una garantía, seguridad, predicción o una declaración definitiva de hecho o probabilidad. Los eventos y circunstancias reales son difíciles o imposibles de predecir y diferirán de las suposiciones. Muchos eventos y circunstancias reales están fuera del control de Energy Vault.

Estas declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, incluido el incumplimiento de los beneficios anticipados de la combinación de negocios; el riesgo de que la combinación de negocios interrumpa los planes y operaciones actuales de Energy Vault como resultado de la consumación de la combinación de negocios; costos relacionados con la combinación de negocios; cambios en las leyes o reglamentos aplicables; la posibilidad de que Energy Vault se vea afectado negativamente por otros factores económicos, comerciales y/o competitivos; riesgos relacionados con el despliegue del negocio de Energy Vault y el ímpetu de los hitos comerciales esperados; riesgos relacionados con la incapacidad o falta de voluntad de los clientes de Energy Vault para cumplir con los acuerdos de venta; la demanda de energía renovable; la capacidad de Energy Vault para comercializar y vender su solución; la capacidad para negociar acuerdos contractuales definitivos con clientes potenciales; el impacto de las tecnologías competitivas; la capacidad para obtener un suministro suficiente de materiales; costos imprevistos; el impacto del Covid-19; condiciones económicas globales; la capacidad para cumplir con los cronogramas de instalación; demoras en la construcción y permisos y aumentos relacionados en los costos; los efectos de la competencia en el negocio futuro de Energy Vault; y aquellos factores discutidos en la Declaración de registro de Energy Vault en el Formulario S-4 en relación con la combinación de negocios bajo el título “Factores de riesgo”, y su Informe anual en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2021 bajo el título “Factores de riesgo”, y otros documentos de la Compañía presentados o por presentar ante la SEC.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

