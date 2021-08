Energy Vault Anuncia una Financiación de 100 Millones de USD de la Serie C

Un nuevo financiamiento de la ronda dirigida por Prime Movers Lab respaldará la implementación de la plataforma EVx™ para cumplir con la sólida cartera de demandas de los clientes

WESTLAKE VILLAGE, California y LUGANO, Suiza–(BUSINESS WIRE)–Energy Vault (la “Empresa”), creadora de soluciones de almacenamiento en escala de red basadas en la gravedad con tecnología exclusiva, anunció hoy una financiación de 100 millones de USD de la serie C. La inversión está a cargo de inversor existente Prime Movers Lab, con participación adicional de otros inversores existentes como SoftBank Vision Fund, Saudi Aramco Energy Ventures, Helena e Idealab X. Además, la financiación de la serie C está respaldada por nuevos inversores, como Pickering Energy Partners a través de su Fondo de Oportunidades de Capital Energético, SailingStone Global Energy Transition, A.T. Gekko, Crexa Capital Advisors LLC, Green Storage Solutions Venture I LLC y Gordon Crawford.





Goldman Sachs y Stifel prestaron servicio como asesores financieros de la transacción.

El capital recaudado se utilizará para respaldar la ejecución de los planes de crecimiento de la Empresa a medida que aumentan las implementaciones en varios continentes de su innovadora plataforma EVx™, lo que incluye cumplir con la sólida cartera de acuerdos de clientes en los mercados de los EE. UU., Oriente Medio, Europa y Australia. Las implementaciones comenzarán en los EE. UU. durante el último trimestre de 2021, con un aumento global más amplio esperado a lo largo de 2022.

El sistema de Energy Vault está diseñado para ser más rentable, fiable, completamente seguro para operar y ambientalmente sostenible, y se implementa a través de una cadena de suministro altamente localizada que maximiza la creación de trabajo local y el impacto económico, todo respaldado por ciencia de materiales de avanzada y exclusivas tecnologías de software. La integración de estas tecnologías avanzadas con la física convencional de la gravedad permite a la Empresa abordar una importante necesidad no satisfecha para soluciones de almacenamiento energético que gestionan el suministro intermitente de energía renovable a escala de servicios públicos para producir energía gestionable a demanda. Esto aceleraría la adopción de mercado más amplia de las fuentes de energía renovables.

Después de la exitosa implementación a escala comercial del sistema de almacenamiento energético en 2020, Energy Vault presentó su nueva plataforma EVx en abril de 2021, al mismo tiempo que anunció que Saudi Aramco Energy Ventures ha invertido en Energy Vault. EVx incorpora mejoras de desempeño diseñadas para tener una eficiencia de ida y vuelta de 80 % a 85 %, una vida técnica de más de 35 años y un diseño modular y flexible que es 45 % menor en altura y que puede servir económicamente tanto para aplicaciones de mayor potencia como de menor duración con servicios auxiliares de 2 a 4 horas y, al mismo tiempo, escalar sin complicaciones para atender requisitos de mayor duración de 5 a 24 horas o más. Con una degradación cero de la capacidad de almacenamiento con el paso del tiempo, la energía potencial del sistema se puede almacenar con los bloques compuestos en la posición elevada durante períodos ilimitados.

A fin de maximizar los elementos de sustentabilidad del sistema de almacenamiento, Energy Vault implementó un enfoque económico circular para la cadena de suministro que también maximiza la producción de material en el lugar; por lo tanto, reduce los gases de efecto invernadero (greenhouse gases, GHG) del sector de transporte. Se llevó a cabo una innovación adicional en ciencia de materiales en la fabricación de los bloques compuestos que permite la reutilización beneficiosa de materiales de desecho que, de lo contrario, estarían destinados a vertederos: cenizas de carbón, relaves de desechos de los procesos de minería y fibra de vidrio de aspas de turbina de viento deshabilitadas, que de otro modo se quemarían o enterrarían bajo tierra. Así, se integran estos materiales de desecho a los bloques compuestos para potenciar el sistema de almacenamiento basado en la gravedad.

“ Nos complace dar la bienvenida a Prime Movers Lab y a otros socios estratégicos nuevos y existentes que colectivamente aportan una trayectoria extraordinaria de inversión en tecnologías de avanzada y que aceleran la transición energética limpia a nivel global”, manifestó Robert Piconi, director ejecutivo y cofundador de Energy Vault. “ El mundo es un punto de inflexión crítico en el cambio hacia una adopción más amplia de fuentes de energía renovables. Energy Vault está acelerando esta transformación a medida que avanzamos hacia implementaciones globales y adopción de mercado de la tecnología, con el fin de ayudar a los proveedores energéticos y los clientes industriales a satisfacer de manera más rentable las metas de sustentabilidad y descarbonización”.

“ Para aprovechar verdaderamente el poder de la energía renovable, el mundo necesita desarrollar soluciones de almacenamiento fiables y flexibles para cuando el sol no brille o cuando el viento no sople”, indicó Zia Huque, socio general de Prime Movers Lab. “ Energy Vault ha descifrado el código con una solución transformadora que está diseñada para satisfacer la demanda de energía limpia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con un enfoque más eficiente, duradero y ambientalmente sustentable que otras opciones. Energy Vault cambia las reglas del juego en nuestra transición de energía verde. Prime Movers Lab se complace en ayudar a la empresa a escalar el despliegue de su tecnología”.

Acerca de Energy Vault

Energy Vault es el creador de productos de almacenamiento de energía renovable que están transformando el enfoque mundial del almacenamiento de energía a escala de servicios públicos para lograr la resiliencia de la red. Al aplicar los fundamentos de la gravedad y la energía potencial de la física convencional, el sistema combina ciencia de materiales avanzada y un exclusivo software de IA con visión de máquina que organiza de manera autónoma la carga y descarga de electricidad mediante el uso de ladrillos compuestos de costo ultrabajo y sistemas innovadores de grúa mecánica. Mediante el uso de materiales 100 % ecológicos con la capacidad de integrar materiales de desechos para una reutilización beneficiosa a niveles de costos económicos sin precedentes, Energy Vault está acelerando el cambio hacia una economía circular y un mundo completamente renovable.

Para obtener más información acerca de Energy Vault, visite energyvault.com y @EnergyVaultInc.

Acerca de Prime Movers Lab

Prime Movers Lab invierte en empresas emergentes científicas innovadoras con la financiación de Prime Movers, los inventores que transforman millones de vidas. Invertimos en empresas en etapa temprana que reinventan la “human augmentation” (tecnologías que mejoran la capacidad o la productividad humana), la energía, el transporte, la infraestructura, la fabricación y la agricultura. Nuestro equipo se dedica a apoyar a emprendedores en su misión de comercializar la ciencia innovadora y servir a la humanidad. Para obtener más información, visite www.primemoverslab.com.

