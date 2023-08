Energy Vault anuncia el inicio de la puesta en servicio del primer sistema de almacenamiento de energía por gravedad EVx™ del mundo

La puesta en servicio del sistema EVx recién construido comenzó en junio, tal como se encontraba planificado, tras completar la finalización mecánica de los componentes electrónicos de potencia crítico. Se espera que el sistema esté completamente interconectado a la red pública estatal local en el cuarto trimestre de este año.

Será el primer sistema comercial de almacenamiento de energía por gravedad a escala de red del mundo en ofrecer una alternativa más económica, escalable y sostenible a las plantas hidroeléctricas de bombeo existentes, que actualmente representan alrededor del 90 % de toda la capacidad de almacenamiento de energía a nivel mundial.

El sistema EVx de 25 MW, construido en las afueras de Shanghái junto a un parque de turbinas eólicas, será uno de los sistemas de almacenamiento de energía de larga duración más grandes del mundo.

LUGANO, Suiza, y WESTLAKE VILLAGE, California–(BUSINESS WIRE)–Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) (“Energy Vault” o la “Empresa”), líder en soluciones sostenibles de almacenamiento de energía a escala de red, anunció hoy, junto con sus socios Atlas Renewable y China Tianying (CNTY), que se han iniciado las primeras fases de la puesta en servicio del sistema de almacenamiento de energía por gravedad (GESS) EVx™ a escala de red, el primer sistema en su tiempo en el mundo.









El sistema EVx GESS de 25 MW/100 MWh se encuentra ubicado en las afueras de Shanghái, en Rudong, provincia de Jiangsu, China, junto a un parque eólico y un sitio de interconexión de la red nacional para aumentar y equilibrar la red de energía nacional de China a través del almacenamiento y suministro de energía renovable. En junio comenzó la puesta en servicio de la electrónica de potencia y los nuevos sistemas de elevación de “cinta” ultraeficientes. Se espera que el sistema esté completamente interconectado a la red en el cuarto trimestre, según lo planeado con las autoridades locales de la red estatal, lo que convierte a EVx en el primer sistema comercial de almacenamiento de energía hidrogravitacional, sin bombeo, a escala de servicios públicos del mundo. A partir de los excelentes resultados de eficiencia de ida y vuelta (RTE) (por encima del 75 %) de la primera torre EV1 de 5 MW, que se interconectó a la red en Suiza a mediados de 2020, se espera que el nuevo sistema EVxm con sus mejoras en el diseño de la cadena de eficiencia, presente una RTE superior 80 %, De ser así, el nuevo sistema de gravedad será líder en eficiencia de almacenamiento de energía en comparación con todas las demás formas de procesos mecánicos, termodinámicos, aire comprimido o sistemas de batería de flujo.

“ Estamos felices de compartir nuestro progreso continuo y un hito crítico que hemos alcanzado con nuestros socios Atlas Renewable y China Tianying en relación con el inicio de las actividades de puesta en marcha del primer sistema de almacenamiento de energía por gravedad EVx del mundo”, señaló Robert Piconi, presidente y director ejecutivo de Energy Vault. “ Desde el inicio de la construcción en marzo de 2022, el ritmo y la calidad del desarrollo del equipo ha sido extraordinario, especialmente si se tiene en cuenta el contexto de dos paros laborales en relación con el COVID solo en el primer año de construcción. Si bien este es un hito importante, nuestro trabajo en China apenas comienza: existen anuncios locales recientes de construcciones de almacenamiento de energía por gravedad de varios GW horas, incluidos los proyectos anunciados en 2022 que respaldan la iniciativa de “Parques sin carbono” de China con la tecnología de almacenamiento de energía por gravedad de Energy Vault. Esperamos compartir más información sobre la primera implementación de EVx y nuestros futuros despliegues de tecnología de gravedad planificados a nivel mundial a medida que vemos una creciente demanda de almacenamiento de energía de mayor duración”.

Eric Fang, director ejecutivo de Atlas Renewable, declaró: “ Este hito no podría haberse logrado sin la colaboración sin precedentes entre los equipos colectivos de EE. UU. y China. Las dos economías más grandes del mundo se han unido para abordar de manera significativa el cambio climático. La tecnología innovadora y revolucionaria de Energy Vault está a punto de desempeñar un papel fundamental en el apoyo a la transición de energía limpia de China y la política de descarbonización 30-60. Seguimos enfocados en un proceso de puesta en marcha eficiente del sistema para comenzar a almacenar y enviar energía renovable a la red nacional de China en total alineación con las autoridades locales y estatales de la red. Este primer despliegue de la tecnología EVx de Energy Vault servirá como modelo para las asociaciones de tecnología de descarbonización global y, como anunciamos anteriormente, ya estamos trabajando en despliegues de varios GWh de la tecnología de gravedad de Energy Vault en China para respaldar e idealmente acelerar los planes actuales de carbono neutral 30-60 netos”.

La semana pasada, Jiangsu Nengying New Energy Technology Development Co., Ltd., la subsidiaria de China Tianying, tras destacar la adopción en el mercado de la tecnología de gravedad de Energy Vault, anunció la firma de un acuerdo con el Gobierno Popular del condado de Huailai para la construcción de otro proyecto más de almacenamiento de energía por gravedad de 100 MWh en el condado de Huailai, provincia de Hebei, China. El proyecto, que se ubicará en la ciudad de Cunrui, proporcionará electricidad verde, estable y ecológica a los centros de datos de la región. Esta expansión destaca la fuerte demanda y la propuesta de valor de la tecnología de almacenamiento de energía por gravedad de Energy Vault, la ejecución de los equipos locales de construcción y desarrollo comercial, y el impacto que la tecnología de almacenamiento de energía por gravedad de Energy Vault puede tener a muy corto plazo en la reducción de las emisiones de carbono en todo el mundo. Energy Vault proporcionará más detalles sobre esta expansión durante la conferencia telefónica sobre ganancias del segundo trimestre de 2023 de la Compañía, programada para el 8 de agosto de 2023.

Asimismo, el 26 de julio, la Administración Nacional de Energía de China publicó una lista completa de importantes proyectos de equipos técnicos dentro del sector energético programados para 2023. En particular, la solución de almacenamiento de energía por gravedad EVx de Energy Vault recibió un destacado reconocimiento en este anuncio. El documento destaca el aumento sustancial de la demanda de fuentes de energía renovables y enfatiza el papel indispensable del almacenamiento de energía por gravedad en la misión crucial de la descarbonización global.

Acerca de Energy Vault

Energy Vault® desarrolla y despliega soluciones de almacenamiento de energía a escala comercial diseñadas para transformar el enfoque mundial del almacenamiento de energía sostenible. Su oferta integral incluye tecnologías propias de almacenamiento basado en la gravedad, en baterías y en hidrógeno verde. Cada solución de almacenamiento recibe el respaldo de la plataforma de integración y software del sistema de gestión de la energía de la Empresa, independiente de la tecnología de hardware. Única en el sector, la innovadora cartera tecnológica de Energy Vault ofrece soluciones personalizadas de almacenamiento de energía de corta y larga duración para que las empresas de servicios públicos, los productores independientes de energía y los grandes usuarios industriales de energía reduzcan significativamente los costos de energía nivelados, manteniendo al mismo tiempo la confiabilidad de la energía. La tecnología de almacenamiento de energía por gravedad EVx™ de Energy Vault, que utiliza materiales ecológicos y permite integrar materiales de desecho para su reutilización beneficiosa, facilita la transición a una economía circular y acelera el proceso mundial de conversión a energías limpias para sus clientes. Visite www.energyvault.com para obtener más información.

Proyecciones futuras

Este comunicado de prensa incluye proyecciones futuras que reflejan las opiniones actuales de la Compañía con respecto, entre otras cosas, a las operaciones y el desempeño financiero de la Compañía. Las proyecciones futuras incluyen información sobre los resultados futuros posibles o asumidos de las operaciones, incluidas las descripciones de nuestro plan y estrategias comerciales. Estas proyecciones, a menudo, incluyen palabras como “anticipa”, “esperar”, “sugiere”, “planea”, “cree”, “pretende”, “proyecto”, “pronostico”, “estimo”, “objetivo”, “proyecciones”, “debería”, “podría”, “haría”, “puede”, “hará” y otras expresiones similares. Basamos estas declaraciones prospectivas o proyecciones en nuestras expectativas, planes y suposiciones actuales, que hemos realizado a la luz de nuestra experiencia en nuestra industria, así como nuestras percepciones de tendencias históricas, condiciones actuales, desarrollos futuros esperados y otros factores que creo que son apropiados bajo las circunstancias del momento. Estas proyecciones futuras se basan en nuestras creencias, suposiciones y expectativas de desempeño futuro, teniendo en cuenta la información actualmente disponible para nosotros. Estas declaraciones a futuro son solo predicciones basadas en nuestras expectativas y proyecciones actuales sobre eventos futuros. Asimismo, las proyecciones futuras implican riesgos e incertidumbres significativos que podrían causar que nuestros resultados, nivel de actividad, desempeño o logros reales difieran materialmente de los resultados, el nivel de actividad, el desempeño o los logros expresados ​​o implícitos en las declaraciones prospectivas, incluidos los cambios en nuestra estrategia, planes de expansión, oportunidades de clientes, operaciones futuras, posición financiera futura, ingresos y pérdidas estimados, costos proyectados, prospectos y planes; la incertidumbre de nuestras reservas y atrasos en la equivalencia de ingresos futuros; la falta de seguridad de que las cartas de intención no vinculantes y otras indicaciones de interés puedan dar lugar a pedidos o ventas vinculantes; la posibilidad de que nuestros productos sean o se alegue que sean defectuosos o experimenten otras fallas; la implementación, aceptación en el mercado y éxito de nuestro modelo de negocio y estrategia de crecimiento; nuestra capacidad para desarrollar y mantener nuestra marca y reputación; desarrollos y proyecciones relacionados con nuestro negocio, nuestros competidores y la industria; la capacidad de nuestros proveedores para entregar los componentes o las materias primas necesarios para la construcción de nuestros sistemas de almacenamiento de energía de manera oportuna; el impacto de las epidemias de salud en nuestro negocio y las acciones que podemos tomar en respuesta a ello; nuestras expectativas con respecto a nuestra capacidad para obtener y mantener la protección de la propiedad intelectual y no infringir los derechos de otros; expectativas con respecto al tiempo durante el cual seremos una empresa de crecimiento emergente bajo la Ley JOBS; nuestros futuros requisitos de capital y fuentes y usos de efectivo; nuestra capacidad de obtener financiamiento para nuestras operaciones y crecimiento futuro; nuestro negocio, planes de expansión y oportunidades y otros factores importantes discutidos bajo el título “Factores de riesgo” en nuestro Informe trimestral en el Formulario 10-Q para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2022, y en nuestro Informe anual en el Formulario 10-K para el año finalizó el 31 de diciembre de 2022, ya que dichos factores pueden actualizarse periódicamente en sus otras presentaciones ante la SEC, accesibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Ocasionalmente, surgen nuevos riesgos y no es posible que nuestra gerencia prediga todos los riesgos, ni podemos evaluar el impacto de todos los factores en nuestro negocio o la medida en que cualquier factor, o combinación de factores, puede causar resultados reales para difieren materialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva que podamos hacer. Cualquier proyección a futuro hecha por nosotros en este comunicado de prensa se refiere únicamente a la fecha de este comunicado de prensa y está expresamente calificada en su totalidad por las declaraciones de advertencia incluidas en este comunicado de prensa. No asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna proyección a futuro, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros o de otra manera, excepto según lo exijan las leyes aplicables. No debe depositar una confianza indebida en nuestras proyecciones a futuro.

