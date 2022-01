Energistics se convierte en socio de The Open Group® luego de completar la transición de gobierno

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–A partir del 1 de enero, Energistics Consortium, Inc. está asociado a de The Open Group®, un consorcio mundial que permite alcanzar objetivos empresariales a través de estándares tecnológicos. Energistics sigue siendo una entidad independiente, The Open Group asume el control de las operaciones de Energistics, en un movimiento que permitirá un acceso más amplio a la comunidad, una colaboración más eficiente y una evolución más fuerte de los estándares, en línea con la transición energética mundial.

Habiendo servido con orgullo a la industria durante más de treinta años, Energistics también es un miembro de larga data de The Open Group OSDU™ Forum, y en octubre de 2018 se convirtió en la primera empresa no operadora en ser invitada a unirse al Foro. Sus estándares WITSML™, RESQML™, PRODML™, y ETP se han convertido en universales en la industria y forman un componente crítico de la Plataforma de Datos OSDU.

El desarrollo continuará en los Grupos de Interés Especial (SIG) de Energistics para garantizar que las normas sigan siendo una parte vibrante de la comunidad de la energía. Recientemente, el Protocolo de Transferencia de Energistics v1.2 se publicó en septiembre de 2021, y en diciembre de 2021 se puso a disposición una versión consolidada de las nuevas versiones de RESEQML, PRODML y WITSML.

Este trabajo servirá de apoyo tanto a la industria en general como al desarrollo en curso de la plataforma de datos del OSDU y de las normas para analizar los datos energéticos heredados del subsuelo, así como los nuevos datos energéticos procedentes de fuentes eólicas, geotérmicas, de hidrógeno, fotovoltaicas y de captura, utilización y almacenamiento de carbono.

“Ahora que Energistics inicia un nuevo y emocionante capítulo en su desarrollo, queremos dar las gracias a los más de 3500 expertos en materia de upstream, procedentes de más de 115 empresas miembros, que han contribuido a su desarrollo durante los últimos treinta años”, dijo Ross Philo, director general de Energistics. “También estamos especialmente agradecidos a nuestro personal operativo, que ha servido al sector con una dedicación extraordinaria. Han garantizado una transición sin problemas para nuestros miembros, y les deseamos lo mejor en su próxima aventura”.

La transición de gobierno realizada hoy refleja el importante solapamiento entre Energistics y el Foro OSDU de The Open Group, ya que 42 de los 220 miembros actuales del Foro son también miembros de Energistics. Manteniendo su propia junta directiva, el trabajo de Energistics será supervisado ahora por miembros de ambas organizaciones junto con el propio The Open Group.

“La relación entre Energistics y The Open Group ha sido larga y fructífera, y este es el siguiente paso adecuado para nuestras organizaciones”, añade Steve Nunn, CEO y Presidente de The Open Group. “Acercar el conocimiento y las capacidades del Foro OSDU de The Open Group y los SIG de Energistics significa que seguiremos liderando la carga de los estándares de intercambio de datos para la industria, a la vez que abrimos las puertas a una comunidad más amplia para ambas organizaciones. Nos comprometemos a garantizar que los estándares de Energistics sigan evolucionando, prosperando y permitiendo la integración interdisciplinar de los datos del sector”.

Acerca de Energistics

Energistics es el organismo líder en estándares de datos de la industria del petróleo y el gas. Somos un consorcio mundial sin fines de lucro creado hace más de 30 años para reunir a los profesionales del sector en un entorno neutral y de colaboración con el fin de desarrollar y desplegar estándares de intercambio de datos abiertos y abordar los retos del intercambio de información sobre el petróleo y el gas. Nuestros miembros son compañías petroleras internacionales y nacionalizadas, empresas de servicios petroleros, proveedores de hardware y software, integradores de sistemas, organismos reguladores y la comunidad mundial de usuarios de estándares. Para más información, visite nuestro sitio web en www.energistics.org.

Acerca de The Open Group

The Open Group es un consorcio mundial que permite alcanzar los objetivos empresariales mediante estándares tecnológicos. Entre nuestros diversos miembros, más de 850 organizaciones, se encuentran clientes, proveedores de sistemas y soluciones, vendedores de herramientas, integradores, académicos y consultores de múltiples sectores. Puede encontrar más información sobre The Open Group en www.opengroup.org.

Acerca del Foro OSDU de The Open Group

El Foro OSDU de The Open Group está desarrollando la Plataforma de Datos OSDU de software libre y los estándares asociados que permiten a la industria de la energía desarrollar la implementación de la tecnología de transformación para apoyar las cambiantes necesidades energéticas del mundo. El Foro OSDU de The Open Group cuenta con más de 225 organizaciones miembros y más de 1900 suscriptores en todo el mundo. La pertenencia al Foro OSDU de The Open Group está disponible para todas las partes interesadas en la energía, incluidas las compañías petroleras internacionales y nacionalizadas, los nuevos proveedores de energía, los desarrolladores de aplicaciones, los operadores de servicios, los proveedores de tecnología, las empresas de software y el mundo académico, entre otros. Puede encontrar más información sobre el Foro OSDU en www.osduforum.org.

