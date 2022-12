Encuesta de Sermo señala oportunidad de educar a los médicos clínicos sobre la profilaxis previa a la exposición para aumentar su adopción por parte de los pacientes

Casi la mitad de los médicos clínicos afirma no tener suficiente conocimiento sobre las opciones de la profilaxis previa a la exposición para transmitirle al paciente

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Coincidiendo con el Día Mundial del Sida, Sermo, una comunidad web que prioriza a los médicos y es líder en información global sobre los profesionales de la salud, ha publicado una nueva encuesta que muestra que el 46% de los médicos de atención general, en particular, los médicos clínicos, los ginecólogos y los pediatras, considera que no dispone de conocimientos suficientes sobre las opciones de medicación de la profilaxis previa a la exposición (PrEP) actualmente aprobadas para prescribirlas a los pacientes. Por su parte, el 98% de los especialistas en enfermedades infecciosas afirma tener suficientes conocimientos sobre la medicación de la PrEP, lo que indica la necesidad de una mayor formación por parte de las partes interesadas de la industria para los especialistas en enfermedades no infecciosas. Se trata de una importante área de oportunidad, dado que los pacientes que probablemente sean buenos candidatos para la PrEP suelen acudir a un médico clínico en lugar de consultar a un especialista en enfermedades infecciosas.





El costo de la PrEP sigue siendo un factor que influye mucho en la decisión de los pacientes de rechazar el tratamiento en los EE.UU., según el 26% de los médicos encuestados. Sin embargo, la PrEP está totalmente cubierta en la mayoría de los casos cuando el paciente tiene un seguro médico privado, lo que pone de manifiesto otra oportunidad para seguir educando a los pacientes y a los proveedores con programas de apoyo a los pacientes y de asistencia financiera. A pesar de tener la cobertura del seguro privado para la PrEP, los adultos jóvenes de 26 años o menos afrontan barreras de seguro para acceder a este tratamiento. El 23% de los médicos encuestados afirmó no conocer ningún recurso para ayudar a los pacientes que tienen el seguro médico de sus padres que quieren acceder a la PrEP pero no quieren que sus padres se enteren. Esta cifra se redujo al 16% cuando se encuestó sólo a los especialistas en enfermedades infecciosas, lo que sugiere un área de oportunidad para una mayor divulgación entre los programas de apoyo a los pacientes y de asistencia financiera para ayudar a esta población de pacientes.

Al comparar las experiencias de los médicos, el costo es el principal motivo que lleva a los pacientes a rechazar el tratamiento de la PrEP, mientras que en la UE, es la tercera razón. El resto del mundo se acopló a la opinión de EE.UU., es decir, que el costo es la principal razón por la que los pacientes rechazan la PrEP. En Europa, los médicos informaron que la razón principal por la que los pacientes rechazan el tratamiento de PrEP es que tienen previsto tomar otras medidas preventivas (27%), seguida por la estigmatización (24%) y luego, el costo (20%).

Hay varios obstáculos que dificultan la adopción de la PrEP además del costo y la educación:

La PrEP no es lo más importante para la mayoría de los pacientes: sólo el 16% de los médicos encuestados afirmó que los pacientes les pedían a menudo la PrEP de forma proactiva.

Los pacientes tienen problemas para mantener el cumplimiento de la PrEP: el 70% de los médicos encuestados informaron que los pacientes a menudo o a veces tienen dificultades para cumplir con el programa de tomar una píldora al día en el marco de la PrEP.

La desinformación sobre el funcionamiento de la PrEP persiste, ya que el 49% de los médicos encuestados afirmó haber escuchado información errónea sobre el tratamiento por parte de los pacientes en sus consultas.

Cuando se les preguntó cuál era la información errónea más común que escuchaban en sus consultas, respondieron que “ la PrEP es sólo para hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres” es la frase que escucharon con más frecuencia, según el 63% de los médicos. Esto se contradice con la realidad de que un promedio del 22% de los diagnósticos nuevos de VIH cada año son por contacto heterosexual.

“ El VIH es 100% prevenible. La educación, tanto de los proveedores como de los pacientes, es fundamental para progresar en la lucha contra la epidemia del VIH-SIDA”, afirmó la Dra. Claudia Martorell, especialista en enfermedades infecciosas y miembro del Consejo Médico Asesor de Sermo. “ La educación, junto con la mejora de la cobertura de los seguros, el aumento de la concienciación sobre la medicación, un mejor acceso para las poblaciones de riesgo y la disminución del estigma en torno a la infección por el VIH, contribuyen con nuestra capacidad para trabajar mejor en pos de acabar con esta epidemia”.

El costo y el cumplimiento de la terapia impiden que los pacientes con VIH tengan éxito en los regímenes de tratamiento:



Al igual que la preocupación por el coste de la PrEP, la asequibilidad es el atributo clave del tratamiento más importante para los médicos a la hora de recomendar una medicación para el VIH (17%), seguido de menos efectos secundarios (15%) y tener que tomar menos medicación por día (13%). Además, los médicos informaron que el cumplimiento es otra barrera clave para el tratamiento del VIH, ya que más de la mitad (56%) de los médicos asegura que los pacientes a los que tratan por el VIH-SIDA tienen dificultades para seguir un programa estricto de toma de la medicación. Es probable que el interés por los medicamentos inyectables de mayor duración sea alto entre los pacientes con VIH, ya que el 48% de los médicos encuestados señaló que el simple hecho de que los pacientes se olviden de tomar su medicación es la principal razón que impide el cumplimiento de los planes de tratamiento. El VIH polirresistente también es una gran preocupación para los médicos, ya que casi la mitad (43%) declaró haber tratado a varios pacientes con estos problemas.

Esta encuesta se realizó como parte del Barómetro de Sermo. La encuesta abarcó a más de 600 médicos de todo el mundo, que fueron encuestados entre el 2 y el 14 de noviembre de 2022. Para ver más resultados, visite app.sermo.com/barometer.

