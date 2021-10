Encuentran el esqueleto de un niño tras la llamada de auxilio de sus hermanos

EEUU.- El hallazgo del esqueleto de un niño de 9 años de edad en una vivienda en el condado de Harris ha generado consternación en la opinión pública.

Según la Oficina del Sheriff de la ciudad, el descubrimiento de la osamenta se reportó luego que un jovencito de 15 años llamara al 911 pidiendo ayuda.

En la llamada de auxilio el menor relató que el esqueleto de su hermano estaba en la habitación continua a la suya.

Inmediatamente su denuncia provocó preocupación en los agentes, quienes realizaron una inspección; descubriendo que la llamada era real.

Al llegar al lugar encontraron tres menores de 7, 10 y 15 años de edad que habían sido abandonados por sus padres hace algunos meses.

Las autoridades pudieron constatar que los menores vivían en condiciones deplorables desde más de un año, el descubrimiento del esqueleto y otros indicios hacen pensar que las víctimas tuvieron que vivir mucho tiempo en situación infrahumana.

“No sabemos de dónde conseguían la comida, ni quien se las dejaba”, dijo la Oficina del Sherif sobre algunos aspectos que están bajo investigación.

Al respecto, se informó que se localizó a a madre de los pequeños y a su novio, quienes fueron interrogados para descubrir qué ocurrió.

Hasta el momento autoridades no han revelado mayores detalles sobre el hallazgo del esqueleto y se espera que las próximas horas se den a conocer más información.

Heartbreaking. @HCSOTexas units are at an apt complex at 3535 Green Crest, near Addicks Clodine & Westpark Tollway. Units found three juveniles abandoned in an apartment. Skeletal remains, possibly of another juvenile, were also found inside the unit. #HouNews pic.twitter.com/uVcybOugM9

— Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) October 24, 2021