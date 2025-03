Energy Vault adquiere 1,0 GWh del BESS de Stoney Creek de Enervest y avanza hacia el desarrollo del proyecto dentro del marco de la adjudicación LTESA de Nueva Gales del Sur

El Sistema de almacenamiento de energía en batería (BESS) de Stone Creek de 125 MW / 1000 MWh cuenta con el respaldo de un Contrato de servicios energéticos a largo plazo (LTESA) de 14 años de duración, tal y como se anunció anteriormente, añadiendo un activo de almacenamiento de energía a largo plazo al balance de Energy Vault para obtener flujos de ingresos que son predecibles a largo plazo

El BESS de Stoney Creek complementa el número cada vez mayor de proyectos de almacenamiento de energía de Energy Vault que se están realizando en el este de Australia, actualmente con más de 2,6 GWh de proyectos de almacenamiento de energía

WESTLAKE VILLAGE, Calif. y MELBOURNE, Australia--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault"), líder en soluciones sostenibles de almacenamiento de energía dentro de la red, anunció hoy que firmó un contrato para adquirir el Sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS, por sus siglas en inglés) de Stoney Creek de 125 MW / 1000 MWh a Enervest Group, un importante promotor de proyectos australiano. Energy Vault y Enervest están avanzando en las actividades de desarrollo, integración en el mercado y adquisición para el proyecto, al mismo tiempo que se preparan para la movilización del emplazamiento y las actividades previas a la construcción a finales de este año.

La adquisición del BESS de Stoney Creek, que tiene un valor de construcción de USD 220 millones (AUD 350 millones), se alinea con la creciente cartera de proyectos denominada "Owned & Operated" de Energy Vault; esto demuestra la continua ejecución exitosa de la estrategia de crecimiento global que se determinó durante el Día del analista e inversor de la empresa en el mes mayo de 2024. Tal como se anunció recientemente, el Operador del Mercado Energético Australiano (AEMO, por sus siglas en inglés) le adjudicó al BESS de Stoney Creek un Contrato de servicios energéticos a largo plazo (LTESA, por sus siglas en inglés) de 14 años de duración en el marco de la ronda 5 de licitaciones de almacenamiento de larga duración de la hoja de ruta de Nueva Gales del Sur (NSW, por sus siglas en inglés) y proporcionará flujos de ingresos económicos a largo plazo con una alta generación de flujo de caja.

En colaboración con Enervest, el BESS de Stoney Creek fue diseñado para poder suministrar ocho horas de energía distribuible, reforzando así la estabilidad de la red y facilitando la integración de la generación renovable en Nueva Gales del Sur. Como parte de la propiedad y funcionamiento del proyecto, Energy Vault desarrollará e integrará el proyecto, mediante su plataforma del sistema de gestión de la energía (EMS, por sus siglas en inglés) VaultOS™ y la arquitectura del sistema B-Vault™ para optimizar el rendimiento, la participación en el mercado y la gestión de activos a largo plazo. Como parte de esta transición, Enervest seguirá brindando los servicios de desarrollo del proyecto y la participación de las partes interesadas, asegurando que se produzca una progresión sin problemas hacia el cierre financiero.

"La adquisición de Stoney Creek marca un hito importante para Energy Vault en Australia, así como una aceleración de nuestra estrategia global de crecimiento "Own & Operate", que fue diseñada para ofrecer flujos de ingresos sostenibles a largo plazo con una alta generación de flujo de caja", manifestó Robert Piconi, presidente y consejero delegado de Energy Vault. "Con la sólida base que establece Enervest, ahora estamos acelerando este proyecto crítico bajo la estructura LTESA para ofrecer un almacenamiento de larga duración que no solo mejore la resistencia de la red sino que también apoye la transición energética limpia de Australia. Esperamos aportar beneficios que sean a largo plazo al mercado eléctrico y a los consumidores de Nueva Gales del Sur durante muchos años".

"Nos complace que BESS de Stoney Creek pase a ser propiedad de Energy Vault mientras seguimos brindando los servicios de desarrollo de extremo a extremo, proporcionando un camino sin problemas hasta el cierre financiero, y un proyecto de infraestructura de alta calidad con Energy Vault en la región de North-West Slopes", dijo Ross Warby, director ejecutivo de Enervest Group. "La asociación de Energy Vault fue muy valiosa para asegurar la LTESA para este proyecto, y esperamos seguir colaborando como parte de nuestra misión para avanzar en el futuro energético de Australia".

Energy Vault se compromete a seguir y mejorar las sólidas relaciones que Enervest fijó con el Narrabri Aboriginal Land Council (LALC) y la comunidad Gomeroi, manteniendo su compromiso de fomentar diálogos que sean estructurados con los miembros del LALC y las partes interesadas locales, centrándose en la transparencia, el respeto de los valores culturales y la distribución de beneficios a largo plazo. Energy Vault también expresa su gratitud por la colaboración que se encuentra en curso y espera seguir fomentando estas relaciones.

La adquisición, que se encuentra sujeta a las condiciones de cierre habituales, mejora la presencia de Energy Vault en el sector de almacenamiento de energía de rápido crecimiento de Australia; no solo complementa su cartera existente de 2,6 GWh, sino que también refuerza aún más su posición como proveedor líder de almacenamiento de energía en uno de los mercados de energía renovable de más rápido crecimiento de todo el mundo. La empresa anunció recientemente una serie de acuerdos para llevar a cabo proyectos en el mercado australiano, entre ellos con ACEN Australia y la Comisión Estatal de Electricidad (SEC, por sus siglas en inglés), que es propiedad del gobierno de Victoria.

Acerca de Energy Vault

Energy Vault® desarrolla, despliega y explota soluciones de almacenamiento de energía a escala comercial diseñadas para transformar el enfoque mundial del almacenamiento de energía sostenible. La amplia oferta de la empresa incluye tecnologías propias de almacenamiento de energía en baterías, por gravedad e hidrógeno verde, que dan soporte a una gran variedad de casos de uso por parte de los clientes y proporcionan una gestión y optimización seguras y confiables de los sistemas energéticos. Todas las soluciones de almacenamiento están respaldadas por la plataforma de integración y software del sistema de gestión de energía de la empresa, independiente de la tecnología. Única en el sector, la innovadora cartera tecnológica de Energy Vault ofrece soluciones personalizadas de almacenamiento de energía de corta, larga y ultralarga duración para ayudar a las empresas de servicios públicos, los productores independientes de energía y los grandes usuarios industriales de energía a reducir significativamente los costos de energía nivelados, manteniendo al mismo tiempo la confiabilidad de la energía. Visite www.energyvault.com para obtener más información.

Acerca de Enervest Group

Enervest es un grupo de desarrollo y servicios energéticos de propiedad y gestión australiana que tiene capacidad para crear, desarrollar, diseñar, construir y explotar activos energéticos diversificados y de servicios públicos.

Con más de 15 años de experiencia en la industria y un historial probado de ejecución de proyectos complejos, Enervest se centra en liderar la transición energética de Australia. Con una importante cartera de proyectos diversificados de almacenamiento y generación que equivalen a más de 8,6 gigavatios en desarrollo, y un equipo cada vez mayor de profesionales de la industria, Enervest permite que las comunidades y los inversores salvaguarden el futuro energético de Australia.

El compromiso de Enervest es desarrollar proyectos que aporten valor a todas las partes interesadas y a los pueblos de las Primeras Naciones, para colaborar en un enfoque compartido en el suministro de una combinación energética fiable, resistente y orientada al futuro.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas que reflejan la opinión actual de la empresa con respecto, entre otras cosas, a las operaciones y los resultados financieros de la empresa, incluido con respecto al BESS Stoney Creek. Las declaraciones prospectivas incluyen información relativa a posibles o supuestos resultados futuros de las operaciones, que incluyen descripciones de nuestro plan comercial y nuestras estrategias. Estas declaraciones muchas veces incluyen palabras como "anticipar", "esperar", "sugerir", "planificar", "creer", "pretender", "proyectar", "prever", "estimar", "objetivos", "proyecciones", "debería", "podría", "haría", "podría", "hará" y otras expresiones similares a estas. Basamos estas declaraciones o proyecciones de futuro en nuestras expectativas, planes y suposiciones actuales, que realizamos en función de nuestra experiencia en la industria, así como de nuestras percepciones acerca de las tendencias históricas, las condiciones actuales, la evolución futura prevista y otros factores que consideramos que pueden ser apropiados según las circunstancias del momento. Estas declaraciones prospectivas se basan en nuestras creencias, suposiciones y expectativas de rendimiento futuro, teniendo en cuenta la información con la que contamos actualmente. Estas declaraciones son solo predicciones que se basan en nuestras expectativas y proyecciones actuales sobre eventos futuros que implican riesgos e incertidumbres significativos que podrían hacer que nuestros resultados reales, nivel de actividad, rendimiento o logros difieran en gran medida de los resultados, nivel de actividad, rendimiento o logros expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas; entre ellos la imposibilidad de cerrar la adquisición del proyecto del BESS Stoney Creek, cambios en nuestra estrategia, planes de expansión, oportunidades de clientes, operaciones futuras, situación financiera futura, ingresos y pérdidas estimados, costos proyectados, perspectivas y planes; la incertidumbre de que nuestras adjudicaciones, reservas, cartera de pedidos, calendario de permisos y proyectos desarrollados se traduzcan en ingresos futuros; la falta de garantías que las cartas de intenciones no vinculantes y otras muestras de interés puedan traducirse en pedidos o ventas vinculantes; la posibilidad de que nuestros productos sean o presuntamente sean defectuosos o presenten otros fallos; la implementación, aceptación en el mercado y éxito de nuestro modelo de negocio y estrategia de crecimiento; nuestra capacidad para desarrollar y mantener nuestra marca y nuestra reputación; los desarrollos y proyecciones relacionados con nuestro negocio, nuestros competidores y la industria; la capacidad de nuestros proveedores para suministrar a tiempo los componentes o materias primas que son necesarios para crear nuestros sistemas de almacenamiento de energía; el impacto que generan las epidemias sanitarias en nuestro negocio y las medidas que podamos adoptar en respuesta a ellas; nuestras expectativas sobre nuestra capacidad para obtener y mantener la protección de la propiedad intelectual y no infringir los derechos de terceros; las expectativas sobre el tiempo durante el cual seremos una empresa de crecimiento emergente según la Ley JOBS; nuestras necesidades futuras de capital y las fuentes y usos de efectivo; la naturaleza internacional de nuestras operaciones y el impacto de la guerra u otras hostilidades en nuestro negocio y los mercados mundiales; nuestra capacidad para obtener financiación para nuestras operaciones y crecimiento futuro; nuestro negocio, planes de expansión y oportunidades y otros factores importantes que se analizan bajo el título "Factores de riesgo" en nuestro Informe anual en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2023 que se presentó ante la SEC el 13 de marzo de 2024, ya que dichos factores se pueden actualizar de forma ocasional en sus otros documentos presentados ante la SEC, a los que se puede acceder en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. De vez en cuando surgen nuevos riesgos, y no es posible para nuestra gerencia predecirlos a todos, ni tampoco podemos evaluar el impacto de todos los factores sobre nuestro negocio o la medida en que cualquier factor, o combinación de factores, puede causar que los resultados reales difieran sustancialmente de aquellos que se incluyen en cualquier declaración prospectiva que podamos hacer. Cualquier declaración prospectiva que nosotros determinemos en este comunicado de prensa se refiere únicamente a la fecha de este comunicado de prensa y está expresamente matizada en su totalidad por las declaraciones cautelares que se incluyen aquí. No asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de información nueva, desarrollos futuros o de otro modo, excepto en la medida en que lo exija la legislación aplicable. No debe depositar una confianza indebida en nuestras declaraciones prospectivas.

