Encuentran sin vida al nieto del cantante Bob Marley en un automóvil

Jamaica.- Joseph Marley, nieto de la leyenda del reggae, Bob Marley, fue encontrado en el interior de un automóvil en los Estados Unidos (EEUU), donde residía.

Medios jamaiquinos han destacado que el artista estaba inconsciente al momento de ser descubierto en el automóvil y que habría fallecido en un centro asistencial sin dar mayores detalles.

Horas después, los representantes musicales de Joe Mersa confirmaron su deceso, pero no indicaron que fue encontrado muerto en el automóvil o falleció minutos después.

Joseph, conocido en el mundo artístico como “Jo Mersa”, falleció a los 31 años de edad por motivos no esclarecidos ni por la familia ni autoridades.

La trágica muerte del nieto de Bob Marley se confirmó la noche del miércoles, cuando un periodista publicó la noticia en su cuenta de Twitter.

El artista jamaiquino estadounidense es hijo de la también estrella del reggae Stephen Marley.

“El artista jamaiquino estadounidense, Joseph Marley fue encontrado muerte hoy en los Estados Unidos”, posteó un reconocido comunicador de Jamaica.

El niego de Bob Marley se mudó a los EEUU desde los 11 años de edad, estudiando ingeniería y siguiendo el legado de su abuelo en la música.

Lanzó en el 2010 su primera canción “Mu Girl” en colaboración con su primo Daniel Bambaata Marley. En el 2014 se lazó su EP Comfortable y en el 2021 presentó Eternal.

I’ve just learned of the tragic loss of Joseph “Jo Mersa” Marley. A talented young reggae artiste, son of Stephen Marley & grandson of Bob Marley at only 31 yrs old. The loss of a child is a devastating blow no parent should face, my condolences to Stephen & the entire family. pic.twitter.com/BJf1NLH6Qc

— Mark J. Golding (@MarkJGolding) December 27, 2022