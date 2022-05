Energy Vault, Atlas Renewable y China Tianying comienzan la construcción de la primera implementación china del sistema de almacenamiento EVx™ de energía basado en la gravedad.

Desde marzo de 2022, está en curso la construcción del primer sistema EVx de 100 mWh para respaldar la resiliencia de la red y de la entrega de energía renovable al sistema nacional de China

El sistema EVx de 100 mWh basado en la gravedad es construído al lado de un parque eólico y de un sitio de red nacional en Rudong, Provincia de Jiangsu, ubicada en las afueras de Shangai, para aumentar y balancear la red de energía nacional de China a través del suministro de energía renovable a la Corporación Estatal de la Red Eléctrica de China (SGCC). La SGCC es la empresa de servicios públicos más grande del mundo y provee energía a más de 1100 millones de ciudadanos chinos en 26 provincias, regiones autónomas y municipios, que abarca el 88% del territorio nacional.

El comienzo de la construcción del EVx es posterior al anuncio del acuerdo de Licencia y Regalías para el almacenamiento de energía renovable en asociación con Atlas Renewable LLC (“Atlas Renewable”), con sede en Houston, y su inversor mayoritario China Tianying Inc. (CNTY) (CN: 000035), una sociedad de gestión ambiental internacional y de saneamiento de desperdicios involucrada en servicios ambientales urbanos inteligentes, reciclaje y recuperación de recursos y en tecnologías de energía limpia sin emisiones de carbono.

El proyecto es el primer despliegue de almacenamiento basado en la gravedad a escala de servicios públicos entre una compañía estadounidense y una compañía china y fue aprobado por el gobierno local y provincial con el apoyo de las agencias del gobierno central dentro de la República Popular de China. La implementación del EVx recibió una aprobación preliminar acelerada sin precedentes el 12 de marzoen la conferencia de diferentes agencias gubernamentales, incluidas la Comisión de Reformas y Desarrollo Nacional, el Ministerio de Ecología y Medioambiente, el Ministro de Industria y Tecnologías de la Información, el Departamento Nacional de Energía, la Academia de Ciencias de China, la Academia de Ingeniería de China, el Instituto de Redes Eléctricas Nacionales y Planeamiento de Energía Nacional, así como también algunos de los líderes científicos de China, académicos e ingenieros, para acelerar y avanzar la política ambiental establecida por el Estado comúnmente llamada “30-60”. Esta política ha establecido un objetivo de Pico de Carbón en 2030 y de Carbón Neutro en 2060.

El 26 de abril, el Comité Profesional de Inversión Energética de la Asociación de Investigación de China, la compañía Three Gorges Construcción Group, la empresa China Construction New Energy Shanghai (Unidad7), China Tyanying y Atlas Renewable realizaron un seminario online para debatir la implementación de la tecnología de almacenamiento de energía en base a la gravedad en China. Las partes realizaron intercambios y comunicaciones en profundidad sobre la tecnología de almacenamiento de energía en base a la gravedad y la implementación del sistema EVx de Energy Vault en Rudong, Provincia de Jiangsu. Representantes de todas las partes expresaron su ferviente apoyo hacia el proyecto y la total confianza en el futuro de las tecnologías de almacenamiento de energía en base a la gravedad en China. Las empresas Three Gorges Construction Engineering Group y China Construction New Energy Shanghai (Unidad7) dos compañías internacionales de energía y construcción de primer nivel, prometieron participar en profunda cooperación con Atlas Renewable y China Tianying en el proyecto de Energy Vault de almacenamiento de energía en base a la gravedad y promover la implementación del proyecto en China.

Energy Vault y Atlas Renewable firmaron un acuerdo de licencia de $50 millones para el uso de tecnologías de almacenamiento de energía en base a la gravedad, propiedad de Energy Vault, y su conjunto de software de gestión de energía y optimización de activos de tecnología en el mercado de energía china. El acuerdo también incluye términos que rigen las regalías de implementación basadas en el volumen y cubre el mantenimiento, el monitoreo y la reutilización beneficial de los materiales de desecho dentro de los bloques de compuesto de Energy Vault. El pago de la tarifa de licencia de $50 millones está programado para ser completado en 2022.

La asociación de Energy Vault con Atlas Renewable y China Tianying, y el despliegue de EVx, están directamente alineados con la Declaración conjunta de Glasgow entre Estados Unidos y China sobre la mejora de la acción climática en el 2020, publicado en COP26 en noviembre de 2021. La Declaración establece que Estados Unidos y China tienen la intención de expandir sus esfuerzos combinados para acelerar la transición a una economía global neta cero a través de la cooperación en políticas para fomentar la descarbonización y la electrificación de los sectores de uso final, áreas clave relacionadas con la economía circular, como el diseño ecológico y la utilización de recursos renovables, políticas de transmisión que fomenten el equilibrio eficiente de la oferta y la demanda de electricidad en zonas geográficas amplias y políticas de generación distribuida que fomenten la integración de soluciones solares, de almacenamiento y otras soluciones de energía limpia más cerca de los usuarios de electricidad, entre otras iniciativas.

“ Nuestro primer despliegue comercial de EVx™ en China es un hito significativo para Energy Vault y para la República Popular China en la búsqueda de sus objetivos de descarbonización”, dijo Robert Piconi, presidente, co-fundador y director ejecutivo de Energy Vault. “ China expande rápidamente su uso de energía renovable junto con los mandatos anuales de almacenamiento de energía para cumplir con sus objetivos de descarbonización. Estamos muy contentos de que EVx y nuestra plataforma de software de administración de energía ya hayan recibido el respaldo regulatorio local y sean implementados ahora como una tecnología habilitadora crítica para respaldar la transición energética y los objetivos de neutralidad de carbono de China. En 2021, China produjo más toneladas métricas de gases de efecto invernadero que los otros cuatro países más grandes combinados y, como está previsto actualmente, seguirá aumentando las emisiones hasta 2030. Debemos actuar con rapidez para revertir esta tendencia y, junto con los socios locales China Tianying y Atlas Renovables, haremos precisamente eso”.

Eric Fang, director ejecutivo de Atlas Renewable, declaró: “ El primer despliegue mundial de la tecnología transformadora EVx™ de Energy Vault se está llevando a cabo en China y representa la colaboración entre Estados Unidos y China en su mejor forma. Las dos economías más grandes del mundo han unido fuerzas para abordar de manera significativa el cambio climático con tecnología innovadora y revolucionaria que desempeñará un papel fundamental para permitir la transición de energía limpia de China y la política 30-60. Este proyecto demuestra claramente la seriedad con la que China asume sus compromisos en la COP26 y servirá como modelo para la descarbonización global”.

El presidente de CNTY, Yan, además declaró: “ El logro del proyecto Rudong será históricamente notable, como un camino a seguir, habilitado por empresas privadas chinas y estadounidenses que trabajan juntas de manera cooperativa y efectiva, para un objetivo climático común: almacenamiento de energía sin carbono que completa completamente el ciclo de producción y uso de energía de energía eléctrica renovable generada a partir de fuentes que no son de carbono”.

Las soluciones basadas en la gravedad de Energy Vault se basan en los fundamentos bien entendidos de la física y la ingeniería mecánica del almacenamiento de energía hidroeléctrica bombeada, pero reemplazan el agua con bloques compuestos hechos a medida que se pueden fabricar con materiales de bajo costo y de origen local, incluido el suelo local, desechos mineros, residuos de combustión de carbón (cenizas de carbón) y palas de turbinas eólicas fuera de servicio al final de su vida útil.

Los sistemas EVx de Energy Vault están diseñados para ayudar a las empresas de servicios públicos, los productores de energía independientes y los grandes usuarios industriales de energía a reducir significativamente su costo nivelado de energía mientras mantienen la confiabilidad de la misma. El diseño económico circular de EVx minimiza los riesgos ambientales y de la cadena de suministro al mismo tiempo que aumenta los empleos locales en las comunidades en las que se construyen los sistemas, y proporciona de acuerdo con nuestras expectativas actuales del 50% al 75% de la inversión en almacenamiento a las economías locales en forma de contratos de construcción para realizar las estructuras EVx y fabricar los ladrillos compuestos localmente en el lugar, así como contratos de mantenimiento continuo durante la operación de los sistemas a lo largo del tiempo. Los sistemas están automatizados y aprovechan el software de visión artificial y control informático avanzado patentado de Energy Vault que organiza los ciclos de carga y descarga mientras cumple con un amplio conjunto de duraciones de almacenamiento que van desde 2 horas y llegan hasta 12 horas o más.

Acerca de Energy Vault

Energy Vault desarrolla y despliega soluciones de almacenamiento de energía sostenible integrales diseñadas para transformar el enfoque del mundo sobre el almacenamiento de energía a escala de servicios públicos para realizar la descarbonización mientras mantiene la resiliencia de la red. El sistema patentado de gestión de energía de la compañía y el programa de software de optimización es la tecnología agnóstica por su capacidad para orquestar diversos recursos de almacenamiento de generación y energía para ayudar a los servicios públicos, productores de energía independientes y grandes usuarios de energía industrial a reducir significativamente su costo nivelado de energía al tiempo que mantiene la calidad de energía y la red de fiabilidad. El sistema EVX™ Gravity Energy Storage de Energy Vault utiliza materiales ecológicos con la capacidad de integrar materiales de desecho para una reutilización beneficiosa. Energy Vault facilita el cambio a una economía circular mientras acelera la transición de energía limpia de sus clientes. Para obtener información adicional, visite: www.energyvault.com.

Sobre China (CNTY) Tianying Inc., ciudad de Nantong, Provincia de Jiangsu

China Tianying Inc. (CNTY) es la empresa de servicios ambientales más grande de China. CNTY, una empresa internacional que cotiza en bolsa, se dedica a servicios ambientales urbanos inteligentes, reciclaje y recuperación de recursos y tecnologías de energía limpia sin emisiones de carbono (código de acciones: 000035). El negocio de la compañía va desde servicios ambientales urbanos inteligentes, generación de energía a partir de residuos (WtE), generación de energía renovable, centros regionales de energía, centros de energía de hidrógeno e inversión, construcción y operación de parques industriales de economía circular, hasta reducción, reciclaje y tratamiento inocuo de residuos de hostelería, residuos peligrosos, residuos de construcción y demolición. CNTY también investiga, desarrolla y fabrica equipos de protección ambiental y sistemas de almacenamiento de energía. CNTY ha establecido una cobertura comercial de cadena industrial completa, desde servicios de limpieza hasta recolección, transferencia y tratamiento final de desechos.

Impulsada por la innovación y respaldada por capacidades de R+D y fabricación de equipos de primer nivel, CNTY se esfuerza por liderar las actualizaciones de energía renovable y la transformación del modelo comercial a través de soluciones de informatización, automatización e industrialización. Estas soluciones incluyen tecnología de plasma, sistemas de clasificación automatizados, plataformas en la nube de servicios urbanos integrados inteligentes, centros de red de energía sin carbono y centros inteligentes de IoT, que contribuyen a la realización de los objetivos de neutralidad y pico de carbono de China.

Sobre Atlas Renewable LLC, Houston, Texas

Atlas Renewable LLC es una parte integral del proceso de desarrollo y ejecución de proyectos liderado por CNTY en China. Atlas Renewable LLC sirve como un puente de facilitación por parte de Estados Unidos entre las instituciones chinas, los inversores y las entidades reguladoras y Energy Vault para identificar proyectos, ayudar a precalificar y supervisar los esfuerzos de financiación a través de los mecanismos disponibles respaldados por las políticas locales, provinciales y nacionales de China. Atlas Renewable LLC puede evaluar situaciones rápidamente para Energy Vault, ayudar a resolver problemas y dar contexto al nuevo mundo de hacer las cosas en China de manera eficiente y efectiva. Los directores de Atlas Renewable LLC tienen décadas de experiencia y relaciones en China con personas de todos los niveles.

