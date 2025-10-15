Energía, protección y personalización: Belkin revela nuevos accesorios para iPhone 17 e iPhone Air

La nueva línea de productos incluye carcasas de teléfonos chic en colores atemporales, las mejores protecciones para pantalla de su clase y cargadores premium con Qi2 de 25 W

LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--Belkin, un marca de productos electrónicos de consumo líder con más de 40 años de historia, tiene el orgullo de presentar su nueva línea de accesorios, diseñada para mejorar, alimentar y proteger el nuevo iPhone. La colección incluye carcasas de ajuste personalizado, productos de protección de pantalla avanzados para resguardar el teléfono contra caídas, golpes y rayones, y elegantes cargadores inalámbricos para alimentar el ecosistema de dispositivos Apple: iPhone, AirPods y Apple Watch.









La línea de productos

La mayor elegancia para iPhone

Serie SheerForce™ Clear

La carcasa de teléfono SheerForce Clear es una solución compatible con carga inalámbrica para dispositivos iPhone 17 e iPhone Air. Protege contra caídas desde una altura máxima de 13 pies (4 metros)* e incluye materiales antiamarilleamiento** para ayudar a prevenir la decoloración de la carcasa. Sus bordes ligeramente elevados preservan la cámara y la pantalla del iPhone, mientras que sus botones pulidos protegen el control y las funcionalidades de la cámara sin resignar sensibilidad táctil.

Serie SheerForce™ Grip

Delgada. Segura. Elegante. La serie SheerForce Grip ofrece una cobertura estilizada y una protección sólida contra caídas, golpes y rayones en un tamaño compacto. Los sutiles relieves laterales antideslizamiento permiten un mejor agarre, y los botones pulidos y sensibles conservan una funcionalidad plena, incluido el control de cámara. Hay una opción de seis matices sofisticados: salvia, arena, lavanda, negro, azul marino y rosa suave.

Serie SheerForce™ Protect

Protección sólida en una presentación minimalista. La serie SheerForce Protect incluye un diseño de capa doble que absorbe impactos de caídas de una altura máxima de 13 pies (4 metros)*. Sus líneas claras y formato moderno brindan un aspecto excelente en movimiento. Los botones táctiles pulidos garantizan una operación perfecta para el control y las funciones de la cámara. Disponible en seis colores atemporales: salvia, arena, lavanda, negro, azul marino y rosa suave.

Diseño para un impacto diario

TemperedGlass

Preserve su nuevo iPhone con un protector de pantalla TemperedGlass reforzado, diseñado para tener la máxima durabilidad y claridad. Hecho con vidrio premium, absorbe impactos, resiste rayones, ofrece una resistencia a caídas desde una altura máxima de 6 pies****** y ha demostrado ser hasta 15 veces más fuerte que el vidrio tradicional*****.

InvisiGlass

El protector de pantalla InvisiGlass ofrece una fortaleza y una durabilidad excepcionales en un diseño artesanal responsable. Hecho de vidrio reciclado con certificación GRS*** recuperado durante el proceso de fabricación, combina materiales responsables con una calidad incondicional. Reforzado con la tecnología de intercambio de iones, InvisiGlass es hasta 18 veces más fuerte que el vidrio tradicional, ofrece protección contra caídas desde una altura máxima de 6,5 pies**** y ofrece protección premium sin afectar la claridad, la delgadez ni la sensibilidad táctil.

Filtro de luz azul InvisiGlass: incorpora la tecnología de reducción de luz azul líder del sector de Eyesafe, desarrollada junto con médicos para filtrar el 60 % de la luz azul que más altera el sueño****. Diseñada con el objetivo de fomentar el descanso visual, para un tiempo de pantalla más disfrutable y un mejor sueño.

Privacidad de InvisiGlass: diseñada con un filtro de privacidad adicional, es la solución ideal para proteger correos electrónicos, páginas web, mensajes de texto y fotos contra miradas entrometidas mientras se trabaja en documentos confidenciales, se consulta la banca en línea o simplemente se navega por la web o distintas redes sociales.

UltraGlass 2

El protector de pantalla UltraGlass 2 de Belkin ofrece una protección contra impactos avanzada que es hasta 25 veces más fuerte que el vidrio tradicional.***** Diseñado para mejorar y preservar el vidrio para teléfonos inteligentes más fuerte del mundo, UltraGlass 2 tiene un perfil delgado de apenas 0,29 mm y garantiza una experiencia perfecta de la pantalla táctil. Es el vidrio más duradero de Belkin hasta el momento y ofrece una protección contra caídas desde una altura máxima de 7,2 pies.******

El refinamiento de la carga rápida

A principios de mes, Belkin también presentó la nueva colección UltraCharge, la primera línea de cargadores inalámbricos con certificación Qi2 de 25 W de la marca. Con una alimentación más eficiente en diseños elegantes y preparados para usarse en movimiento, UltraCharge es el nuevo estándar de carga de iPhone 17 e iPhone Air. La colección incluye soluciones multidispositivo y formatos portátiles, para que los usuarios tengan opciones estilizadas con las que puedan aprovechar las velocidades de carga de 25 W más recientes.

Precios y disponibilidad

La serie SheerForce Clear ya está disponible en belkin.com y en algunos minoristas a nivel mundial por USD 29,99.

ya está disponible en belkin.com y en algunos minoristas a nivel mundial por USD 29,99. La serie SheerForce Grip ya está disponible en belkin.com y en algunos minoristas a nivel mundial por USD 24,99.

ya está disponible en belkin.com y en algunos minoristas a nivel mundial por USD 24,99. La serie SheerForce Protect ya está disponible en belkin.com y en algunos minoristas a nivel mundial por USD 29,99.

ya está disponible en belkin.com y en algunos minoristas a nivel mundial por USD 29,99. TemperedGlass ya está disponible en belkin.com y en algunos minoristas a nivel mundial por USD 24,99.

ya está disponible en belkin.com y en algunos minoristas a nivel mundial por USD 24,99. InvisiGlass ya está disponible en belkin.com y en algunos minoristas a nivel mundial por USD 29,99.

ya está disponible en belkin.com y en algunos minoristas a nivel mundial por USD 29,99. UltraGlass 2 ya está disponible en belkin.com y en algunos minoristas a nivel mundial por USD 39,99.

*Dispositivos probados para sobrevivir caídas de una altura máxima de 4 metros. Basados en las normas MIL-STD-810G y sometidos a pruebas a cargo de laboratorios independientes.



**Según pruebas independientes, el producto no exhibe amarilleamiento en un período simulado de dos años de uso normal. Los resultados reales pueden variar en función de factores ambientales.



***Vidrio hecho con un mínimo de 60 % de vidrio reciclado preconsumo y con la certificación GRS. Certificado por Intertek TE-00114861.



****Filtración pico a 480-500 nm, basado en el sistema CIE para metrología de radiación óptica en la norma internacional CIE S 026/E:2018.



*****Según pruebas independientes en comparación con vidrio tradicional.



******Según pruebas de caídas internas donde se utilizó mármol.

Acerca de Belkin

Belkin es un líder de accesorios con sede en California que ha ofrecido galardonados productos de energía, protección, productividad, conectividad y audio en los últimos 40 años. Diseñada en el sur de California y vendida en más de 100 países de todo el mundo, Belkin ha mantenido su enfoque firme en la investigación y el desarrollo, la comunidad, la educación, la sostenibilidad, y, lo que es más importante, las personas a las que atiende. Desde nuestros humildes comienzos en un garaje en el sur de California en 1983, Belkin se ha convertido en una diversa empresa tecnológica global. Siempre nos mantuvimos inspirados por el planeta en el que vivimos y la conexión entre las personas y la tecnología.

