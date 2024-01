Energy Vault amplía su presencia mundial de almacenamiento de energía por gravedad con un acuerdo de licencia y regalías de 10 años que incluye África meridional

La licencia se celebró con GESSOL (Pty), un consorcio sudafricano que incluye a WBHO, una de las mayores empresas de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) que cotizan en la bolsa de África meridional (JSE: WBO), iX Engineers y Sizana Solutions.

El acuerdo incluye ingresos por licencias plurianuales e ingresos adicionales por regalías vinculados a la implantación de proyectos en Sudáfrica y en los 16 Estados miembros de la Comunidad para el Desarrollo de África Meridional (SADC).

La licencia incluye el uso exclusivo de la cartera de tecnología de almacenamiento de energía por gravedad líder de Energy Vault y la plataforma de software VaultOS™, que servirá para casos de uso de almacenamiento de energía dentro de los sectores de servicios públicos, minería, productores independientes de energía (IPP)/microrred y sectores industriales más amplios con el fin de lograr los requisitos de almacenamiento de energía de la región junto con sus objetivos de sostenibilidad.

Se espera que el mercado regional total de almacenamiento de energía sea de más de 125 GWh hasta 2035, lo que supone un potencial de mercado de miles de millones de dólares en proyectos EPC y flujos de regalías asociados para construir sistemas de almacenamiento de energía por gravedad en los 16 estados miembros de la región de la SADC.

WESTLAKE VILLAGE, Calif. y CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica–(BUSINESS WIRE)–Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) (“Energy Vault” o la “Empresa”), líder en soluciones sostenibles de almacenamiento de energía a escala de red, ha anunciado la firma de un nuevo acuerdo de licencia y regalías en la región de la Comunidad para el Desarrollo de África Meridional (SADC). El acuerdo se celebró en el cuarto trimestre de 2023 con Gravity Energy Storage Solutions (Pty) Ltd (GESSOL), una empresa de consorcio centrada en despliegues de almacenamiento de energía en el África meridional, e incluye una de las mayores empresas de ingeniería, adquisición y construcción (“EPC”) cotizadas en bolsa de la región de WBHO (JSE: WBO), que apoyará todas las actividades de ingeniería, adquisición y construcción, así como el grupo panafricano de ingeniería de proyectos iX Engineers y el desarrollador comercial Sizana Solutions, que colabora con Energy Vault desde 2019 en el desarrollo del mercado sudafricano de soluciones de almacenamiento de energía. Si bien el alcance del acuerdo de licencia y regalías incluye los sistemas de almacenamiento de energía por gravedad (GESS) de Energy Vault y su sistema de gestión de energía (EMS) asociado VaultOS™, las empresas del consorcio también están licitando la cartera líder de Energy Vault de baterías de corta duración y sistemas híbridos de hidrógeno verde de duración ultralarga dentro del territorio de la SADC para hacer frente al cambio de energía y el desarrollo de microrredes para dar servicio a los sectores de servicios públicos, minero e industrial.





Se espera que el acuerdo plurianual facilite el despliegue de varios gigavatios hora (GWh) de GESS de Energy Vault de larga duración para contribuir a las necesidades de almacenamiento de energía de la región de la SADC, que se estima alcanzarán más de 125 GWh en 2035. Además de los ingresos por licencias tecnológicas, Energy Vault recibirá una regalía por los ingresos del proyecto a lo largo de toda la vida operativa de cada proyecto, incluidos los ingresos por software y mantenimiento.

Según los términos del acuerdo, GESSOL tendrá derechos exclusivos para desplegar la cartera de tecnología de almacenamiento de energía por gravedad de Energy Vault y VaultOS en toda la región de la SADC, una comunidad económica en la que participan 16 miembros y cuya misión es promover un crecimiento económico y un desarrollo socioeconómico sostenibles y equitativos. Los estados miembros de la SADC son: Angola, Botsuana, Comoras, República Democrática del Congo, Esuatini, Lesoto, Madagascar, Malaui, Mauricio, Mozambique, Namibia, Seychelles, Sudáfrica, República Unida de Tanzania, Zambia y Zimbabue.

“ Hemos llevado a cabo un proceso exhaustivo de diligencia debida para aportar a la región de la SADC la solución de almacenamiento de energía de larga duración más económica, eficiente, flexible y sostenible, y la tecnología de almacenamiento por gravedad de Energy Vault es la opción indiscutible”, declaró Les Lange, director de GESSOL. “ África meridional es una región en rápido desarrollo con una demanda energética cada vez mayor, que históricamente se ha satisfecho con centrales de carbón. El desarrollo económico de la región de la SADC es fundamental para mejorar la calidad de vida, pero necesitamos abandonar rápidamente el carbón para reducir las emisiones de carbono y hacer crecer nuestra economía al mismo tiempo. El almacenamiento de energía es fundamental para incrementar las energías renovables limpias y esenciales en la región de la SADC, y confiamos en que con el software de gestión de la energía y GESS de Energy Vault, así como con su cartera más amplia de almacenamiento de energía, que puede abarcar tanto la energía de corta duración como la de muy larga duración, podamos alcanzar este objetivo”.

El acuerdo Energy Vault-GESSOL congrega a una coalición de empresas de EPC e ingeniería de proyectos de categoría mundial que se asociarán para el despliegue del proyecto de GESS de Energy Vault, entre ellas WBHO, uno de los mayores contratistas de EPC de construcción civil de la región de la SADC, e iX Engineers, una de las mayores empresas panafricanas de diseño y consultoría de ingeniería de la región de la SADC.

“ Dado el importante potencial panafricano de los exclusivos sistemas de almacenamiento por gravedad de Energy Vault, nos entusiasma desempeñar un papel de liderazgo en la puesta en práctica de los despliegues cubiertos por el acuerdo Energy Vault-GESSOL”, declaró Russell Adams, director de la División de Proyectos de WBHO. “ Con nuestros socios de licencia y nuestra importante base de competencias locales y cadena de suministro, como contratista de EPC en el África meridional, tenemos muchas ganas de aportar nuestra experiencia y conocimientos para que el despliegue de la tecnología de Energy Vault, que incorpora un contenido local sustancial, pueda contribuir a la transición energética en la región conforme trabaja para acelerar rápidamente sus esfuerzos de descarbonización”.

Según la SADC, desde 2007 la región sufre una escasez de electricidad. Solo el 50 % de sus habitantes tiene acceso a ella y únicamente el 32 % de las zonas rurales de la región, mientras que los países del norte de África han alcanzado el 100 % de acceso a la electricidad. Además, el carbón suministra actualmente el 62% de la generación de electricidad en África meridional. Creemos que la tecnología basada en la gravedad de Energy Vaults y la cartera de otras soluciones electroquímicas y de microrredes de hidrógeno verde pueden contribuir a acelerar los plazos de la transición hacia una energía limpia en la región.

Según un informe de 2023 del Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible, el sistema eléctrico sudafricano ha entrado en crisis, y la empresa nacional de electricidad, Eskom, ya no puede proporcionar un suministro suficiente para equilibrar la demanda. En respuesta, los frecuentes cortes programados (conocidos comúnmente como desconexiones de carga) se han hecho más frecuentes y 2023 fue el peor año registrado en cuanto a desconexiones de carga. El informe señala que para hacer frente al déficit de suministro eléctrico, el almacenamiento en red puede contribuir a optimizar el uso de la generación de energía existente y maximizar el uso de la red existente.

La expansión de Energy Vault en África meridional representa el fuerte impulso global de la empresa con su cartera de almacenamiento de energía por gravedad en otro gran mercado de almacenamiento de energía en crecimiento. La empresa anunció recientemente otros cinco despliegues de GESS EVx de 3,3 GWh en China, el mayor mercado de almacenamiento de energía del mundo, donde Energy Vault puso en marcha un modelo similar de licencia y regalías anunciado a principios de 2022. El proceso de interconexión a la red estatal comenzó en septiembre de 2023 para el primer sistema EVx, que se encuentra en fase de puesta en servicio final en Rudong, con toda la infraestructura energética instalada y con la red estatal alimentando ahora el sistema directamente. Esperamos que el sistema EVx de Rudong (25 MW, 100 MWh, más de 35 años de vida útil) sea el primer sistema comercial de almacenamiento de energía por gravedad a escala de red del mundo y ofrezca una alternativa más sostenible y flexible a los activos históricos de almacenamiento de energía de larga vida útil, como las centrales hidroeléctricas de bombeo, que siguen representando más del 90 % de todo el almacenamiento de energía del mundo. También esperamos que los proyectos anunciados recientemente con China Tianying, socio de Energy Vault en China, eleven a siete el número total de despliegues de EVx en ese mercado, con un total de 3,3 GWh, o más de mil millones de dólares en proyectos.

Robert Piconi, presidente y director ejecutivo de Energy Vault, declaró: “ Estamos encantados de trabajar con GESSOL y sus socios del consorcio para introducir en el mercado nuestra exclusiva tecnología de almacenamiento por gravedad y una cartera más amplia de almacenamiento de energía, con el fin de responder mejor a los imperativos de renovables y descarbonización de la región. Sudáfrica está experimentando una importante transición energética y tiene una de las emisiones per cápita más altas del mundo, dada su actual dependencia de las centrales eléctricas de carbón. En la región más amplia de la SADC, tan solo la mitad de los residentes tienen acceso a la electricidad, y el 62 % de este suministro se alimenta de carbón. Creemos que nuestro acuerdo de licencia y regalías con GESSOL permite la rápida ampliación de nuestra tecnología de almacenamiento de energía por gravedad Energy Vault para aumentar la capacidad de energía renovable, suavizar los ‘cortes de carga’, optimizar el rendimiento de la red a través de nuestras aplicaciones de software y proporcionar un complemento necesario a la generación renovable intermitente para asegurar la resistencia de la red. Además, hemos puesto a disposición de GESSOL toda nuestra cartera de almacenamiento de energía que puede dar servicio de forma única a múltiples necesidades de duración del almacenamiento y casos de uso de los clientes a fin de acelerar los despliegues en toda la región de la SADC con el claro objetivo de desempeñar un papel significativo en la reducción de las emisiones de la región para cumplir los objetivos climáticos al tiempo que se impulsa el desarrollo económico sostenible”.

Acerca de Energy Vault

Energy Vault® desarrolla y despliega soluciones de almacenamiento de energía a escala comercial diseñadas para transformar el enfoque mundial del almacenamiento de energía sostenible. Su oferta integral incluye tecnologías propias de almacenamiento basado en la gravedad, en baterías y en hidrógeno verde. Cada solución de almacenamiento recibe el respaldo de la plataforma de integración y software del sistema de gestión de la energía de la Empresa, independiente de la tecnología de hardware. Única en el sector, la innovadora cartera tecnológica de Energy Vault ofrece soluciones personalizadas de almacenamiento de energía de corta y larga duración para que las empresas de servicios públicos, los productores independientes de energía y los grandes usuarios industriales de energía reduzcan significativamente los costos de energía nivelados, manteniendo al mismo tiempo la confiabilidad de la energía. La tecnología de almacenamiento de energía por gravedad EVx™ de Energy Vault, que utiliza materiales ecológicos y permite integrar materiales de desecho para su reutilización beneficiosa, facilita la transición a una economía circular y acelera el proceso mundial de conversión a energías limpias para sus clientes. Visite www.energyvault.com para más información.

Acerca de WBHO

WBHO es una de las mayores empresas constructoras de África meridional y cotiza en la Bolsa de Johannesburgo (JSE: WBO). WBHO se ha comprometido a seguir una cultura de seguridad, calidad y confiabilidad. El motor que impulsa a WBHO es un grupo de profesionales dedicados a la gestión práctica, cuya experiencia abarca décadas de grandes proyectos de construcción en África, Australia y el Reino Unido. Las actividades de WBHO abarcan todo el espectro de la construcción y se reparten en tres divisiones operativas principales: Construcción de Edificios, Ingeniería Civil y Carreteras y Movimiento de Tierras, y una división de Proyectos centrada en el desarrollo de infraestructuras y proyectos energéticos. Calificada como “The Most Empowered Company” en la JSE en 2019, WBHO se enorgullece de ser una empresa que se esfuerza por capacitar a tantas partes interesadas como sea posible a lo largo de la cadena de valor de la construcción. Para más información, visite: https://www.wbho.co.za/

Acerca de iX engineers

iX engineers es una prestigiosa empresa sudafricana de consultoría y diseño de ingeniería que opera en todo el continente africano. Su principal motivación es la determinación de iX de crear soluciones empresariales que tengan un impacto directo y positivo en la humanidad. Los cimientos de las operaciones de iX se basan en el principio de Ubuntu, un proverbio africano que significa “yo soy porque tú eres”. iX engineers se ha comprometido a combinar ciencia y arte para abordar complejos desafíos de infraestructura, con un equipo dedicado de profesionales altamente capacitados especializados en ingeniería civil, estructural, química, de procesos, eléctrica y mecánica, así como en instrumentación y gestión de proyectos. El equipo de iX posee un profundo conocimiento del panorama geopolítico y socioeconómico del continente africano, y utiliza sus diversas experiencias para llevar a cabo proyectos innovadores e importantes en el continente. iX ejecuta proyectos con una tolerancia cero con respecto a la seguridad, la salud y los riesgos para la vida humana, los bienes y el medioambiente. iX es reconocida por su propósito de desarrollar infraestructuras sostenibles para crear un futuro de oportunidades para África.

Acerca de Sizana Solutions

Sizana Solutions facilita el despliegue de energías renovables en el África meridional con soluciones avanzadas de almacenamiento y gestión de la energía. Desde 2019 están asociados con Energy Vault. Se encargan de optimizar las necesidades energéticas de sus clientes y les ayudan a obtener combinaciones de fuentes de energía que se almacenan y distribuyen de la mejor manera posible mediante las soluciones de almacenamiento inteligente de Energy Vault.

Acerca de GESSOL

GESSOL es una sociedad instrumental creada expresamente para ejecutar un acuerdo exclusivo de licencia y regalías para la región de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) con Energy Vault. Se compone de un consorcio de empresas que pueden ejecutar eficazmente un despliegue significativo de los sistemas GESS de Energy Vault en la región. El consorcio está formado por WBHO, iX engineers y Sizana Solutions. WBHO desempeñará la función EPC, iX engineers la función EPCM y Sizana Solutions la función de desarrollo empresarial. Sizana ha sido el consultor designado para Energy Vault en la región desde 2019 y se ha hecho con una considerable cartera de clientes potenciales de GESS en todo el espectro de partes interesadas en la energía.

Declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas que reflejan la visión actual de la Empresa con respecto, entre otras cosas, a sus operaciones y resultados financieros. Las declaraciones prospectivas incluyen información sobre posibles o supuestos resultados futuros de las operaciones, así como descripciones de nuestro plan de negocio y nuestras estrategias. Estas declaraciones suelen incluir términos como «anticipar», “espera”, “sugerir”, “planifica”, “cree”, “pretende”, “proyectar”, “prevé”, “estimar”, “objetivos”, “proyecciones”, “debería”, “podría”, “haría”, “puede”, “podrá”, “hará” y otras expresiones similares. Basamos estas declaraciones o proyecciones de futuro en nuestras expectativas, planes y suposiciones actuales, que hemos realizado en función de nuestra experiencia en el sector en el que operamos, así como de nuestras percepciones de las tendencias históricas, las condiciones actuales, la evolución futura prevista y demás factores que consideramos apropiados según las circunstancias del momento. Dichas declaraciones prospectivas toman como base nuestras creencias, suposiciones y expectativas de rendimiento futuro, teniendo en cuenta la información de que disponemos actualmente. Estas declaraciones son meramente predicciones basadas en nuestras expectativas y proyecciones actuales sobre acontecimientos futuros. Estas previsiones implican riesgos e incertidumbres significativos que podrían hacer que nuestros resultados reales, nivel de actividad, rendimiento o logros difieran de forma sustancial de los resultados, nivel de actividad, rendimiento o logros expresados o implícitos en dichas declaraciones, incluidos los cambios en nuestra estrategia, planes de expansión, oportunidades de clientes, operaciones futuras, situación financiera futura, ingresos y pérdidas estimados, costos previstos, perspectivas y planes; la incertidumbre de que nuestras reservas y pedidos pendientes equivalgan a ingresos futuros; la falta de garantías de que las cartas de intención no vinculantes y otras indicaciones de interés puedan traducirse en pedidos o ventas vinculantes; la posibilidad de que nuestros productos sean defectuosos, o exista presunción de ello, o que experimenten otros fallos; la implantación, aceptación en el mercado y éxito de nuestro modelo de negocio y estrategia de crecimiento; nuestra capacidad para desarrollar y mantener la marca y reputación; los acontecimientos y proyecciones relacionados con nuestro negocio, nuestros competidores y la industria; la capacidad de nuestros proveedores para suministrar a tiempo los componentes o materias primas necesarios para la construcción de nuestros sistemas de almacenamiento de energía; el impacto de epidemias sanitarias en nuestro negocio y las medidas que podamos tomar en respuesta a estas; nuestras expectativas con respecto a la capacidad de la Empresa para obtener y mantener la protección de la propiedad intelectual y no infringir los derechos de terceros; las expectativas con respecto al tiempo durante el cual seremos una empresa de crecimiento emergente en virtud de la Ley JOBS; nuestras futuras necesidades de capital y fuentes y el uso de efectivo; nuestra capacidad para obtener financiación para nuestras operaciones y crecimiento futuro; nuestro negocio, planes de expansión y oportunidades y otros factores importantes tratados bajo el título «Factores de riesgo» en nuestro Informe Trimestral en el Formulario 10-Q para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2023, y en nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022, ya que dichos factores pueden ser actualizados oportunamente en el resto de sus presentaciones ante la SEC, disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. En ocasiones surgen nuevos riesgos y no es posible para nuestra dirección predecir la totalidad de riesgos, ni podemos evaluar el impacto de todos los factores en nuestro negocio o la medida en que cualquier factor, o combinación de factores, puede causar que los resultados reales difieran de forma sustancial de los contenidos en cualquier declaración prospectiva que podamos hacer. Cualquier declaración prospectiva que realicemos en este comunicado de prensa se refiere únicamente a la fecha del presente comunicado y está expresamente matizada en su totalidad por las declaraciones cautelares incluidas en esta nota de prensa. No asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros o de otro modo, excepto en la medida en que lo exija la legislación aplicable. Se recomienda no depositar una confianza indebida en nuestras declaraciones prospectivas.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Energy Vault

Inversores



energyvaultIR@icrinc.com

Prensa



media@energyvault.com